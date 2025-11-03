Izrael tvrdí, že ostatky vrácené z Gazy nejsou těla rukojmích
3. 11. 2025
Ostatky tří lidí, které Hamás tento týden předal Červenému kříži, nepatří žádnému z rukojmích, řekl v sobotu izraelský vojenský představitel, což je poslední vývoj, který by mohl podkopat USA zprostředkovanou dohodu o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem.
Předání následovalo poté, co Izrael v pátek vrátil těla 30 Palestinců do Gazy. Tím byla výměna dokončena poté, co militanti začátkem tohoto týdne předali ostatky dvou rukojmích, což je známkou toho, že napjatá dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem spěje kupředu.
Neidentifikované ostatky tří lidí byly v pátek pozdě večer vráceny do Izraele, kde byly přes noc zkoumány. V té době jiný izraelský vojenský představitel varoval, že izraelská rozvědka naznačuje, že nepatří k žádnému z rukojmích zajatých palestinskými ozbrojenci během útoku na jižní Izrael 7. října 2023, který vyvolal válku.
Druhý izraelský vojenský představitel v sobotu potvrdil, že se nejedná o žádné rukojmí. Nebylo jasné, kdo by to mohl být a proč byli vráceni do Izraele.
Oba představitelé hovořili s Associated Press pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni o této záležitosti veřejně hovořit.
Mluvčí Hamásu okamžitě nereagoval na telefonáty a zprávy žádající o komentář.
Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost USA zprostředkované příměří mezi Izraelem a Hamásem, palestinští militanti vydali ostatky 17 rukojmích, kteří byli drženi v Gaze v posledních dvou letech.
Ale proces navracení těl posledních 11 zbývajících rukojmích, jak požaduje dohoda o příměří, postupuje pomalu, kdy militanti uvolňují jen jedno nebo dvě těla každých několik dní.
Celkový počet palestinských těl vrácených Izraelem od začátku příměří nyní činí 225. Pouze 75 z nich bylo identifikováno rodinami, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Není jasné, zda navrácení byli zabiti v Izraeli během útoku 7. října 2023, zda zemřeli v izraelské vazbě jako zadržovaní, nebo byli během války vyzvednuti z Gazy vojáky.
Křehké příměří čelilo největší výzvě na začátku tohoto týdne, kdy Izrael provedl údery po celé Gaze, které zabily více než 100 lidí, po zabití izraelského vojáka v Rafáhu, nejjižnějším městě Gazy, a neúplném návratu rukojmích.
Zdroj v angličtině: ZDE
