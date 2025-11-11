Svatý Martin a cambridžské dějiny kapitalismu
11. 11. 2025 / Boris Cvek
Do roku 1945 investice do chudých přes existenci církví, charit atd. byly mizivou částí národního bohatství. Autor kapitoly věnované tomuto tématu (citace stran je níže) se zabývá tím, proč se to stalo tak pozdě, ačkoli bohatství společnosti rostlo už v 19. století dramaticky a nejméně od 18. století bylo evidentní, že do některých oblastí bylo pro společnost jako takovou investovat výhodné. K prvnímu tématu je třeba říci, že privátní peníze přes charity pro chudé dodnes představují minimum celkové pomoci. Po druhé světové válce došlo sice k mírnému růstu, ale autor uzavírá svou analýzu tím, že privátní dárci ve skutečnosti dávají v průměru tak, aby to udělalo dobrý pocit jim, ne aby to skutečně pomohlo chudým, nemocným atd.
K druhému tématu zmiňuje příklad školství. Ačkoli už v 18. století bylo jasné, že vzdělávat všechny děti je pro společnost mimořádně výhodné i po ekonomické stránce, investice do této oblasti byly mizivé. Stejně tak to platí pro boj s chudobou nebo pro přístup ke zdravotnictví. Co se stalo, že se to ve 20. století, a zejména po druhé světové válce, změnilo? Především všeobecné volební právo a změna politické moci. Ti, kdo byli v 18. a 19. století u moci, prostě byli bohatí a nechtěli lít peníze státu do chudých, ačkoli bylo evidentní, že by to pro všechny bylo výhodné. Prostě chudým ne. V 19. století velikost těchto investic dosahovala maximálně jednotek procent HDP, po druhé světové válce až 30 procent HDP.
Dalšími faktory jsou silná fiskální politika (lepší výběr daní, silný centrální stát, byrokracie) a výhodnost plošných programů, pokud jde o náklady (charity utratí na provoz mnohem vyšší procento než státní sociální programy). Zásadní je podle autora také zkušenost dvou světových válek a hospodářské krize. Problém vývoje po roce 1960 ve vyspělých zemích, když pominu riziko odcizení různých třeba etnických skupin ve společnosti (voliči totiž preferují dávat sobě podobným), je prokazatelně vyšší podpora pro staré než pro děti a mladé, což autor přičítá tzv. šedé síle, tedy síle starých voličů ve stárnoucí populaci.
Dovoluji si přidat citaci ze zmíněné knihy, překlad je DeepL, originál je níže:
„K teorii „teplého pocitu“ nabízí tento jednoduchý výklad historie přátelský dodatek: Teplý pocit je dosažen velmi nízkou úrovní darů. Možná že po staletí dárci získávali uspokojení tím, že darovali alespoň něco, a necítili potřebu „dávat, až to bolí“. To by pomohlo vysvětlit, proč vždy existovalo tolik charitativních organizací, ale chudoba se téměř nezmenšila.“
„Proč by mělo být tak snadné dokumentovat historické případy, kdy sociálně prospěšné investice s vysokou návratností nezískaly daňovou podporu, i když vlády měly kapacitu je financovat? Porovnání vlád a časových období naznačuje jasnou odpověď. Druhou klíčovou překážkou (BC: první překážkou je to, že prostě nejsou peníze), kterou bylo třeba odstranit, byla koncentrace politické moci v rukou elit, které se stavěly proti zdanění ve prospěch veřejných investic podporujících růst. Tuto koncentraci bylo možné rozbít pouze přesunutím moci k potenciálním skupinám příjemců. V průběhu devatenáctého století a na počátku dvacátého století se volební právo konečně rozšířilo a hlasování se stalo tajným, a to v jedné zemi za druhou v Evropě a Severní Americe. Vzhledem k tomu, že dřívější omezení volebního práva zvýhodňovala bohaté, jedním z dopadů rozšíření volebního práva bylo, že fiskální otázky se stále více dostávaly do rukou skupin se středními a nižšími příjmy. Toto rozšíření hlasovacího práva hrálo jasnou roli při zvyšování investic do školství, podpory rodin a veřejného zdraví.“
„To the „warm glow“ theory, this simple reading of history suggests a friendly amendment: The warm glow is achieved by very low levels of giving. Perhaps over centuries, donors have gained satisfaction by giving at least something, and felt no need to „give until it hurts“. That would help to explain why there have always been so many charities, with so little closure of poverty gap.“
„Why should it be so easy to document historical cases in which high-return social investments failed to receive tax support even though governments had the capacity to finance them? Comparing governments and time periods suggests a clear answer. The key second barrier that had to be removed was the concentration of political power into the hands of elites opposed to taxation for growth-enhancing public investment. The concentration could only be broken up by shifting power toward potential beneficiary groups. Across the nineteenth century and the early twentieth, voting rights finally became more widespread, and the ballots became secret, in one country after another in Europe and North America. Since the earlier restrictions on voting rights favored the wealthy, one impact of spreading the vote was to place fiscal issues more and more into the hands of middle- and lower-income groups. This spread of voice played a clear role in raising investments in schooling, family assistance, and public health.“
Larry Neal & Jeffrey G. Williamson (eds.): The Cambridge History of Capitalism II, Cambridge University Press 2015, str. 483 & 485.
