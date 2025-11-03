Proč odstoupila nejvyšší právnička izraelské armády poté, co unikly důkazy o znásilnění?
3. 11. 2025
Video údajného znásilnění palestinského vězně ve Sde Temain se loni stalo virálním. Nyní odstoupila izraelská prokurátorka, která je zveřejnila.
Nejvyšší právníčka izraelské armády, generálmajor Yifat Tomer-Yerushalmi, rezignovala poté, co přiznala, že zveřejnila záznam znásilnění palestinského vězně ve věznici Sde Teiman v srpnu loňského roku.
Video znásilnění bylo původně vypuštěno do tisku na začátku srpna uprostřed pravicové reakce po zatčení několika vojáků za znásilnění palestinského vězně.
Ve svém pátečním prohlášení o rezignaci Tomer-Yerushalmi obvinila pravici z nátlaku na její vyšetřování znásilnění a uvedla, že se rozhodla zveřejnit záznam, aby čelila „falešné propagandě namířené proti vojenským orgánům činným v trestním řízení“.
Na uniklém videozáznamu je vidět, jak vojáci chytili a odvedli palestinského vězně se zavázanýma očima a poté ho obklíčili štíty, aby zakryli znásilnění.
„Obžalovaní po dobu 15 minut kopali do zadržovaného, šlapali na něj, stáli na jeho těle, bili ho a tlačil ho po celém těle, včetně obušků, táhli jeho tělo po zemi a použili na něj taser, včetně jeho hlavy,“ uvádí původní obžaloba.
Podle lékařských informací, které získal izraelský deník Haaretz, utrpěla oběť v důsledku útoku rupturu střeva, těžká poranění konečníku a plic a zlomeniny žeber. Později musel podstoupit operaci.
Co se stalo s vojáky?
V souvislosti s znásilněním tohoto muže bylo zadrženo nejméně devět vojáků. Všichni kromě pěti byli relativně rychle propuštěni.
V únoru byli zbývající vojáci obviněni z „závažného týrání“ zadrženého, ale ne ze znásilnění. Soudní řízení stále probíhá
Komise OSN, která přezkoumávala změnu obžaloby a další případy použití sexuálního a genderového násilí ze strany Izraele, dospěla k závěru, že rozhodnutí o zmírnění obžaloby navzdory důkazům „nevyhnutelně povede k mírnějšímu trestu“, pokud vůbec dojde k odsouzení.
Proč izraelští politici nepožadovali zodpovědnost?
Protože usoudili, že by to bylo nějakým způsobem nevlastenecké.
Řada izraelských krajně pravicových politiků, včetně ministra pro kulturní dědictví Amichai Eliyahu, patřila mezi ty, kteří vtrhli do věznice Sde Teiman na protest proti zatčení vojáků za znásilnění.
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který patří k tvrdé pravici, se v červenci 2024 obrátil přímo na Tomeru-Yerushalmi, když v hebrejštině napsal: „Vojenská generální prokurátorko, dejte ruce pryč od záložníků!“ s odkazem na vojáky obviněné ze znásilnění.
Ben-Gvirův kolega z krajní pravice, ministr financí Bezalel Smotrich, byl v té době stejně aktivní na sociálních médiích a napsal, že "s údajnými násilníky by s emělo zacházet jako s hrdiny, ne jako zločinci“
Smotrich se po skandálu kolem znásilnění vrátil na sociální sítě a rozhodl se ignorovat věrohodná obvinění ze znásilnění. Místo toho vyzval k „okamžitému trestnímu vyšetřování s cílem vypátrat osoby, které zveřejnily virální video, které mělo poškodit záložníky a které způsobilo Izraeli obrovskou škodu ve světě, a uplatnit proti nim plnou přísnost zákona“.
Jak kritici reagovali na rezignaci Tomer-Yerushalmi?
Mnoho z nejhlasitějších obhájců údajných násilníků stejně hlasitě uvítalo rezignaci ženy odpovědné za sdílení důkazů o tomto znásilnění.
Smotrich několik hodin po rezignaci Tomer-Yerushalmiové napsal na sociálních médiích, že ji a velkou část izraelského soudního systému obviňuje z korupce a z toho, že proti jejich armádě rozpoutali to, co nazval „antisemitskou krevní pomluvou“.
Ben-Gvir nebyl o nic méně kritický vůči izraelskému soudnímu systému v souvislosti s únikem záznamu a napsal: „Všichni, kdo se na této aféře podíleli, musí být pohnáni k odpovědnosti.“
Oba ministři aktivně podporují současné snahy premiéra Benjamina Netanjahua o oslabení soudnictví a omezení jeho politické kontroly.
Byly v Sde Teiman spáchány další zločiny proti Palestincům?
Alespoň 135 z zmrzačených těl, která Izrael minulý týden vrátil palestinským úředníkům v Gaze v rámci dohody o příměří v Gaze, bylo drženo v Sde Teiman, jak dokazují dokumenty, které byly přiloženy ke každé mrtvole.
Několik těl bylo vráceno se zavázanýma očima a některá měla ruce stále svázané za zády. Jedno mělo kolem krku provaz.
Stejná zpráva OSN, která se zabývala zmírněným obviněním vojáků, také uvádí, že zadržení ve Sde Teiman – včetně dětí – byli pravidelně spoutáváni, nuceni do stresových pozic, neměli přístup k toaletám a sprchám a byli biti.
Někteří byli vystaveni sexuálnímu násilí, včetně zavádění předmětů, elektrických šoků a znásilnění.
Zdroj v angličtině ZDE
