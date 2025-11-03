Absolutní propad českých médií
3. 11. 2025
čas čtení 1 minuta
Že by se skutečně Česko vracelo ke komunismu? Ideologická ultrapravicová posedlost médií i politiků v ČR je opravdu zvláštní. Nejenže ČT systematicky lže o izraelských válečných zločinech páchaných v Gaze, ale teď se ty lži šíří i na jiná témata a jinde. Česká veřejnost začíná mít zcela zkreslené informace o vnějším světě. Mamdani samozřejmě není radikální islamista. To mohou tvrdit jen blázni, Píše Jan Bělíček:
Údajný bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, který dominuje Novinkám a ve veřejnoprávních médiích je pečený vařený, napsal na svůj profil tohle o pravděpodobně novém starostovi New Yorku (volby jsou už zítra):
„V New Yorku probíhají volby, které městu přinesou nového starostu. Velkým favoritem je Zohran Kwame Mamdani – radikální islamista, který ukazuje současnou formu džihádu, tedy ovládnutí institucí demokratickou cestou. Stále ještě prezentuje některé komunistické koncepty (aby si udržel levicové stoupence), ale zároveň už veřejně prosazuje teze, které by ještě před deseti lety byly naprosto nepřijatelné. Každopádně newyorští židé, a po nich i všichni, kteří se „nepodvolí“, zřejmě nemají před sebou hezké časy.“
V českém mediálním kontextu už mě opravdu překvapí máloco, ale takhle provinční příspěvek překvapil i mě. Tohle je opravdu jazyk krajní pravice a v normální diskuzi by neměl mít žádné místo. U nás má ale místo exkluzivní, což opět jen dokládá, jak ubohá je česká veřejná debata. Když se nenávist k levici spojí s islamofobií.
587
Diskuse