Rusko se bude snažit pokrýt ztráty v bojích o Pokrovsk "tajnou mobilizací"

12. 11. 2025

Rusové se budou snažit pokrýt těžké ztráty v bojích o Pokrovsk, Doněckou oblast a v dalších směrech fronty "tajnou mobilizací". Oznámil to na Telegramu šéf Centra pro boj proti dezinformacím (CPD) při Radě národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Andrij Kovalenko.

"Tento termín by měl být chápán jako několik věcí: nábor branců na kontrakty, stejně jako nábor záložníků na "ochranu významných objektů", který Rusové oznámili v mnoha regionech," vysvětlil.

Podle Kovalenka je to známka toho, že současný příliv vojáků z povolání Ruské federace se snížil a nábor cizinců také nepokrývá ztráty v bojích.

Podle ruského Kommersantu začala v Rusku aktivní kampaň náboru záložníků. Relevantní práce již probíhají ve dvou desítkách subjektů, včetně Rostovské oblasti, napsala média.

4. listopadu podepsal Vladimir Putin zákon o celoročních odvodech do armády. Podle dokumentu budou záložníci po tuto dobu dostávat "status vojenského personálu se všemi příslušnými výhodami, včetně sociálních záruk a plateb".

