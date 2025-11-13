Pod vedením Ben-Gvira bylo 96 % případů podněcování k násilí, které izraelská policie vyšetřovala, namířeno proti Arabům
Téměř všechna trestní vyšetřování zahájená izraelskou policií za podněcování od doby, kdy se Itamar Ben-Gvir stal ministrem národní bezpečnosti, se týkala arabských občanů, jak ukazují policejní údaje.
Přibližně 96 procent těchto případů se týkalo Arabů, zatímco pouze 4 procenta byla zahájena proti židovským Izraelcům.
Ben-Gvir se chlubí, že vede „tým proti podněcování“, v němž úředníci z policejního vyšetřovacího oddělení a státního zastupitelství rozhodují o tom, zda zahájit vyšetřování výroků na sociálních médiích.
Čísla ukázala, že po útoku Hamásu 7. října 2023 počet zahájených případů prudce vzrostl. V devíti měsících před tímto datem bylo zahájeno 54 vyšetřování podezření z podněcování. Mezi 7. říjnem a koncem roku bylo zahájeno 296 vyšetřování – všechna kromě devíti proti arabským občanům. V roce 2022, rok před nástupem Ben-Gvira do úřadu, bylo zahájeno pouze 35 případů, z nichž 34 bylo proti Arabům.
Zákon stanoví, že každý, „kdo jedná na podporu teroristické organizace, včetně zveřejňování slov chvály, podpory nebo sympatií, vyvěšování vlajky nebo vystavování či zveřejňování symbolu, může být potrestán třemi lety vězení“.
„Čísla poskytnutá samotnou policií ukazují, že se zaměřuje na menšiny způsobem, který dokazuje, že nejedná v zájmu ochrany veřejnosti, ale v zájmu umlčení kritiky a zastrašování těch, kteří se odváží vládě vzdorovat,“ uvedla Hagar Shachter, právnička ACRI.
„Svoboda projevu je podmínkou existence demokratické společnosti, a proto musí být použití zatýkání a trestního stíhání za projevy vyhrazeno pouze pro nejkrajnější případy,“ dodala.
ACRI požadovala tyto údaje v rámci žádosti o informace týkající se prosazování svobody projevu.
Ben-Gvir se snaží přesunout rozhodnutí o zahájení vyšetřování údajného podněcování z prokuratury na policejního důstojníka v hodnosti brigádního generála a snížit kritéria pro zahájení trestního vyšetřování. Návrh zákona je prosazován v Knesetu, i když se proti němu staví policejní vyšetřovací a zpravodajská divize, která se domnívá, že rozhodnutí by měla učinit prokuratura.
Ben-Gvir také usiluje o povýšení policejního superintendenta Udi Ronena do hodnosti vrchního superintendenta a vedoucího sekce podněcování, aby to byl on, kdo bude mít pravomoc zahájit vyšetřování. Na rozdíl od vedoucího vyšetřovací a zpravodajské divize Ronen vyjádřil podporu Ben-Gvirův plán.
