Lukoil odchází z Iráku
12. 11. 2025
Podle agentury Reuters v pondělí Lukoil vyhlásil vyšší moc na obřím poli West Qurna-2 v Iráku, kde společnost vlastní 75 % podíl.
Irák pozastavil všechny platby v hotovosti a ropě Lukoilu, uvedly zdroje agentury. Minulý týden irácká státní ropná společnost SOMO zrušila dodávku tří zásilek ropy vyprodukované Lukoilem.
Západní Qurna-2 se zásobami 14 miliard barelů a produkcí asi 500 tisíc barelů denně je největším ropným aktivem Lukoilu v zahraničí. Podle agentury Reuters společnost informovala iráckou vládu o faktickém pozastavení normálního provozu na poli a varovala, že by mohla z projektu zcela odstoupit do 6 měsíců, pokud nebudou problémy vyřešeny.
V současné době jsou hotovostní příjmy Lukoilu z irácké ropy zmrazeny bankami, sdělily zdroje Reuters. Platby v naturáliích - 4 miliony barelů přidělené společnosti - byly zrušeny. Irák nebude schopen spolupracovat se společnostmi pod sankcemi, vysvětlil agentuře Reuters oficiální zástupce čínského ministerstva ropy.
Podle agentury zůstali na poli Lukoilu pouze ruští a iráčtí zaměstnanci: smlouvy se všemi zahraničními pracovníky byly ukončeny.
Minulý týden oznámila ukončení prací finská síť čerpacích stanic Teboil, vlastněná společností Lukoil. Banky odmítly obsluhovat čerpací stanice společnosti, v důsledku čehož zůstaly bez paliva a připravují se na propuštění zaměstnanců.
Obchodní odnož Lukoilu se sídlem v Ženevě, Litasco, se také potýká s problémy, protože rejdaři odmítají pronajímat lodě. A v Ázerbajdžánu přístav Baku, kam se posílaly suroviny vytěžené na šelfu Kaspického moře, odmítl pracovat s ropou této společnosti.
Pokus Lukoilu prodat zahraniční aktiva byl marný. Jediný kupující, obchodník s komoditami Gunvor, obdržel odmítnutí od amerického ministerstva financí obchodovat, které společnost označilo za "loutku Kremlu".
Kvůli sankcím jsou de facto "všechny mezinárodní aktivity Lukoilu paralyzovány," stěžoval si generální ředitel Gunvoru Torbjörn Tornqvist v rozhovoru pro Financial Times. "Nikdo nimi nemůže operovat. Mnoho pracovních míst je ohroženo a provoz zařízení na rafinaci ropy může být vážně narušen," řekl.
Kvůli sankcím a nuceným prodejům může Lukoil přijít o 15-17 % veškeré produkce uhlovodíků: podle odhadů Alfa Bank produkuje 6,5 % ropy a téměř polovinu plynu v zahraničí. Zahraniční rafinerie dodávají Lukoilu čtvrtinu celkového objemu rafinace ropy. Ztráta zahraničních aktiv "by mohla mít významný dopad na finanční výkonnost Lukoilu," varovala Alfa Bank.
Zdroj v angličtině: ZDE
