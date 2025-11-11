Předstíráme, že BBC je levicová, aby v ní Trump mohl provést puč jako v jakékoliv jihoamerické zemi
11. 11. 2025
V největším celostátním skandálu posledních dnů se BBC náhodou odchýlila od své obvyklé praxe pomlouvání levice a mírně zkreslila někoho z pravice. Tím někým byl nejvyšší pedofil Donald Trump, zástupce vůdce Epsteinova řádu a patron umělého opálení.
Není žádným tajemstvím, že mnozí z nás jsou znechuceni tím, že BBC nedokázala plně podpořit izraelskou genocidu nebo seznam klientů Epsteina. Je nepřijatelné, že BBC občas nezaujímá co nejgenocidnější postoj a předstírá vyváženost, aby se zavděčila levicovému davu. Potřebovali jsme záminku k akci a konečně jsme ji našli...
Někdo v BBC nešikovně sestříhal video Trumpa, aby to vypadalo, že řekl slova, která skutečně vyřkl. BBC už roky dělá horší věci lidem jako Corbyn, ale nikoho, na kom záleží, to nezajímá. Důležité je, že nyní můžeme vytvořit dojem, že BBC má „levicovou zaujatost“.
Poznámka: Někteří z nás skutečně věří, že BBC má levicovou zaujatost, protože považujeme za levicové vše, co je nalevo od Skeletora nebo Mumm-Ra.
V důsledku levicové zaujatosti BBC se Trump spojil s frakcemi Skeletora a Mumm-Ra v BBC, aby provedl převrat. Ano, skutečně zahájil úder, aby mohl ručně vybrat nové vůdce BBC. A vy jste si mysleli, že si takové věci schovává pro místa jako Venezuela!
Tim Davie a šéfka BBC News Deborah Turness byli odvoláni, protože nedokázali dostatečně posunout propagandu BBC doprava. Všichni obyvatelé hradu Grayskull a Černé pyramidy jásají. Chápu, že pokud by Davie a Turness neodstoupili, Trump by zničil sídlo BBC tak, jako rybářskou loď v Karibiku. To by samozřejmě bylo zcela zasloužené, ale pouze pokud by se to stalo v můj volný den.
Trump sestavil vzrušující seznam kandidátů, kteří by mohli nahradit Tima Davieho v pozici generálního ředitele BBC: Skeletor, Mumm-Ra a Robbie Gibb. Juan Guaido je údajně zdrcen tím, že byl opět přehlédnut. Chápu, že Trump vyloučil letecké údery na BBC a bude se spoléhat na „měkkou sílu“, aby dosáhl svých cílů. Naštěstí jsou naše zákony o pomluvě snadno zneužitlené a Nejvyšší pedofil je plánuje zneužít.
Trump pohrozil, že zažaluje BBC o 1 miliardu dolarů, pokud se do pátku neomluví, nepřijme jeho volbu ředitele a nebu souhlasit, že bude působit jako jeho PR agentura. Nevím, jak vy, ale já si myslím, že je skvělé, že BBC lze takto manipulovat.
Máme tento neuvěřitelně chytrý systém, ve kterém mohou být lidé žalováni BBC za kritiku BBC a BBC může být žalována Trumpem za kritiku Trumpa. Je to systém, který zajišťuje, že naše celostátní debata je kontrolována těmi, kteří mají nejhlubší kapsy a nejtemnější morálku.
Trump poděkoval nejvíce pravicovým prvkům BBC za to, že mu dali nápad žalovat, poté, co se doslechl o úspěchu Johna Wareho a bylo mu řečeno, že Raffi Berg žaluje Drop Site News za to, že nehorázně naznačuje, že je zaujatý vůči Izraeli, jen proto, že má na zdi zarámovaný dopis od Netanjahua a zarámovanou fotografii sebe sama s izraelským velvyslancem, a Netanjahu má ve své knihovně kopii Bergovy knihy, která silně chválí Mossad, Berg se na sociálních médiích rozplývá nad Mossadem a Netanjahuem a chlubí se, že patří do jejich úzkého kruhu, a přitom ho zaměstnanci BBC ho obviňují z předpojatosti vůči Izraeli.
Naštěstí jsou naše zákony o pomluvě nastaveny tak, že pokud nelze jednu větu doložit nebo soudci se nelíbí vaše politické názory, máte smůlu. S největší pravděpodobností prohrajete, protože nemáte dost peněz na zaplacení právníků, nebo se vám nechce řešit stres a rozhodnete se pro mimosoudní vyrovnání. Všichni pak sledují, co se vám stalo, a rozhodnou se mlčet. To je to, co dělá právní válku tak geniální.
Naše zákony proti pomluvě rozhodně nemusí být zrušeny, protože pokud by byly, byli bychom ve vážném nebezpečí, že ztratíme svobodu slova, a to by bylo pro pedofily jako Trump strašné.
Myslím, že jsme se zde všichni naučili dvě lekce: 1. Nikdo by neměl mít možnost zpochybňovat naši celostátní vysílací společnost z levicového hlediska. 2. BBC by nikdy neměla zpochybňovat nejvyššího pedofila Donalda Trumpa. Pokud se všichni shodneme na těchto pravidlech, naše společnost bude mnohem lepší pro všechny, na kterých záleží.
Diskuse