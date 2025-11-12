Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zveřejnili Epsteinovy e-maily před hlasováním o uzavření vlády
Nová demokratická poslankyně bude slavnostně uvedena do úřadu
Demokratka Adelita Grijalva z Arizony bude ve středuslavnostně uvedena do úřadu jako nejnovější členka Sněmovny reprezentantů, čímž demokraté získají klíčový hlas ve snaze zveřejnit Epsteinovy spisy.
Republikánský předseda Sněmovny Mike Johnson jí dříve odmítl uvést do úřadu, dokud bude vláda uzavřena, což vyvolalo hněv demokratů a obvinění z narušení demokratického procesu.
Grijalva vyhrála před sedmi týdny zvláštní volby, aby zastupovala 7. kongresový okrsek Arizony, a obsadila tak místo, které zůstalo prázdné po smrti jejího otce, zesnulého poslancee Raula Grijalvy.
Až mladší Grijalva zaujme své místo ve Sněmovně, očekává se, že bude 218. zástupkyní, která podepíše dvoustranickou petici za zveřejnění všech spisů ministerstva spravedlnosti o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffrey Epsteinovi.
Její podpis je klíčový pro vynucení hlasování o návrhu zákona ve Sněmovně reprezentantů. Návrh zákona však čelí nejisté budoucnosti v Senátu USA.
Počet zrušených letů klesl na nejnižší úroveň za posledních šest dní
Letecké společnosti ve středu zrušily jen asi 900 letů po celých Spojených státech, protože se snížil počet absencí letových dispečerů před pravděpodobným znovuotevřením vlády.
Na základě příkazu Federálního úřadu pro letectví (FAA) letecké společnosti omezily lety, aby snížily zátěž na provoz letového provozu. V důsledku uzavření vlády mnoho zaměstnanců nedostalo výplatu a zůstalo doma.
Pokud se nepodaří dosáhnout dohody o znovuotevření vlády, počet zrušených letů by se v pátek měl zvýšit na 10 procent.
Očekává se však, že Trump tento týden podepíše návrh zákona o financování, který v současné době projednává Sněmovna reprezentantů, aby došlo k znovuotevření vlády.
Zveřejnění e-mailů vrací Trumpův vztah s Epsteinem do centra pozornosti
Je třeba si uvědomit, že Epsteinova pozůstalost zveřejnila 23 000 dokumentů, zatímco demokraté v Kapitolu zveřejnili pouze tři.
V těchto dokumentech se nachází e-mailová korespondence mezi Jeffreyem Epsteinem a Ghislaine Maxwellovou, která v současné době odpykává trest za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, a také s autorem Michaelem Wolffem.
Nejvíce usvědčující je e-mail od Jeffrey Epsteina Ghislaine Maxwellové z dubna 2011, ve kterém píše: „Chci, abys si uvědomila, že pes, který neštěkal, je Trump.“
[OBĚŤ], jméno je začerněno, „strávila s ním dlouhé hodiny v mém domě a nikdy se o něm ani jednou nezmínila“.
Odpověď Maxwellové zní: „Přemýšlela jsem o tom“.
Další e-mail, který je také docela důležitý, je ten, ve kterém Epstein v korespondenci s Wolffem říká, že Trump o dívkách věděl, protože požádal Ghislaine, aby s tím přestala.
A samozřejmě Donald Trump vždy popíral jakékoli protiprávní jednání v této věci.
Bílý dům tvrdí, že e-maily Epsteina byly „selektivně zveřejněny“
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt odmítla e-maily zveřejněné demokraty ze Sněmovny reprezentantů, které spojují Trumpa s zesnulým sexuálním delikventem Jefferyem Epsteinem, s tím, že byly „selektivně zveřejněny“.
V jednom z e-mailů, který Epstein poslal v roce 2011, se uvádí, že Trump „strávil hodiny“ s jednou z Epsteinových obětí.
„Neznámá oběť“, o které se v těchto e-mailech hovoří, je zesnulá Virginia Giuffre, která opakovaně tvrdila, že prezident Trump se nijak nepodílel na žádném protiprávním jednání a že k ní během jejich omezených kontaktů „nemohl být přátelštější“, uvedla Leavittová v prohlášení.
„Faktem zůstává, že prezident Trump před desítkami let vyhodil Jeffreyho Epsteina ze svého klubu za to, že se choval nevhodně k jeho zaměstnankyním, včetně Giuffreové.“
V čem spočívá kontroverze ohledně potravinových dávek v USA?
Současné uzavření vlády trvá již 42 dní, čímž překonalo předchozí rekord z první Trumpovy administrativy.
Za normálních okolností by během uzavření vlády byly i nadále financovány základní služby, jako je program doplňkové výživové pomoci (SNAP) – iniciativa na pomoc obyvatelům s nízkými příjmy v podobě potravin.
