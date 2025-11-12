Budování nové V4 a česká symfonie vyšších sfér
12. 11. 2025 / Boris Cvek
Ale napadlo mě v té souvislosti, že činovníci bývalé polské vládní strany PiS, kteří jsou v Polsku stíháni za tunelování, nebudou muset utíkat až do Maďarska, tady v České republice budou mít brzy taky orbánovský klid. Pan Barták bude jedním z pilířů. Budování nové, pevnější V4 se vzorem v Putinovi a Trumpovi proběhne takto hezky zdola. Chápu ale, že zatím mohou být ti vlastenečtí a konzervativní maďarští politici, kteří uvažují o útěku z vlasti před vyšetřováním tunelování, z České republiky spíše vyděšení, protože z Česka zaznívá zvláštní symfonie sfér. To ale asi nebude dlouho trvat.
Ve středověku se věřilo, že pohyb nebeských těles vydává hudbu sfér. U nás je to hudba znějící z výšin společenské smetánky. První tóny udal pan Dbalý z Homolky, to byl takový nesmělý začátek, pak dozimetr, IKEM, Motol a už je to opravdu barevná hudba s mnoha nástroji. Bohatě instrumentovaná a důmyslně komponovaná symfonie. Nově se přidalo Ředitelství silnic a dálnic.
Věřím, že pan premiér v demisi to prohlásí za další úspěch své vlády. Co by mohlo být přece lepší než veřejné instituce prožrané korupčními kauzami? Tedy pro Putina. Orbán by to nedopustil. Samozřejmě nemám na mysli korupci, ale její vyšetřování. Proto bude nyní vzorem a pevným základem nové V4.
