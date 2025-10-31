Britský princ Andrew bude zbaven titulů a odstěhuje se z Royal Lodge
31. 10. 2025
Král Charles zahájil „formální proces odebrání titulu, hodností a vyznamenání prince Andrewa“, který bude nyní znám jako Andrew Mountbatten Windsor, uvedl palác.
Rozhodnutí je reakcí na obavy královské rodiny o reputaci monarchie způsobené neustálými titulky o Andrewově přátelství s již zesnulým pedofilem Jeffreyem Epsteinem a obviněními ze sexuální exploatace, kterou proti němu vznesla jedna z Epsteinových obětí, Virginia Giuffre.
Tento měsíc vyšly posmrtné paměti Virginie Guifre, která se v dubnu letošího roku ve věku 41 let zabila. V knize píše, že princ „věřil, že sex se mnou je jeho přirozeným právem“.
Andrew vždy popíral tvrzení, že měl sex s Giuffre, když jí bylo 17 let, a urovnal s ní civilní spor za údajných 12 milionů liber, aniž by přiznal odpovědnost.
Rodina Giuffreové ve čtvrtek uvedla, že „dnes vyhlásila vítězství“ a že „svou pravdou a mimořádnou odvahou svrhla britského prince“.
Buckinghamský palác v prohlášení uvedl: „Princ Andrew bude nyní znám jako Andrew Mountbatten Windsor.
„Jeho nájemní smlouva na Royal Lodge mu dosud poskytovala právní ochranu, aby mohl v rezidenci nadále bydlet. Nyní mu byla doručena formální výpověď nájemní smlouvy a on se přestěhuje do jiného soukromého ubytování. Tato opatření jsou považována za nezbytná, a to i přes skutečnost, že on sám nadále popírá obvinění proti němu.
„Jejich Veličenstva chtějí jasně vyjádřit, že jejich myšlenky a nejhlubší soucit patří a budou i nadále patřit obětem a přeživším všech forem zneužívání.“
Je zřejmé, že Andrew se přestěhuje do nemovitosti na soukromém panství Sandringham v Norfolku, která bude soukromě financována králem.
Jeho bývalá manželka Sarah Ferguson se také odstěhuje z Royal Lodge a vyřeší si vlastní bydlení.
Ve čtvrtek byla doručena formální výpověď z nájmu v Royal Lodge a je zřejmé, že Andrewův přesun do Sandringhamu se uskuteční „co nejdříve“. Od krále obdrží odpovídající soukromé prostředky, přičemž jakékoli další zdroje příjmů budou záležitostí bývalého vévody.
Proces odebrání se týká titulů prince, vévody z Yorku, hraběte z Inverness, barona Killyleagh a oslovení Jeho královská výsost. Dotčené vyznamenání jsou Andrewův Řád podvazku a Velkokříž rytíře Viktoriánského řádu. V roce 2022 přestal používat titul Jeho královská výsost, ale nebyl mu formálně odebrán.
Jako dcery syna monarchy si princezna Beatrice a princezna Eugenie zachovávají své tituly v souladu s patentními listinami krále Jiřího V. z roku 1917.
Král Karel podle všeho jednal nyní, protože ačkoli Andrew nadále popírá obvinění proti němu, je zřejmé, že došlo k závažným pochybením v jeho úsudku.
Před rozhodnutím o formálním zbavení Andrewa jeho titulů a jeho vystěhování z Royal Lodge královská rodina 17. října oznámila, že se Andrew ddobrovolně vzdá titulu vévody z Yorku a svých vyznamenání rytíře Velkého kříže Viktoriánského řádu a rytíře Nejvznešenějšího řádu Podvazku.
Poslanci však pokračovali v požadavcích na formální zbavení Andrewa jeho titulů. Výbor pro veřejné účty tento týden napsal ministerstvu financí a korunní správě, aby požadoval více informací o podmínkách jeho pobytu v 30pokojové Royal Lodge a o tom, proč Andrew platil pouze symbolický nájem.
Je zřejmé, že palác je přesvědčen, že nutnost dalších opatření nebyla nikdy zpochybňována, ale že formálnější proces odstranění vyžadoval čas, právní a ústavní odborné znalosti a podporu širší královské rodiny.
Ačkoli by vévodství mohlo být zrušeno zákonem parlamentu, zabralo by to parlamentní čas a Charles podle všeho nechtěl bránit parlamentu v soustředění se na naléhavé problémy státu.
Vévoda z Yorku je šlechtický titul. Král zaslal lordovi kancléři královské příkazy, aby zajistil odstranění vévodství ze seznamu šlechtických titulů a titul prince a oslovení Jeho královská výsost. Podobně jsou dotčeny i vedlejší tituly Inverness a Killyleagh.
Tento krok byl podle všeho proveden po konzultaci s příslušnými vládními orgány. Vláda toto rozhodnutí podporuje.
V prohlášení pro BBC rodina Giuffreové uvedla: „Dnes obyčejná americká dívka z obyčejné americké rodiny svými pravdivými výpověďmi a mimořádnou odvahou svrhla britského prince.
„Virginia Roberts Giuffre, naše sestra, která byla ještě dítě, když ji Andrew sexuálně zneužil, nikdy nepřestala bojovat za to, aby byli ti, kteří jí a nesčetným dalším obětem jako ona ublížili, pohnáni k odpovědnosti.
„Dnes slaví vítězství. My, její rodina, spolu s jejími sestrami, které také přežily, pokračujeme v Virginiině boji a nebudeme odpočívat, dokud nebudou všichni její zneuživatelé a spolupachatelé spojení s Jeffreyem Epsteinem a Ghislaine Maxwellovou pohnáni k odpovědnosti.“
Giuffre tvrdila, že byla třikrát nucena k sexu s Andrewem – jednou v domě odsouzené obchodnice s lidmi Maxwellové v Londýně, jednou v Epsteinově domě na Manhattanu a jednou na soukromém ostrově Little St James, který patřil zneuctěnému finančníkovi. Andrew tato obvinění vždy popíral.
Americký demokratický kongresman Suhas Subramanyam, který již dříve vyzval prince Andrewa, aby před americkým kongresovým výborem vypovídal o svých vazbách na Epsteina a Maxwellovou, znovu Andrewa vyzval, aby poskytl důkazy.
Uvedl: „Je jasné, že princ Andrew má informace o Epsteinových zločinech a musí udělat víc, než jen vzdát se titulů nebo se schovávat před veřejností.
„Je povinen obětem sdělit vše, co ví o Epsteinových zločinech, a dostavit se před kontrolní výbor.
