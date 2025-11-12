Rusko se bude snažit pokrýt ztráty v bojích o Pokrovsk "tajnou mobilizací"
12. 11. 2025
"Tento termín by měl být chápán jako několik věcí: nábor branců na kontrakty, stejně jako nábor záložníků na "ochranu významných objektů", který Rusové oznámili v mnoha regionech," vysvětlil.
Podle Kovalenka je to známka toho, že současný příliv vojáků z povolání Ruské federace se snížil a nábor cizinců také nepokrývá ztráty v bojích.
Podle ruského Kommersantu začala v Rusku aktivní kampaň náboru záložníků. Relevantní práce již probíhají ve dvou desítkách subjektů, včetně Rostovské oblasti, napsala média.
4. listopadu podepsal Vladimir Putin zákon o celoročních odvodech do armády. Podle dokumentu budou záložníci po tuto dobu dostávat "status vojenského personálu se všemi příslušnými výhodami, včetně sociálních záruk a plateb".
