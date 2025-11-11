BBC, Trump a boj o pravdu
11. 11. 2025 / Fabiano Golgo
Zdánlivě drobný incident s nesprávně sestříhaným projevem – spojení dvou vět, které dělilo téměř šedesát minut – by se mohl zdát bezvýznamný na pozadí obrovských krizí jednadvacátého století. Přesto vypovídá o něčem hlubokém: o době, kdy se liberální instituce, postavené na křehké architektuře důvěry, ocitají v bouři cynismu a digitálního zkreslení.
V pořadu Panorama BBC citovala projev Donalda Trumpa z 6. ledna tak, že jeho výzva k pochodu na Kapitol působila, jako by plynule přecházela do výzvy „bojujte jako čert“. (Pozn. JČ: Jenže Trump násilníky skutečně vyzval, aby "bojovali jako čert"! To, že to bylo v závěru jeho projevu, učinilo tento jeho výrok vyzývající k násilí ještě významnější.) Technická chyba – pokud to skutečně byla jen chyba – nabyla obrovského symbolického významu. Nejstarší veřejnoprávní vysílatel na světě, který si zakládá na ideálu nestrannosti, se ocitl v situaci, kdy je terčem nespravedlivých obvinění. Výsledek byl předvídatelný: rezignace, pobouření a bouřlivé výkřiky o „fake news“ od samotného Trumpa – muže, který po pěti letech od útoku na Kapitol a po návratu k moci proměnil boj proti médiím v nejúspěšnější americký export.
V morální ekonomii demokracie je důvěra zvláštním druhem měny. Jakmile se utratí, jen stěží se obnovuje. Instituce jako BBC nebo The New York Times bývaly kdysi mincovnami této měny – vyráběly ověřenou pravdu s razítkem profesionální věrohodnosti. Dnes, v éře algoritmů a partajních příběhů, je jejich mince neustále subjektivně znehodnocována. Každý střih je vnímán jako politický čin, každý titulek jako projev loajality.
Trumpovo využití této epizody sleduje známý vzorec. Nesnaží se pouze zdiskreditovat BBC či jednotlivé novináře. Snaží se zničit samotnou představu, že pravda může existovat nezávisle na moci. Pokud se mu podaří přesvědčit své stoupence, že všichni lžou – že úprava záznamu je vždy manipulací, že žurnalistika je jen jiná forma propagandy – pak se jeho vlastní nepravdy stanou nerozeznatelné od faktů. Jak varoval Václav Havel, právě takto funguje postpravdivý autoritářský režim: ne tím, že vnucuje jednu velkou lež, ale tím, že ničí samotné podmínky, za nichž lze pravdu rozpoznat.
Střih ve filmu BBC není morální zkažeností, ale kulturním anachronismem. Pořád vychází z předpokladu, že férovost lze technicky zajistit – že rovnováha se nachází někde mezi dvěma extrémy. Jenže v době, kdy populisté útočí na samotný pojem pravdy, se neutralita stává formou spoluviny. Někdy musí přesnost převážit nad „vyvážeností“ a popsat, co se skutečně stalo, i za cenu morálního postoje.
Trumpův původní projev byl dlouhý, opakující se a plný hořkosti. Slovo „bojovat“ použil dvacetkrát, slovo „pokojně“ jednou. Pozn. JČ: Znovu opakuji: v samotném závěru zdůraznil "Bojujte jako čert!" Tato nerovnováha vypovídá o víc než jakýkoli sestřih. A přesto mu střih BBC poskytl dokonalý scénář k repríze jeho oblíbeného příběhu: pronásledovaný tribún lidu proti zkorumpované globální elitě – tentokrát sídlící v Londýně.
Kdyby šlo jen o jednu stanici, nebylo by to tak důležité. Jenže po celém demokratickém světě – od Bratislavy po Washington, od Budapešti po Berkeley – působí tentýž pomalý rozklad. Instituce, které držely liberální demokracii pohromadě, se nehroutí násilím; dutí zevnitř, ztrátou víry.
Chyba BBC mohla být technická, ale naše větší chyba je mentální: vymazali jsme z veřejného života samotný pojem dobré vůle. A když už nikdo nevěří rozhodčímu, politika se mění v kontaktní sport bez pravidel – v soutěž hluku, spektáklu a únavy.
Pokud nás aféra BBC něčemu učí, pak tomu, že demokracie neumírá jen cenzurou. Umírá i tehdy, když pravda, vyčerpaná našimi nekonečnými hádkami, přestane vzbuzovat úctu.
