Nesplácení pohledávek zasáhlo téměř 40 % velkých ruských společností
12. 11. 2025
Ve třetím čtvrtletí se 39 % velkých společností potýkalo s nesplácením plateb od protistran, ukázal průzkum Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, největší obchodní asociace v zemi, která zahrnuje více než 100 průmyslových sdružení ze sektorů od bank až po palivový a energetický komplex.
Problém neplacení se podle průzkumu stal hlavním omezením podnikatelských aktivit: počet společností, které se s ním potýkají, se ve srovnání s druhým čtvrtletím zvýšil jedenapůlkrát a jejich podíl o 13 procentních bodů.
V důsledku toho si více podnikatelů stěžuje na neplacení než na pokles poptávky (34 %), nedostatek finančních prostředků (32 %) nebo nedostupnost úvěrů (32 %).
Údaje Rosstatu potvrzují, že dluh ruských společností vůči dodavatelům po splatnosti na konci srpna dosáhl 3,841 bilionu rublů. Od začátku roku se objem nezaplacených pohledávek zvýšil o 395 miliard rublů (+11 %) a ve srovnání s lednem 2024 o 993 miliard rublů (+35 %). 4,52 tisíce ruských podniků mělo dluhy vůči protistranám, které nebyly zaplaceny včas, a výrobní společnosti se staly rekordmany, pokud jde o jejich objem, s 1,53 bilionu rublů.
Problém s neplacením se objevil v loňském roce na pozadí vysoké klíčové sazby, připomíná Natalia Orlova, hlavní ekonomka Alfa-Bank. Prudce rostoucí ceny úvěrů vedly k tomu, že náklady podniků na placení úroků bankám vyskočily podle odhadů Expert RA za loňský rok o 83 % a v první polovině letošního roku o dalších 54 %.
Důvodem přetrvávajícího neplacení může být zpomalení růstu rozpočtových výdajů, upozorňuje Orlova: příjmy státní pokladny z ropy a plynu rychle klesají, příjmy z nesurovinových zdrojů zaostávají za plánem a úřady jsou nuceny "ořezávat" občanské výdaje. Aby byl splněn plán schodku (5,7 bilionu rublů), měly by rozpočtové výdaje ve čtvrtém čtvrtletí přesáhnout loňské výdaje pouze o 5 % oproti 20 % v lednu až září, poznamenává Orlova.
S neplacením se potýkají i malé podniky – podle červencové studie Promsvjazbank a Opora Russia to bylo 25 % dotázaných společností. Současně roste počet takových případů o 15 %. To co se děje je důsledkem problémů s ekonomikou, poznamenávají analytici PSB: "Zhoršování problémů s platební morálkou může souviset ani ne tak se záměrným vyhýbáním se závazkům ze strany protistran, jako spíše s finančními problémy, které vznikly."
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse