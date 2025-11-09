BBC čelí koordinovanému, politicky motivovanému útoku. Těmito rezignacemi ustoupila a prohrála
9. 11. 2025
Odstoupení generálního ředitele BBC Tima Davieho [člena Konzervativní strany!] kvůli obviněním z [levicové!!] předpojatosti je šokem a zanechává propast na vrcholu korporace v době, kdy nejvíce potřebuje vedení. Davie zdůraznil, že rozhodnutí bylo pouze jeho – ani představenstvo, ani mnoho z těch, kteří vedli koordinovaný útok mezi pravicovým tiskem a politiky, to nečekali.
Nyní rezignace Davieho i generální ředitelky BBC News Deborah Turnessové ukázaly, že volání po krvi přináší výsledky.
Největším šokem je, že tato sága začala teprve před týdnem únikem 19stránkového „ničivého memoranda“ od Michaela Prescotta, bývalého politického novináře, který tři roky působil jako externí poradce této vysílací společnosti, zveřejněného v deníku Daily Telegraph. Dokument tvrdí, že pořad BBC Panorama zmanipuloval projev Donalda Trumpa, aby vypadal, že podporuje účastníky nepokojů ze 6. ledna, že její arabské zpravodajství upřednostňovalo prohamásovské názory a že skupina LGBTQ zaměstnanců měla nadměrný vliv na zpravodajství o sexu a genderu. Telegraph napsal, že právě mlčení BBC „dokazuje, že existuje vážný problém“. Mezitím bývalý britský premiér Boris Johnson „zaútočil“ na Nicka Robinsona, jediného zaměstnance BBC, který se veřejně bránil proti obviněním, což je hlavní téma bulvárního ultrapravicového nedělníku Mail on Sunday, a tisková mluvčí Donalda Trumpa označila BBC za „100% fake news“.
Ponechme zatím stranou přímá obvinění týkající se konkrétních selhání zpravodajství BBC a vlastní nepochopitelnou neschopnost nebo neochotu BBC bránit se v uplynulém týdnu. Tato hádka však zastírá kontext, který vysvětluje, co je jádrem věci, a to politická kampaň proti BBC, která by mohla sloužit jako učebnicový příklad toho, jak zmást a podkopat žurnalistiku, která se přinejmenším snaží o nestrannost v moři manipulace a zkreslování.
Prescott v úvodu své 8 000 slov dlouhé zprávy zdůrazňuje, že nikdy nebyl členem žádné politické strany a že jeho názory „nemají žádný politický podtext“. Přesto každá kritika zpravodajství BBC vychází z anti-progresivního scénáře kulturní války.
Například je „šokován“ tím, že po hodinovém dokumentárním pořadu Panorama o Trumpovi a povstání 6. ledna nebyl odvysílán žádný „podobný, vyvažující, kritický“ pořad o demokratické prezidentské kandidátce Kamale Harrisové. Jak mi řekl někdo, kdo se dlouhá léta zabývá otázkou nestrannosti, jedná se o zcela mylný a dnes již diskreditovaný pohled na nestrannost, který vedl k tomu, že byl vysílací čas věnován popírání klimatických změn.
Prescott také obviňuje BBC z toho, že zveličuje „otázky rasismu“. Jeho vlastní argumenty a navrhované zdroje však podkopávají jeho tvrzení o neutralitě. Cituje zprávu History Reclaimed z roku 2022, která byla rovněž publikována v deníku Telegraph a která poukazuje na čtyři pořady BBC s „příliš zjednodušeným a zkresleným vyprávěním o britském koloniálním rasismu, obchodu s otroky a jeho dědictví“. Ačkoli někteří z jejích členů jsou vysokoškolští akademici z Oxbridge, webová stránka History Reclaimed jasně uvádí, že skupina byla založena s cílem čelit mediálním narativům „kulturní války“, které naznačují, že britská historie je hanebná.
Prescott zůstává „zmatený“ tím, že jeho žádosti, aby se producenti a redaktoři BBC setkali s autory zprávy, byly ignorovány. Ve své vlastní recenzi však BBC tehdy dospěla k závěru, že History Reclaimed „vybírá několik příkladů nebo zdůrazňuje skutečné chyby v tisících hodinách televizního a rozhlasového vysílání, což nepředstavuje analýzu a není pravdivým zobrazením pořadů BBC“.
Bohužel BBC nereagovala na opakovanou kritiku v Prescottově vlastní rozsáhlé recenzi minulých stížností.
