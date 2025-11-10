Trump uvažuje, že podplatí Američany, aby ho podporovali
K realizaci tohoto plánu bude pravděpodobně zapotřebí souhlas Kongresu.
Donald Trump v neděli uvažoval o tom, že většině Američanů vyplatí 2 000 dolarů z výnosů z cel, které vybrala jeho administrativa – což je zjevná snaha získat si podporu veřejnosti v této otázce.
„Každému bude vyplacena dividenda ve výši nejméně 2 000 dolarů (kromě lidí s vysokými příjmy!),“ napsal Trump v neděli na své platformě Truth Social.
V příspěvku také označil lidi, kteří jsou proti clům, za „HLUPÁKY!“
Aby takový plán mohl vstoupit v platnost, bylo by pravděpodobně nutné schválení Kongresem. Na začátku tohoto roku předložil republikánský senátor Josh Hawley z Missouri návrh zákona, který navrhoval 600 dolarů v podobě slev na cla pro téměř všechny Američany a jejich nezaopatřené děti.
Americký ministr financí Scott Bessent však v srpnu uvedl, že hlavním cílem vlády zůstává snížení státního dluhu, který činí 38,12 bilionu dolarů, pomocí prostředků z výběru cel. Uvedl, že peníze budou nejprve použity na splácení federálního dluhu, nikoli na vyplácení slevových šeků Američanům.
Podle zářijové zprávy ministerstva financí bylo během prvních tří čtvrtletí roku vybráno 195 miliard dolarů na clech.
Zdá se však, že náklady na vyplácení šeků v hodnotě 2 000 dolarů by mohly snadno překročit částku vybranou z cel. Podle výpočtů by tyto platby stály téměř dvojnásobek částky, která byla dosud údajně vygenerována, ne-li více.
„Pokud je hranice 100 000 dolarů, mělo by na to nárok 150 milionů dospělých, což by stálo téměř 300 miliard dolarů,“ napsala na sociálních médiích Erica Yorková, viceprezidentka pro federální daňovou politiku v Tax Foundation. „Pokud by na to měly nárok i děti, částka by se ještě zvýšila.“
„Po započítání plného dopadu cel na rozpočet se situace ještě zhorší,“ dodala Yorková. „Po této úpravě přinesly celní sazby čisté příjmy ve výši 90 miliard dolarů, zatímco Trump navrhuje slevu ve výši 300 miliard dolarů.“
John Arnold, spolupředseda Arnold Ventures, odhadl, že výplaty dividend by mohly stát až 513 miliard dolarů.
Podle údajů Yale Budget Lab platili spotřebitelé v říjnu průměrnou efektivní celní sazbu téměř 18 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1934. Od dubna, kdy prezident zavedl rozsáhlá cla na globální obchodní partnery, přenesly firmy část těchto nákladů na spotřebitele.
Není to poprvé, co Trump přišel s nápadem poskytnout Američanům stimulační šeky na základě příjmů z jeho cel. V říjnu uvedl, že zvažuje nabídnout Američanům šeky z těchto příjmů v hodnotě mezi 1 000 a 2 000 dolary. V červenci prezident opět navrhl, že vláda by mohla zvážit šeky na slevu z cel.
V únoru on a technologický magnát Elon Musk, který v té době ještě působil jako poradce Bílého domu, uvedli, že zvažují myšlenku šeku na „dividendy“ ve výši 5 000 dolarů na základě úspor generovaných takzvaným ministerstvem vládní efektivity (Doge). K těmto platbám nikdy nedošlo, protože národní deficit se pod vedením Doge ve skutečnosti zvýšil a částka ušetřená z federálních výdajů byla výrazně nadhodnocena.
