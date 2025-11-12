Rusové zaútočili na první velkou ukrajinskou tepelnou elektrárnu na biomasu
12. 11. 2025
čas čtení < 1 minuta
Hryněnko poznamenal, že byla zasažena první velká elektrárna na biomasu na Ukrajině.
Neuvedl název kogenerační jednotky ani její umístění, ale nazval ji "standardní".
Podle Hryněnka nebyl v důsledku ostřelování nikdo zraněn.
Podle zpravodajského webu Suspilne mluvíme o elektrárně Korjukivska v Černihovské oblasti s kapacitou 4 MW. Spalovala dřevěný odpad.
Několik zásahů do zařízení energetické infrastruktury v Korjukivce nahlásil šéf Černihovské oblastní vojenské správy Vjačeslav Čaus.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
