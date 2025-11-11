Skandální, stále přehlížené poselství Goethova Fausta
11. 11. 2025 / Boris Cvek
Chtěl bych se se čtenáři Britských listů podělit o své aktuální dojmy (dokončil jsem četbu Fausta o víkendu) ze samého závěru Goethova veledíla. Vlastně se divím, že nebylo dávno moralisty zakázáno pro svou provokativnost a výsměšnost, krutost a zároveň radikální progresivismus. Shrnu základní body, a pak půjdu k textu samému. Končí to spěním za věčným ženstvím, to je posmrtný ráj, věčnost. V době, kdy žena byla popřením svéprávnosti a rozumu! Protestantům naservíroval středověkou zbožnost točící se kolem Panny Marie. Mefista posedne homosexuální chtíč po chlapcích-andělech – a Goethe je na svou dobu velmi explicitní – chtíč, který andělé prohlašují později za to, že se jej, Mefista, dotkla láska, ta Boží, mystická, svatá láska. A popravená matka, která zabila vlastní nemanželské dítě, se stává z vůle Panny Marie po smrti duchovní vůdkyní Fausta, učenec, jehož život naprosto slabošsky zbankrotoval, který se nikdy neobešel bez pomoci ďábla a jehož všechny ideály, vize atd. se ukázaly jako slabošské, destruktivní pózy.
Ale to celé není jen groteska, to není jen výsměch, naopak je to podle mě myšleno vážně, je to opravdu závěr Fausta ve smyslu jeho vrcholu. Všechno ostatní předtím, všechny snahy chápat Fausta na úrovni nějakého „zdravého“ elánu k životu, svobody atd., jsou podle mě retardací. Jakápak svoboda může být větší než tohle transponování katolicismu jako zbraně avantgardy proti měšťácké malosti? Všechno, co udělal Nietszche v tomto smyslu, Rimbaud, Kierkegaard, všechno před tím bledne. A tak dlouho to bylo retušováno, ignorováno. Ani pokrokářům se to nelíbilo, protože jakápak katolická mystika, proboha!
Začněme Mefistem. Cynik nad věcí. Duch prázdnoty a popírání. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby nic nebylo. A najednou se ho dotkne božská láska a je v něm chtíč. Ano, co by asi tak božská láska mohla vyvolat v ďáblovi… jenže on to není tak úplně hnusný chtíč, to není výsměch chtíči, ostatně andělé sami to říkají docela jasně. Ale nejprve Mefisto:
„Ó, proto vídal jsem tak vztekle / krk stáčet k nedostupné dívence / a brečet odmítnuté milence. // (…) Dřív odporné mi bylo na ně zřít. / Což pronikly mnou cizí síly? / Aj, klučíci ti roztomilí! / Čím to, že nelze mi už láteřit? / Co? Vedu si jak milující? / Tak ať mě třeba bláznem zvou! / A když ti hnusní uličníci / tak… neodolatelní jsou!“
Mefisto je pak na hranici explicitní sexuality a obrací se k andělům, ať k němu přijdou. „Mefisto: Což nestojím vám za pohled?
Andělé: My jsem ti blíž; co ustupuješ zpět? / My jsme ti blíž; když můžeš, zůstaň jen!“
Není to skandální? Síla Boží lásky nepohrdá ani tímto chtíčem, ale Mefisto je zatlačen touto sílou pryč. Mezitím je jeho sexuální rauš stále explicitnější:
„Tebe, ty dlouháne, mám nejradši, na mou duši, / ta popí tvář, ne, ta ti špatně sluší, / koukni se na mě trošku frivolně! / Proč nejste nazí? Že vám hanba není! / V košili s vlečkou jste tak umravněni / Co? Čelem vzad? No, zezad podívání! / Ne, tihle klackové jsou k nepopsání!“
Najednou se ale vzchopí a vrací se k sobě. Popálený na povrchu láskou shledává, že uvnitř ke své úlevě zůstal ďáblem. Ale zjistí, že mu byla ukradena Faustova duše. Z chytráka Mefista se stává hysterik a hrozí, že se ze ztráty tak cenné oběti pomátne. Pojďme zpět k andělům, ti později říkají:
„…lásky hrot jim vnikal v tělo, / ba to ostří také vjelo / do starého satanáše. / Triumf! Vítězství je naše!“
No, to už jsme úplně na konci. Horská rokle. Vystupují Pater Ecstaticus, Pater Profundus, Pater Seraphicus… a vyjadřují v zásadě pro Goetha typickou přírodně-estetickou mystiku. A pak: sbor pacholátek. Odkaz na dítě zabité Markétkou. Všechno směřuje výše, do nebe, k Bohu. Vstupuje Pater Marianus se zanícenou mariánskou mystikou a přimlouvá se u Panny Marie za kajícnice:
„Těla chtíč je zachvátil, / ochrany jim není; / sláby jsou: kdo dost má sil, / zlomit pouto chtění?“
Mezi kajícnicemi, prosícími Pannu Marii, vystupuje Magna Peccatrix, Mulier Samaritana a Maria Aegyptiana – a nakonec prosí za Markétku, za jednu z kajícnic dříve zvanou Markétka:
„Ty, jež k velkým hříšnicím se / v milostivé přízní skláníš, / ty jež duším kajícím se, / právo věčné spásy chráníš, / přej i této dobré ženě, / která, nevědouc, co dělá, / jednou jen se zapomněla, / odpuštění přiměřené!“
Usmrcení dítěte je asi bráno jako šílenství. Nicméně Markétka od začátku byla dítě. Ale i kdyby nebyla, vše je řečeno. Nota bene Markétka byla svedena s pomocí ďábla. Vystoupí Markétka – a mluví z milostné lásky k Faustovi! To není modlitba k Panně Marii o tom, že se odříká milovaného Fausta, ale naopak. Blažená pacholátka se také přimlouvají. Faust „mocně vyrůstá“, je poučen atd. Markétka to vidí před sebou takto (připomíná to Beatrici Ráji):
„Teď, ve sboru jsa vzácných duchů, / sám, obnoven, se sotva zná; / jak o žití má čerstvém tuchu, / těm svatým hned se podobá. / Hle, pozemské se láme pouto, / již ze staré je schrány rván, / a éterické tvary jsou to, / jimiž, zas mlád, je odíván! / Svol, aby směl mým učněm býti, / neb oslepil ho nový den.“
V kontextu celého díla je to závěrečné dvojverší, myslím, jedním z úplně největších vrcholů světové poezie. Kdo byla Markétka a kdo je nyní? Faust se stává učněm. Jejím. Ne knih, přírody, přírodních duchů atd. A to garantuje Panna Marie, katolická mystika, oslava lásky, ba chtíče jako něčeho lepšího, proměňujícího negaci a nicotu, a to celé je tak pohoršující, provokativní, suverénně drtící stereotypy a pokrytectví, že to bere dech. A nedalo se a to nedá škrtnout, protože to přece napsal Goethe… ale dá se to ignorovat, neutralizovat, přehlédnout. Je to přece Goethe stařec, kdo to psal… nepomátl se, nebyl senilní? Podle mě je to vrchol Goetha. A jak to celé končí? Chorus Mysticus:
„Příměrem pouhým je / pozemské dění; / co pomíjivé – zde / v skutek se mění; / co popsat není lze, jsoucnem tu již; / za věčným ženstvím jsme / neseni výš.“
Johann Wolfgang Goethe: Faust, SNKLU 1965, str. 538-550.
