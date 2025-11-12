Washington podporuje plán EU na použití zmrazených ruských aktiv
12. 11. 2025
čas čtení < 1 minuta
Washington absolutně podporuje EU a podniknuté kroky s cílem použít tyto prostředky jako nástroj nátlaku, řekl zdroj pod podmínkou anonymity.
Plán navržený Evropskou komisí by umožnil evropským vládám vynaložit až 185 miliard eur – většinu z 210 miliard eur z ruského majetku zmrazeného v Evropě – bez jeho konfiskace.
V říjnu vedoucí představitelé EU tuto iniciativu neschválili kvůli belgickým námitkám.
Zdroj v angličtině: ZDE