To vše neznamená, že BBC neudělala chyby. Dokument Panorama přinejmenším obsahoval špatný a zavádějící sestřih hodinového projevu Trumpa, což je nepřijatelné, i když se později ukázalo, že tento projev skutečně podněcoval k povstání. Očekává se, že se BBC v pondělí za úpravu Trumpova projevu omluví. To by mělo stačit.
Prescottových 10 let jako hlavního politického korespondenta a poté politického redaktora Sunday Times mu jistě pomohlo soustředit se zejména na dvě otázky, které rozdělily i největší příznivce BBC. Její reportáže z Gazy, konkrétně reportáže arabské služby BBC – které v poslední době získaly větší význam nejen kvůli válce, ale také kvůli škrtům v BBC News – rozčílily mnoho členů židovské komunity, zatímco přístup BBC k právům transsexuálů rozdělil i její vlastní zaměstnance.
Je však škoda, že BBC, která se ne vždy elegantně pohybuje po špičkách v těchto redakčních minových polích s tisíci hodinami pořadů, musí také čelit nepřátelům zevnitř.
Obavy z evidentního střetu zájmů vyvstaly, když Boris Johnson před čtyřmi lety jmenoval Prescotta poradcem britského regulačního orgánu pro média, Ofcomu ohledně jeho nového předsedy. Prescott, jehož PR firma Hanover se podílela na poradenství pro mediální společnosti jako Sky, byl také popsán jako přítel Robbieho Gibba, bývalého šéfa komunikace konzervativní vlády, který se připojil k radě BBC poté, co pomohl spustit pravicový zpravodajský kanál GB News. Prescottovi však bylo dovoleno v této funkci pokračovat a mluvčí vlády jménem Prescotta uvedl, že jmenování bylo „spravedlivé a otevřené a neexistuje žádný střet zájmů“. Později byl jmenován externím poradcem rady BBC pro standardy.
Gibb sám údajně napsal dlouhou a kritickou poznámku o zpravodajství BBC radě na začátku září, několik týdnů před Prescottem. Zdroje z BBC mi sdělily, že předseda Samir Shah okamžitě nařídil Peteru Johnstonovi, řediteli redakce pro stížnosti a recenze, aby připravil odpověď, a 16. října se o ní jednalo na zasedání představenstva.
Proč tedy BBC dosud nic neřekla, kromě toho, že Shah se pravděpodobně omluví za úpravu Trumpova projevu, když bude zítra vyzván, aby se vyjádřil před výborem pro kulturu, média a sport?
Vzhledem k obrovskému objemu vysílaného materiálu a kritice, které se dostává, lze BBC někdy odpustit, že nechce dále rozvířit vášně. Ale tím, že několik dní trvala na tom, že se nevyjadřuje k „uniklým dokumentům“, působila společnost prostě slabě a zbaběle, právě v době, kdy by měla být silná a odvážná. October Films, nezávislá produkční společnost, která natočila pořad Panorama o Trumpovi, údajně pracuje na filmu o Nigelu Farageovi.
Vzhledem k tomu, že mnoho kritických připomínek již bylo interně prozkoumáno a vyřešeno, mělo by opravdu trvat tak dlouho, než se objeví odpověď? Pro BBC jsou to těžké časy. Po více než deseti letech snižování koncesionářských poplatků se chystá zahájit jednání o obnovení své charty a zároveň čelí politickým a ekonomickým protivětrúm. Johnsonova hrozba zrušit koncesionářské poplatky přichází poté, co tak v uplynulém roce učinilo dalších 300 000 domácností.
Trumpova hrozba žalobou proti BBC následuje po jeho úspěšném zastrašování amerických médií, kdy řada komerčních vysílatelů souhlasila s uhrazením škody na základě těch nejslabších obvinění. BBC musí být nezávislá na vládě a politických zásazích. K tomu však potřebuje důvěru všech, kteří za její služby platí.
Ve svém rezignačním dopise Davie po 20 letech v organizaci, kterou miluje, prosí o lepší budoucnost. „Měli bychom [BBC] podporovat,“ píše. „Ne ji zneužívat.“ Zdá se, že tato prosba již přichází příliš pozdě.
Jane Martinson je profesorkou finančního žurnalismu na City St George's a členkou představenstva Scott Trust, který vlastní Guardian Media Group. Píše z osobního hlediska.