V říjnu však Trumpova administrativa oznámila, že program přestane financovat, čímž téměř 42 milionů lidí, kteří jsou na SNAP závislí, uvrhla do nejistoty.
Pokračování financování programu SNAP je od té doby předmětem soudních sporů, přičemž kritici obviňují Trumpovu administrativu, že využívá potravinovou pomoc jako prostředek k donucení demokratů hlasovat pro nový zákon o vládních výdajích.
V úterý večer Nejvyšší soud prodloužil pozastavení rozhodnutí nižšího soudu, které by Trumpovu administrativu donutilo vyplatit dávky SNAP za listopad.
Toto pozastavení má trvat do čtvrtka, kdy by měl americký Kongres schválit zákon o financování a znovu otevřít vládu.
Johnson říká, že je ohledně hlasování „velmi optimistický“
Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů novinářům řekl, že věří, že návrh zákona o ukončení uzavření vlády má dostatek hlasů k přijetí.
Jakmile se tak stane, plánuje podle svých slov pokračovat v „agresivním kalendáři“ legislativních priorit republikánů.
„Chci jen říci, že jsme velmi optimističtí ohledně dnešního hlasování. Myslíme si, že to vyjde,“ řekl Johnson novinářům.
„Jsme připraveni vrátit se k naší legislativní agendě. Na zbytek tohoto roku máme velmi agresivní kalendář. Čekají nás dlouhé dny a noci, dlouhé pracovní týdny, ale dostaneme to zpět do správných kolejí.“
Sněmovna bude později ve středu hlasovat o návrhu zákona na ukončení uzavření americké vlády
Sněmovna reprezentantů USA má v plánu uspořádat v 19:00 východního času (půlnoc GMT) závěrečné hlasování o návrhu zákona, který by ukončil současný shutdown a financoval federální vládu do 30. ledna.
Pokud návrh zákona projde, bude předložen prezidentovi k podpisu.
Demokraté ve Sněmovně vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona a vůdce menšiny ve Sněmovně Hakeem Jeffries usiluje o pozměňovací návrh, který by prodloužil dotace na zdravotní péči v rámci zákona o dostupném zdravotním pojištění (ACA), který byl původní příčinou patové situace.
Očekává se však, že návrh zákona bude schválen v komoře ovládané republikány a Trump vyjádřil podporu tomuto návrhu.
Trump oficiálně požádal izraelského prezidenta o milost pro Netanjahua
Trump zaslal izraelskému prezidentovi Isaacovi Herzogovi dopis, v němž ho žádá o milost pro premiéra Benjamina Netanjahua a označuje obvinění z korupce proti Netanjahuovi za „politická“ a „neopodstatněná“.
Trumpův dopis ze středy přichází měsíc poté, co v Gaze vstoupilo v platnost příměří zprostředkované USA, které přineslo křehké příměří uprostřed každodenních izraelských útoků a omezení pomoci.
Ve svém dopise americký prezident pochválil Netanjahuovo vedení ve válce, při které bylo zabito více než 69 000 Palestinců, včetně nejméně 20 000 dětí.
Vyšetřovatelé OSN popsali izraelskou vojenskou kampaň jako genocidu a Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Netanjahua za válečné zločiny.
„Tímto vás vyzývám, abyste plně omilostnil Benjamina Netanjahua, který byl obávaným a rozhodným válečným premiérem a nyní vede Izrael do období míru, které zahrnuje i mou kontinuaci...
Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zveřejnili e-maily naznačující, že Trump věděl o Epsteinových zločinech
Demokraté ve Sněmovním výboru pro dohled zveřejnili tři e-maily z konverzací mezi odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, jeho komplicem Ghislaine Maxwellovou a autorem Michaelem Wolffem, které podle nich naznačují, že prezident Trump věděl o Epsteinových zločinech.
E-maily neobsahují úplný záznam konverzace mezi Epsteinem, Maxwellovou a Wolffem. Trump sám důsledně popírá, že by věděl o Epsteinových zločinech.
E-maily však pravděpodobně podnítí spekulace o míře Trumpova zapojení do Epsteinových aktivit.
„Čím více se Donald Trump snaží zakrýt Epsteinovy spisy, tím více odhalujeme. Tyto nejnovější e-maily a korespondence vyvolávají zjevné otázky o tom, co dalšího Bílý dům skrývá a jaká je povaha vztahu mezi Epsteinem a prezidentem,“ uvedl ve svém prohlášení demokratický poslanec Robert Garcia.
V jednom e-mailu Epsteinovi napsal Maxwellové: „Chci, abys si uvědomil, že ten pes, který neštěkal, je Trump.“
V jiném Epstein napsal Wolffovi: „Samozřejmě věděl o těch dívkách, protože požádal Ghislaine, aby s tím přestala.“
