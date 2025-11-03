„V Nigérii nedochází k genocidě křesťanů,“ prohlásila nigerijská vláda po Trumpových výhrůžkách
3. 11. 2025
„Zabití jakéhokoli Nigerijce je pro zemi ztrátou“ a „není schváleno vládou“, řekl mluvčí nigerijské vlády
Nigérie
uvedla, že uvítá pomoc Spojených států v boji proti ozbrojeným
skupinám, pokud bude respektována její územní celistvost, poté co
americký prezident Donald Trump pohrozil vojenskou akcí v této
západoafrické zemi kvůli údajnému pronásledování křesťanů.
V
sobotním příspěvku na sociálních médiích Trump uvedl, že požádal
americké ministerstvo obrany, aby se připravilo na možnou „rychlou“
vojenskou akci v Nigérii, pokud tato nejlidnatější africká země
nezakročí proti „vraždění křesťanů“.
„Nejsme hrdí na bezpečnostní
situaci, kterou procházíme, ale pokud jde o tvrzení, že jsou terčem
pouze křesťané, tak to není pravda. V Nigérii nedochází k genocidě
křesťanů,“ řekl v neděli mluvčí nigerijského ministerstva zahraničních
věcí Kimiebi Imomotimi Ebienfa.
„Neustále jasně zdůrazňujeme, že uznáváme skutečnost, že v Nigérii
dochází k vraždám, ale tyto vraždy se netýkají pouze křesťanů,“ dodal.
V reakci na obvinění, že nigerijská vláda tyto vraždy umožnila, Imomotimi Ebienfa řekl: „Vraždy nejsou nigerijskou vládou schvalovány. Nigerijská vláda je proti nim rozhodně. Vražda jakéhokoli Nigerijce v jakékoli části země je pro zemi ztrátou ... Pachateli těchto vražd jsou teroristické skupiny Boko Haram a další skupiny napojené na al-Káidu a [ISIL] SIS, které tuto krizi udržují.“
Mluvčí nigerijského prezidenta Daniel Bwala v neděli řekl agentuře Reuters, že země „uvítá pomoc
„Jsem si jist, že až se tito dva lídři setkají a usednou k jednacímu stolu, naše společné odhodlání bojovat proti terorismu přinese lepší výsledky,“ dodal Bwala.
Ve svém příspěvku Trump uvedl, že USA okamžitě zastaví veškerou pomoc této zemi, „pokud nigerijská vláda bude i nadále tolerovat zabíjení křesťanů“.
Nigerijský prezident Bola Tinubu již dříve odmítl obvinění z náboženské nesnášenlivosti a bránil snahy své země o ochranu náboženské svobody.
„Od roku 2023 naše administrativa udržuje otevřený a aktivní dialog s křesťanskými i muslimskými vůdci a nadále řeší bezpečnostní problémy, které se dotýkají občanů všech vyznání a regionů,“ uvedl Tinubu ve svém prohlášení.
„Charakterizace Nigérie jako nábožensky netolerantní země neodráží naši národní realitu a nezohledňuje ani důsledné a upřímné úsilí vlády o ochranu svobody náboženského vyznání a přesvědčení všech Nigerijců.“
Nigérie, země s více než 200 miliony obyvatel, je rozdělena na převážně muslimský sever a převážně křesťanský jih.
Ozbrojené skupiny jsou zapojeny do konfliktu, který se odehrává převážně na severovýchodě země a trvá již více než 15 let. Analytici uvedli, že ačkoli byli zabiti i křesťané, většina obětí byli muslimové.
„Žádná genocida křesťanů“
Zatímco lidskoprávní organizace vyzývají vládu, aby podnikla více kroků k řešení nepokojů v zemi, která zažila smrtící útoky ze strany Boko Haram a dalších ozbrojených skupin, odborníci tvrdí, že tvrzení o „genocidě křesťanů“ jsou nepravdivá a zjednodušující.
„Všechny údaje ukazují, že v Nigérii nedochází k genocidě křesťanů,“ řekl Bulama Bukarti, nigerijský humanitární právník a analytik zabývající se konflikty a rozvojem. Jedná se o „nebezpečný krajně pravicový narativ, který se již dlouho šíří a který dnes prezident Trump ještě zesiluje“.
„Je to rozdělující a jen to dále zvýší nestabilitu v Nigérii,“ dodal Bukarti a vysvětlil, že ozbrojené skupiny v Nigérii útočí jak na muslimy, tak na křesťany.
„Bombardují trhy. Bombardují kostely. Bombardují mešity a útočí na všechna civilní místa, která najdou. Nerozlišují mezi muslimy a křesťany.“
Ebenezer Obadare, vedoucí pracovník pro africká studia v Radě pro zahraniční vztahy se sídlem ve Washingtonu, DC, souhlasil a řekl, že Trumpova administrativa by měla spolupracovat s nigerijskými úřady na řešení „společného nepřítele“.
„Právě teď Nigérie potřebuje pomoc, zejména vojenskou pomoc,“ řekl Obadare. „Nesprávné by bylo napadnout Nigérii a obejít úřady nebo autoritu nigerijské vlády. To by bylo kontraproduktivní.“
