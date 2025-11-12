"Logistika je složitá, ale munici dodáváme". Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny k situaci v Pokrovsku a Myrnohradu
Boje v Pokrovsku pokračují v městských oblastech, řekl.
"Obrana Pokrovsko-myrnohradské aglomerace pokračuje. Situace je i nadále složitá a dynamická. Nepřítel zde využívá všechny dostupné zálohy, ale místo toho má jen obrovské ztráty," řekl Kovalev.
V Myrnohradě ozbrojené síly Ukrajiny "sebevědomě drží" pozice a odrážejí útoky okupantů na předměstí, tvrdí. Logistika do města je složitá, ale funguje a údaje, že Rusové totálně střelbou kontrolují trasy do města, nejsou pravdivé, říká Kovalev.
"Den předtím byly dodány potřebné zbraně a munice jednotkám bránícím město. Kromě toho byla provedena rotace personálu a evakuace raněných. Stejně tak je zajištěna logistika a rotace našich jednotek ve městě Pokrovsk," řekl novinářům.
Americký institut pro studium války ve zprávě z 8. listopadu uvedl, že tempo postupu ruských okupantů ve směru na Pokrovsk v Doněcké oblasti se dočasně zpomalilo, ale v nadcházejících dnech se pravděpodobně opět zvýší.
