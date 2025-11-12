Washington podporuje plán EU na použití zmrazených ruských aktiv

12. 11. 2025

Spojené státy bez výhrad podporují iniciativu EU na používání zmrazených aktiv Centrální banky Ruska na podporu Kyjeva, uvedl americký zdroj obeznámený s konfliktem.

Washington absolutně podporuje EU a podniknuté kroky s cílem použít tyto prostředky jako nástroj nátlaku, řekl zdroj pod podmínkou anonymity.

Plán navržený Evropskou komisí by umožnil evropským vládám vynaložit až 185 miliard eur – většinu z 210 miliard eur z ruského majetku zmrazeného v Evropě – bez jeho konfiskace.

V říjnu vedoucí představitelé EU tuto iniciativu neschválili kvůli belgickým námitkám.

