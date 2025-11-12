Rusové zaútočili na první velkou ukrajinskou tepelnou elektrárnu na biomasu

12. 11. 2025

V noci na 9. listopadu zaútočily jednotky Ruské federace pomocí dronů na jednu z ukrajinských tepelných elektráren postavených v roce 2026 skupinou Clear Energy. Oznámil to na Facebooku zakladatel společnosti Andrij Hryněnko.

Hryněnko poznamenal, že byla zasažena první velká elektrárna na biomasu na Ukrajině.

Neuvedl název kogenerační jednotky ani její umístění, ale nazval ji "standardní".

Podle Hryněnka nebyl v důsledku ostřelování nikdo zraněn.

Podle zpravodajského webu Suspilne mluvíme o elektrárně Korjukivska v Černihovské oblasti s kapacitou 4 MW. Spalovala dřevěný odpad.

Několik zásahů do zařízení energetické infrastruktury v Korjukivce nahlásil šéf Černihovské oblastní vojenské správy Vjačeslav Čaus.

