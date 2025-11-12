Indie zahájila jednání se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty o nahrazení ruské ropy
Vrcholoví manažeři státních indických rafinérií se setkali se zástupci Saudi Aramco a Abu Dhabi National Oil, státních ropných společností Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, které dohromady produkují více než 13 milionů barelů denně. Rozhovory se konaly na okraj energetické konference v Abú Dhabí minulý týden. Podle nich producenti z Blízkého východu garantovali dodávky Indům.
Po zavedení amerických sankcí, které postihly Rosněfť a Lukoil, pět největších rafinérií v Indii zcela zastavilo nákupy z Ruska. Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals a HPCL-Mittal Energy nenakoupily ani jednu šarži za prosinec, kdy vstoupí v platnost americké sankce.
Ruskou ropu nyní nakupují pouze státem vlastněné společnosti Indian Oil a Rosněfť vlastněné společnosti Nayara Energy. První navíc nakupovala suroviny od společností, na které se sankce nevztahovaly, a druhá pokračuje v práci pouze na barelech ruského původu.
Aby Saúdská Arábie obsadila ruskou mezeru na indickém trhu, prudce snížila ceny své ropy s dodáním v prosinci. Arab Light, Arab Extra Light a Arab Super Light budou nabízeny zákazníkům v Asii se slevou 1,2 dolaru za barel, zatímco ceny Arab Medium a Arab Heavy klesnou o 1,4 dolaru za barel.
Snížení cen v Saúdské Arábii je jasnou výzvou pro indické rafinérie, aby nakupovaly její ropu, řekl dříve The Economic Times zdroj z indického ropného průmyslu. Společnost Reliance Industries, dříve největší dovozce ropy z Ruské federace do Indie, již v říjnu zvýšila nákupy surovin ze Saúdské Arábie o 87 %. Indian Oil souhlasila s nákupem 24 milionů barelů ze Spojených států a Latinské Ameriky a Hindustan Petroleum souhlasila s nákupem 4 milionů barelů ve Spojených státech a na Středním východě.
V důsledku toho ruské ropné společnosti hromadí neprodané objemy: podle agentury Bloomberg dosáhl na začátku listopadu objem ruské ropy nacházející se na moři 382 milionů barelů a je o 30 milionů barelů vyšší než úroveň z konce srpna. Na začátku listopadu zakotvily poblíž Suezského průplavu další dva tankery s ruskou ropou a proměnily se v "plovoucí skladovací zařízení", napsala agentura Reuters s odvoláním na údaje LSEG.
