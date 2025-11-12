Thajsko po výbuchu nášlapné miny pozastavilo mírovou dohodu s Kambodžou

Pohraniční boje mezi Thajskem a Kambodžou zdaleka neskončily
15. 10. 2025Ozbrojené střety pokračují, protože sousedé se vzájemně obviňují, zatímco se množí spekulace o stínovém americko-čínském zástupném konfliktu, píše Richard S Ehrlich.
12. 11. 2025
Thajsko v pondělí oznámilo, že pozastavuje mírovou dohodu s Kambodžou poté, co byli dva thajští vojáci z pohraniční stráže zraněni při výbuchu nášlapné miny.
"Kroky navazující na společné prohlášení, které jsme dělali asi týden, se zastaví," řekl mluvčí vlády Siripong Angkasakulkiat.
Hraniční střety mezi oběma zeměmi hrozily, že se v létě přelijí do totální války, než americký prezident Donald Trump pomohl vyjednat příměří, které z velké části platí od července.
Dalším krokem příměří bylo propuštění 18 kambodžských vojáků zadržovaných v Thajsku. V pondělí Angkasakulkiat uvedl, že propouštění bude pozastaveno.
Seržant přišel o pravou nohu poté, co šlápl na minu při hlídce podél hranice v provincii Siskate, uvedla v pondělí thajská královská armáda.
Výbuch způsobil zranění na hrudi u dalšího vojáka. Oba byli léčeni v nemocnici.
Thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit řekl, že armáda ještě musí určit, zda nášlapná mina, která vybuchla, byla nastražena nedávno, nebo zda tam zbyla.
Thajsko a Kambodža mají dlouhodobý hraniční spor, který trvá již více než sto let. Letní střety však byly živeny hlavně thajskými tvrzeními, že Kambodža pokládá nášlapné miny, které zranily thajské vojáky.
Od příměří obě strany pracují na odstranění zbraní a uvádějí pokrok. Thajsko však stále obviňuje Kambodžu z maření procesu odminování, zatímco Phnompenh trvá na tom, že je k dohodě plně oddán.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse