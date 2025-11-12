Zelenskyj chce ve Spojených státech objednat nejméně 25 komplexů Patriot
12. 11. 2025
Zelenskyj podle agentury AP uvedl, že chce ze Spojených států objednat 25 systémů protivzdušné obrany Patriot. Připustil, že jsou drahé a výroba tak velké šarže by mohla trvat roky. Podle Zelenského by proto evropské země mohly předat své systémy Patriot na Ukrajinu a později na oplátku získat nové od Spojených států. "Neradi bychom čekali," dodal.
Stejné schéma nastínil v rozhovoru pro The Guardian o víkendu, ale oznámil 27 systémů Patriot. Během rozhovoru byla v prezidentském paláci dvakrát přerušena dodávka elektřiny; podle Centrenergo po ruském náletu v noci na 8. listopadu přestaly fungovat všechny jeho tepelné elektrárny. "Nyní je nulová výroba. Nula!" uvedla státní společnost v prohlášení.
Kvůli úderům zůstaly Kyjev, Charkov, Poltava, Černihiv, Dněpr a další města mnoho hodin bez elektřiny, vody a topení. "Nepřítel zahájil masivní útok balistickými raketami, které je extrémně obtížné sestřelit," uvedla ministryně energetiky Svitlana Grinčuková. Podle svých slov si nepamatuje, že od začátku války došlo k tolika přímým úderům na energetická zařízení.
Zelenskyj řekl deníku The Guardian, že Vladimir Putin nařizuje "teroristické útoky" na ukrajinský energetický systém, protože "žádným jiným způsobem nemůže vytvářet napětí v naší společnosti".
Podle Zelenského Ukrajina nedávno obdržela komplexy Patriot z Německa, poznamenává AP. Kolik z nich je nyní ve výzbroji ukrajinské protivzdušné obrany není známo.
Ukrajina, která zažívá nedostatek amerických systémů protivzdušné obrany, které ji mohou účinně bránit proti ruským raketám, se snaží vytvořit vlastní podobné systémy. Vývoj alternativy k Patriotu je pro Fire Point prioritou, řekla The Wall Street Journal jeho generální ředitelka a technická ředitelka Irina Těrech. Podle ní Fire Point v této záležitosti spolupracuje s evropskými a dalšími ukrajinskými společnostmi.
Dříve společnost Fire Point vyvinula jeden z nejúčinnějších ukrajinských kamikadze dronů, FP-1, a střelu s plochou dráhou letu dlouhého doletu Flamingo, schopnou nést hlavici o hmotnosti 1 150 kg a mít dolet až 3 000 km.
