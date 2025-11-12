Vedení BBC rezignovalo kvůli kritice zaujatosti zpravodajství
1. BBC nezkreslila výroky Donalda Trumpa. Odvysílala několik vět z jeho hodinového brutálního projevu, vyzývajícího Američany, aby zaútočili na Kapitol, a pak větu z jeho závěru, kde zdůraznil, aby "bojovali jak čert" navzdory tomu, že v začátku projevu řekl, ať jsou pokojní. Potíž je, že poslední věta Trumpova projevu, jeho zdůraznění, bylo "bojujte jak čert". Takže to přehlušilo jeho větu pronesenou o hodinu před tím, aby byli pokojní.Odborníci poukazují na to, že portrét Donalda Trumpa v celém filmu byl přesný.
4. Oba odstupující šéfové BBC se velmi energicky postavili na obhajobu profesionality BBC.Stejně tak britská vláda. Podívejte se zde v Britksých listech na reportáž Channel 4 News o tomto "skandálu".
Generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turness v neděli rezignovali po kritice způsobu, jakým britská veřejnoprávní televize upravila projev amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tento skandál je posledním, který zasáhl BBC, která byla také obviněna z toho, že nedokázala udržet politickou neutralitu ve zpravodajství o válce mezi Izraelem a Hamásem.
Mezi další nedávné kontroverze patří skandály se zneužíváním dětí a obvinění ze šikany a sexuálních útoků, která zasáhla vysoce postavené moderátory.
Co víme o rezignacích?
Šéf BBC Davie ve svém prohlášení uznal, že "BBC není dokonalá a musíme být vždy otevření, transparentní a zodpovědní".
"I když to nebyl jediný důvod, současná debata kolem BBC News pochopitelně přispěla k mému rozhodnutí... Musím převzít konečnou odpovědnost."
Davie trval na tom, že rezignace byla "zcela mým rozhodnutím".
Ve zprávě zaměstnancům uvedl, že "pracuje s představenstvem na přesném načasování, aby umožnil řádný přechod na nástupce v nadcházejících měsících".
Generální ředitelka BBC News Turness mezitím řekla, že otázky ohledně Trumpova dokumentu "dosáhly fáze, kdy poškozuje BBC, instituci, kterou miluji. Jako generální ředitelka BBC News and Current Affairs přebírám konečnou zodpovědnost."
"I když došlo k chybám, chci být naprosto jasná, že nedávná obvinění, že BBC News je institucionálně zaujatá, jsou špatná," napsala v dopise zaměstnancům.
Zpravodajská agentura Reuters citovala osobu obeznámenou se situací, která uvedla, že představenstvo BBC bylo Davieho rozhodnutím ohromeno.
Trump reagoval na rezignace, pochválil odhalení "zkorumpovaných novinářů" a dodal: "Jsou to velmi nečestní lidé, kteří se pokusili vstoupit na misky vah prezidentských voleb."
Co bylo špatného na dokumentu o Trumpovi?
Tlak na vrcholové manažery této stanice roste od doby, kdy noviny Daily Telegraph zveřejnily části spisu poradce BBC o standardech a směrnicích.
Zpráva kritizovala způsob, jakým byl Trumpův projev ze 6. ledna 2021 upraven pro dokument BBC, a tvrdila, že je zavádějící, protože odstranil část, kde Trump řekl, že chce, aby příznivci pokojně demonstrovali.
Memorandum naznačovalo, že vlajková loď programu Panorama sestříhala dvě části Trumpova projevu dohromady, aby to vypadalo, že povzbuzuje nepokoje v Kapitolu.
Dokument ukázal, jak Trump říká svým příznivcům, že "půjdeme dolů do Kapitolu" a že budou "bojovat jako o život", z jiné části jeho projevu.
Uniklý spis popisoval "vážné a systémové problémy" s nestranností BBC a uvedl, že úprava pořadu Panorama byla "zcela zavádějící".
Proč musel šéf BBC rezignovat?
Ve Velké Británii BBC funguje pod mnohem přísnějším dohledem než její komerční konkurenti, a to především kvůli svému jedinečnému postavení jako veřejně financovaného národního vysílatele, který je závislý na povinném ročním koncesionářském poplatku od každé britské domácnosti s televizí.
Zaměstanci BBC jsou striktně vázáni svou královskou chartou zachovávat nestrannost ve všech výstupech, jakákoli vnímaná odchylka vyvolává okamžitou a intenzivní reakci politiků, diváků i soupeřů.
Kromě uniklých zpráv z médií vyvolaly stížnosti na Trumpův dokument vyšetřování britského mediálního regulátora a přiměly Bílý dům, aby označil BBC za "falešné zprávy".
Tento vývoj pravděpodobně vyvolal nesnesitelný tlak na oba manažery, což vedlo k jejich odchodu, říkají pozorovatelé.
Zdroj v angličtině: ZDE
