Podpora obnovitelných zdrojů je finančně výhodnější než u jaderných elektráren. Nyní je potřeba rozvíjet hlavně větrné turbíny
13. 11. 2025
Jednou z používaných metod porovnání nákladů na různé druhy výroby elektřiny je charakteristika LCOE (Levelized Costs of Electricity), která shrnuje všechny náklady spojené s výstavbou a provozem elektrárny (náklady na investici do výstavby, na palivo, obsluhu, údržbu i likvidaci) a vztahuje je k počtu megawatthodin vyrobených za dobu životnosti elektrárny. Pro Velkou Británii, Francii i Čínu, tedy země, které elektrárny všech typů stavějí, vychází charakteristika LCOE příznivěji pro obnovitelné zdroje. V případě evropských zemí jde o výrazný rozdíl1.
Druhou možností je porovnání úrovně garantovaných výkupních cen z různých zdrojů. Ty se v případě obnovitelných zdrojů soutěží v aukcích. V nedávných aukcích uspěly projekty pevninských větrných elektráren s nabízenou cenou kolem 40 €/MWh v Polsku a 68 €/MWh v Německu. V případě České republiky uspěly v aukci projekty větrných elektráren s vyšší cenou (111 až 137 €/MWh), což odráží vysoká rizika plynoucí ze složitých povolovacích procesů. Garantovaná výkupní cena elektřiny z rozestavěné jaderné elektrárny Hinkley Point C by v dnešních cenách činila 153 €/MWh (skutečná bude záviset na vývoji inflace a roku spuštění elektrárny).
Instalovaný výkon i produkce obnovitelných zdrojů stabilně roste na evropské i globální úrovni. V Evropské unii dosáhl v roce 2024 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 47 %, v globálním měřítku již překonávají výrobu elektřiny z uhlí. Významnému rozvoji dochází vedle Německa nebo Rakouska také v Polsku.
Pro energetickou bezpečnost České republiky nesporně dává smysl potenciál domácích obnovitelných zdrojů maximálně využít. Prvním krokem musí být urychlení povolovacích procesů zejména pro větrné elektrárny, kterého lze dosáhnout naplněním schváleného zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie (například vymezením akceleračních zón).
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká:
„V sousedních zemích vidíme, že při nastavení stabilního prostředí lze obnovitelné zdroje stavět levně a profitovat z nízké ceny elektřiny. Zejména v případě větrných elektráren musíme urychlit povolovací procesy, aby projekty na našem území byly pro investory srovnatelné s Německem nebo Polskem.”
Tatiana Mindeková z think-tanku Ember, doplnila:
“V první polovině roku 2025 vyrobily obnovitelné zdroje poprvé v historii více elektřiny než uhlí na celosvětové úrovni. V Evropě je tento přechod ještě výraznější: solární energie loni překonala uhlí jako zdroj elektřiny v EU a v červnu 2025 se vůbec poprvé stala největším zdrojem elektřiny v celé Unii. Tento rekord dokazuje, že přechod na čisté zdroje už není vizí budoucnosti, ale realitou dneška. V posledních pěti letech rostla solární energie ve střední a východní Evropě rychleji než průměr EU, což potvrzuje obrovský potenciál regionu. Česká republika však zatím zaostává. Aby mohla využít výhod levné, domácí a stabilní energie, potřebuje dlouhodobý směr a stabilní rámec, který dodá jistotu investorům i obcím a pomůže rozvoj obnovitelných zdrojů zrychlit.”
Marta Anczewska z Instytutu Reform, uvedla:
„Větrné elektrárny na pevnině jsou pro Polsko optimálním obnovitelným zdrojem energie. Mají nejnižší náklady ze zdrojů na výrobu elektřiny, vytvářejí přidanou hodnotu pro polskou ekonomiku a lze je dobře integrovat do elektrizační soustavy. Dosud jsme postavili 10 GW instalovaného výkonu pevninských větrných elektráren, což umožnilo dosáhnout výrobu 24,5 TWh, tedy 14,5 % polské elektřiny. Jde o klíčový zdroj, který dlouhodobě pomůže snížit ceny elektřiny pro všechny odběratele.”
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
“Polsko může být naším vzorem v rozvoji obnovitelných zdrojů. Český průmysl však musí mít jistotu, že nová vláda bude vypisovat aukce na podporu větrných elektráren a bude veřejnosti jasně komunikovat jejich význam. Je také nutné pokračovat ve zrychlování a zjeodnušování povolovacích procesů a také rychle vymezit dostatek akceleračních oblastí. Kromě toho by stát měl podpořit obce ve vyjednávání s developery a zapojování lidí do rozhodovacích procesů o projektech větrných elektráren.”
https://www.renewable-ei.org/en/activities/column/REupdate/20240927.php
www.hnutiduha.cz
