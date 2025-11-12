Británie uprostřed incidentů s drony vyslala armádu a vybavení do Belgie
12. 11. 2025
Podle Knightona jeho belgický protějšek podal odpovídající požadavek na začátku týdne a vybavení a personál již byly na místě činu.
Drony byly spatřeny poblíž bruselského letiště v Zaventemu, což vedlo k dočasnému zrušení letů, stejně jako nad vojenskými základnami a dalšími zařízeními. V důsledku incidentů přibližně tři tisíce cestujících Brussels Airlines čelili narušení letů a letecká společnost vykázala "značné náklady" kvůli rušení a přesměrování letů.
Ačkoli v současné době neexistují žádné přesné důkazy o zapojení Ruska do těchto akcí bezpilotních letounů, britští a němečtí představitelé naznačili, že incidenty mohou souviset s Moskvou. Britský ministr obrany John Gilley poznamenal, že klíčem k boji proti hybridním hrozbám je spolupráce se spojenci v NATO a ochrana kritické infrastruktury.
Na pomoc Belgii plánují zapojit 2nd Force Protection Wing Squadron Královského letectva. Německo také poskytne zbraně proti dronům na základě žádosti z Bruselu.
Knighton vyjádřil názor, že Ruská federace je "nejnaléhavější hrozbou pro Evropu" a hybridní válka zahrnuje sabotáže a útoky dokonce i na území Velké Británie.
V reakci na tyto incidenty Spojené království také vyslalo stíhačky RAF Typhoon, aby hlídkovaly v polském vzdušném prostoru jako součást mise NATO na východním křídle.
