Evropský parlament jasnou většinou schválil ambiciózní cíl zelené transformace

13. 11. 2025 / Boris Cvek

379 proti 248. Demokraticky zvolení poslanci Evropského parlamentu tímto poměrem podpořili cíl snížit emise oxidu uhličitého o 90 procent v roce 2040 oproti hodnotám z roku 1990. Kdo byl pro? Socialisté, liberálové (tam patřil dlouho Babiš), zelení, krajní levice a část lidovců. Kdo byl proti? Jednoznačně konzervativci, krajní pravice (patrioti… tam patří Babiš dnes) a ještě krajnější pravice (tzv. suverénní národy, tam patří Okamurova SPD).

Rozhodnutí musí ještě posoudit Evropská rada. Je to podobné, jako kdyby rozhodnutí parlamentu USA posuzovala rada guvernérů. Ale tak to prostě v EU je. Ten úplně nejmocnější orgán je zde rada tvořená zástupci jednotlivých států. To je ten skutečný demokratický deficit, tedy nedotažená federalizace. Proto je EU (i podle Draghiho zprávy), přes svou ohromnou ekonomickou sílu, globálně tak slabá a bezvýznamná (jako by byly USA, kdyby nejmocnějším orgánem politického systému Spojených států byla rada guvernérů).

Nicméně zásadní zprávou pro Česko je to, že v EU nejsme sami. Ačkoli se tady z českého dvorku zdá, že máme nejlepší experty, nejvíce rozumíme svým národním zájmům a že je dokonce budeme diktovat Unii, jsou tu i jiné národy, které mají jiné zájmy, jiné experty, jiné tradice a úspěchy, jiné obyvatele. Je třeba pozoruhodné, že státy s nejnižší mírou korupce a nejvyšší kvalitou života na světě, a to historicky dlouhodobě, jsou zároveň ty nejvíce zelené, nejvíce zastávají zelenou transformaci.

Samozřejmě můžeme si myslet, že tyto státy nerozumějí skutečnému stavu světa, že nás chtějí poškodit, že by nám bylo lépe bez nich. Ostatně zbavit se vlivu a příkladu těchto států na společnost, to je jediným a hlavním důvodem Putinovy agrese na Ukrajině a jeho souladu s krajní pravicí v Evropě. O totéž se snaží prezident Trump. Uvidíme, jak to dopadne u nás a v Evropě. Skandinávie má ale na celém světě asi tu největší šanci, že zůstane prosperujícím ostrovem demokracie.

Zdroj: https://www.politico.eu/article/european-parliament-adopts-watered-down-2040-climate-goal/


