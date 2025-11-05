Trump zvažuje válku za změnu režimu v New Yorku poté, co voliči učinili špatné rozhodnutí
Newyorčané vyvolali v Bílém domě zděšení a zmatení, když zapomněli, jak má demokracie fungovat. Hlasovali pouze ve svém vlastním zájmu, místo aby nechali nejhorší lidi, jaké si lze představit, aby jim řekli, jak mají hlasovat. Je děsivé, že Američané brzy zjistí, že mírná sociální demokracie funguje docela dobře. Myslím, že mi bude špatně...
Pokud nevíte, o čem mluvím, Zohran Mamdani se stal prvním Newyorčanem od roku 1969, který získal více než milion hlasů v boji o post starosty, přičemž 12 % hlasů ještě nebylo spočítáno. ICE provádí vyšetřování, aby zjistilo, proč nikdo tohoto děsivého hnědého islamistu nevyhosti,
Zohran je extremista, který chce zavést právo šaría a nutit newyorské ženy nosit burky. No, kromě jeho krásné ženy, která nosí opravdu cool oblečení. Zohran chce přerozdělit bohatství od bohatých k chudým, což je přesně naopak. Největším problémem však je, že nepodporuje genocidu Izraele a je stále velmi populární mezi mladými židy.
Propagandisté jako já se tak snažili přesvědčit vás, že Zohran chce narážet letadly do mrakodrapů a měnit Walmarty na mešity, ale nikdo nám nevěřil. Je to skoro jako by ta nejšílenější rasistická propagandistická kampaň všech dob byla špatný nápad.
Díky našemu propagandistickému neúspěchu čelí New York mírně vyšší daňové sazbě pro korporace a milionáře. Spousta bohatých lidí dnes večer jde spát s vědomím, že to nebude mít žádný negativní dopad na jejich životy, ale jejich spoluobčané to budou mít o něco snazší. To milionáře naplňuje vztekem, který si ani nedokážete představit.
Bohužel ne všichni s nimi soucítí. Je děsivé, že Mamdani si získal některé bohaté konzervativce, jako je Joe Rogan, který řekl, že ho bude volit. Komik Dave Smith ho také chválil. Vypadá to, že integrita rezonuje u lidí, kteří si konečně uvědomují, že jejich kandidát Trump ji nemá.
Je to opravdu temný den pro vládnoucí třídu. Dvacet šest miliardářů velkoryse utratilo 22 milionů dolarů, aby zajistili, že New York bude mít starostu, který bude zastupovat důležité lidi, a selhali. Skutečnost, že k tomu dochází v době, kdy truchlíme za našeho oblíbeného válečného zločince Dicka Cheneyho, je těžkou ranou.
Republikáni, demokraté, Musk, Trump a všichni ti nejmilejší miliardářští dárci chtěli, aby Newyorčané volili zkorumpovaného sexuálního predátora, který obtěžoval 13 žen, protože tak funguje politika. Pokud jste se nezapletli do sexuálního zločinu, těžko se můžete nazývat politikem, že?
Jak každý rozumný člověk ví, demokracie znamená, že si zvolíte sexuálního predátora, který bez milosti vykořisťuje pracující třídu a je za to štědře odměňován dárci. Takhle západní demokracie vždy fungovala a takhle měla vždy fungovat. Newyorčané však tuto informaci nedostali.
Newyorčané se rozhodli, že demokracie znamená zastupování lidu. Newyorčané se rozhodli, že věci jako jídlo a nájem by měly být dostupné. Newyorčané se rozhodli, že vědí víc než hromaditelé bohatství, kteří si myslí, že vám mohou říkat, co máte dělat, protože zvítězili v kapitalismu.
Newyorčané nezohlednili city tvrdě pracujících miliardářů, jako je Elon Musk, který pláče u svého notebooku a přemýšlí, proč jeho nákup Twitteru neovlivnil volby v jeho prospěch.
ŘEKL VÁM SPRÁVNOU VOLBU V NĚKOLIKA TWEETECH, LIDI.
New York nyní čelí dystopické noční můře, před kterou Keir Starmer chrání Brity pomocí zavádění povinných průkazů totožnosti a hromadného sledování. Je zřejmé, že žádný rozumný člověk by nevolil dystopii, ale Newyorčané jsou extremisty s vymytým mozkem, že uvěřili v myšlenky jako „laskavost“.
Mohu jen doufat, že si Newyorčané užijí své islamistické autobusy, komunistické obchody s potravinami a péči o děti, která ničí jejich ambice, dokud to bude možné, protože Bílý dům zvažuje drastická opatření. Nouzové zasedání ministerstva války vedlo k plánu, který se obvykle používá pro ropné země na Blízkém východě a v globálním Jihu: změnu režimu.
Pokud Mamdani neřekne třikrát denně slova „Izrael má právo se bránit“, Trump mu dá 48 hodin na to, aby se vzdal. Pokud neudělá místo právoplatnému starostovi New Yorku, Juanu Guaidovi, USS Nimitz začne bombardovat dostupné bytové domy v pěti čtvrtích.
Dobře, technicky vzato v New Yorku žádné dostupné byty nejsou, ale Zohran chce zmrazit nájmy, aby se nestaly ještě méně dostupnými. Jediným způsobem, jak osvobodit tyto nájemníky, by samozřejmě bylo je zavraždit. Je na čase, aby si Američané připomněli, jak chutná americká svoboda.
