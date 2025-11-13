Evropský parlament jasnou většinou schválil ambiciózní cíl zelené transformace
13. 11. 2025 / Boris Cvek
Rozhodnutí musí ještě posoudit Evropská rada. Je to podobné, jako kdyby rozhodnutí parlamentu USA posuzovala rada guvernérů. Ale tak to prostě v EU je. Ten úplně nejmocnější orgán je zde rada tvořená zástupci jednotlivých států. To je ten skutečný demokratický deficit, tedy nedotažená federalizace. Proto je EU (i podle Draghiho zprávy), přes svou ohromnou ekonomickou sílu, globálně tak slabá a bezvýznamná (jako by byly USA, kdyby nejmocnějším orgánem politického systému Spojených států byla rada guvernérů).
Nicméně zásadní zprávou pro Česko je to, že v EU nejsme sami. Ačkoli se tady z českého dvorku zdá, že máme nejlepší experty, nejvíce rozumíme svým národním zájmům a že je dokonce budeme diktovat Unii, jsou tu i jiné národy, které mají jiné zájmy, jiné experty, jiné tradice a úspěchy, jiné obyvatele. Je třeba pozoruhodné, že státy s nejnižší mírou korupce a nejvyšší kvalitou života na světě, a to historicky dlouhodobě, jsou zároveň ty nejvíce zelené, nejvíce zastávají zelenou transformaci.
Samozřejmě můžeme si myslet, že tyto státy nerozumějí skutečnému stavu světa, že nás chtějí poškodit, že by nám bylo lépe bez nich. Ostatně zbavit se vlivu a příkladu těchto států na společnost, to je jediným a hlavním důvodem Putinovy agrese na Ukrajině a jeho souladu s krajní pravicí v Evropě. O totéž se snaží prezident Trump. Uvidíme, jak to dopadne u nás a v Evropě. Skandinávie má ale na celém světě asi tu největší šanci, že zůstane prosperujícím ostrovem demokracie.
