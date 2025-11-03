„V Nigérii nedochází k genocidě křesťanů,“ prohlásila nigerijská vláda po Trumpových výhrůžkách

3. 11. 2025

„Zabití jakéhokoli Nigerijce je pro zemi ztrátou“ a „není schváleno vládou“, řekl mluvčí nigerijské vlády
 
Nigérie uvedla, že uvítá pomoc Spojených států v boji proti ozbrojeným skupinám, pokud bude respektována její územní celistvost, poté co americký prezident Donald Trump pohrozil vojenskou akcí v této západoafrické zemi kvůli údajnému pronásledování křesťanů.

V sobotním příspěvku na sociálních médiích Trump uvedl, že požádal americké ministerstvo obrany, aby se připravilo na možnou „rychlou“ vojenskou akci v Nigérii, pokud tato nejlidnatější africká země nezakročí proti „vraždění křesťanů“.

„Nejsme hrdí na bezpečnostní situaci, kterou procházíme, ale pokud jde o tvrzení, že jsou terčem pouze křesťané, tak to není pravda. V Nigérii nedochází k genocidě křesťanů,“ řekl v neděli mluvčí nigerijského ministerstva zahraničních věcí Kimiebi Imomotimi Ebienfa.

„Neustále jasně zdůrazňujeme, že uznáváme skutečnost, že v Nigérii dochází k vraždám, ale tyto vraždy se netýkají pouze křesťanů,“ dodal.

 

V reakci na obvinění, že nigerijská vláda tyto vraždy umožnila, Imomotimi Ebienfa řekl: „Vraždy nejsou nigerijskou vládou schvalovány. Nigerijská vláda je proti nim rozhodně. Vražda jakéhokoli Nigerijce v jakékoli části země je pro zemi ztrátou ... Pachateli těchto vražd jsou teroristické skupiny Boko Haram a další skupiny napojené na al-Káidu a [ISIL] SIS, které tuto krizi udržují.“

Mluvčí nigerijského prezidenta Daniel Bwala v neděli řekl agentuře Reuters, že země „uvítá pomoc 

„Jsem si jist, že až se tito dva lídři setkají a usednou k jednacímu stolu, naše společné odhodlání bojovat proti terorismu přinese lepší výsledky,“ dodal Bwala.

Ve svém příspěvku Trump uvedl, že USA okamžitě zastaví veškerou pomoc této zemi, „pokud nigerijská vláda bude i nadále tolerovat zabíjení křesťanů“.

Nigerijský prezident Bola Tinubu již dříve odmítl obvinění z náboženské nesnášenlivosti a bránil snahy své země o ochranu náboženské svobody.

„Od roku 2023 naše administrativa udržuje otevřený a aktivní dialog s křesťanskými i muslimskými vůdci a nadále řeší bezpečnostní problémy, které se dotýkají občanů všech vyznání a regionů,“ uvedl Tinubu ve svém prohlášení.

„Charakterizace Nigérie jako nábožensky netolerantní země neodráží naši národní realitu a nezohledňuje ani důsledné a upřímné úsilí vlády o ochranu svobody náboženského vyznání a přesvědčení všech Nigerijců.“

Nigérie, země s více než 200 miliony obyvatel, je rozdělena na převážně muslimský sever a převážně křesťanský jih.

Ozbrojené skupiny jsou zapojeny do konfliktu, který se odehrává převážně na severovýchodě země a trvá již více než 15 let. Analytici uvedli, že ačkoli byli zabiti i křesťané, většina obětí byli muslimové.

„Žádná genocida křesťanů“

Zatímco lidskoprávní organizace vyzývají vládu, aby podnikla více kroků k řešení nepokojů v zemi, která zažila smrtící útoky ze strany Boko Haram a dalších ozbrojených skupin, odborníci tvrdí, že tvrzení o „genocidě křesťanů“ jsou nepravdivá a zjednodušující.

„Všechny údaje ukazují, že v Nigérii nedochází k genocidě křesťanů,“ řekl Bulama Bukarti, nigerijský humanitární právník a analytik zabývající se konflikty a rozvojem. Jedná se o „nebezpečný krajně pravicový narativ, který se již dlouho šíří a který dnes prezident Trump ještě zesiluje“.

„Je to rozdělující a jen to dále zvýší nestabilitu v Nigérii,“ dodal Bukarti a vysvětlil, že ozbrojené skupiny v Nigérii útočí jak na muslimy, tak na křesťany.

„Bombardují trhy. Bombardují kostely. Bombardují mešity a útočí na všechna civilní místa, která najdou. Nerozlišují mezi muslimy a křesťany.“

Ebenezer Obadare, vedoucí pracovník pro africká studia v Radě pro zahraniční vztahy se sídlem ve Washingtonu, DC, souhlasil a řekl, že Trumpova administrativa by měla spolupracovat s nigerijskými úřady na řešení „společného nepřítele“.

„Právě teď Nigérie potřebuje pomoc, zejména vojenskou pomoc,“ řekl Obadare. „Nesprávné by bylo napadnout Nigérii a obejít úřady nebo autoritu nigerijské vlády. To by bylo kontraproduktivní.“

Zdroj v angličtině ZDE

236

