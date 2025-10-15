Pohraniční boje mezi Thajskem a Kambodžou zdaleka neskončily

Tři thajští vojáci zraněni nášlapnou minou na kambodžské hranici
11. 8. 2025K incidentu došlo jen několik dní po dohodě o prodloužení příměří, které ukončilo nedávný smrtící konflikt mezi sousedy jihovýchodní Asie, píše Kalika Mehta.
15. 10. 2025
Necelé dva měsíce poté, co prezident Donald Trump přesvědčil Thajsko podporované USA a Kambodžu těšící se pomoci Číny, aby podepsaly mírovou dohodu, která by zastavila smrtící pohraniční válku, si tito dva sousedé s buddhistickou většinou poprvé vyměnili raketovou palbu a střelbu.
"Pokud prezident Trump pomůže přesvědčit Kambodžu, aby dodržovala tyto podmínky (mírové dohody), bylo by to vítané, zajistilo by to, že Thajsko nebude čelit dalším zásahům," řekl 8. října thajský premiér Anutin Charnvirakul.
6. října se hraniční spor rozšířil z bojiště do ekonomiky, když de facto vůdce Kambodže, předseda Senátu Hun Sen, řekl svým krajanům, aby bojkotovali thajské zboží a měnu, používali kambodžskou měnu nebo americké dolary, jinak "můžete čelit těžkým ztrátám".
Hun Sen zakončil příspěvek slovy: "Rád bych připojil video, ve kterém thajský státní příslušník ukázal mou fotografii... aby vyhrál ceny."
Video ukazovalo uniformovaného muže, jak střílí na terče karnevalové soutěže, na kterých byla vidět Hun Senova tvář v životní velikosti, kterou již ostatní hráči střelili do čela. Vyzval Kambodžany, aby se takovým způsobem nezaměřovali na thajské vůdce.
"Vyzývám všechny kambodžské krajany, aby se nezapojovali do takových hanebných činů, které jsou nehumánní a ještě horší než činy páchané na zvířatech," řekl Hun Sen.
Vojensky nadřazené Thajsko stále zadržuje 18 Kambodžanů z pětidenní červencové pohraniční války, při níž zahynulo více než 40 vojáků a vesničanů na obou stranách. Několik thajských vojáků přišlo o nohy kvůli nášlapným minám ukrytým na stezkách v džungli.
Thajské centrum pro boj proti minám uvedlo, že odhalilo 2 470 kusů nevybuchlé munice, včetně dělostřeleckých granátů, plus protipěchotní a protitankové miny zakopané nebo opuštěné podél hranice po eskalaci střetů v červenci.
Necelých 1 000 km dlouhá hranice zůstává uzavřena, což vede ke stížnostem Japonska a dalších investorů na miliony dolarů ušlých příjmů.
Během posledních několika týdnů se rozzlobení Kambodžané střetli s thajskými vojáky na roztroušených hraničních místech a nárokovali si vlastnictví sporné půdy, na které žijí. "Nejde o nucené vyhoštění," řekl Anutin 3. října.
"Použijeme zákonná opatření a zároveň se budeme snažit vyhnout se zbytečným těžkostem."
Mezitím 3. října Čína a Thajsko popřely zprávu New York Times z 29. září, která tvrdila, že Čína dodala Kambodži zbraně použité během červencové pohraniční války.
Zpráva New York Times citovala "zprávy thajské vojenské rozvědky", které uvedly, že Čína poslala Kambodže rakety pro salvové raketomety BM-21 ze sovětské éry, plus dělostřelecké granáty pro houfnice a munici pro protiletadlové kulomety ze sovětské éry.
Čínské velvyslanectví v Bangkoku a thajský ministr obrany generál Nattapol Nakpanit uvedli, že je známo, že čínské zbraně byly dodány před střety v rámci plánovaného každoročního čínského vojenského cvičení s Kambodžou v květnu loňského roku.
"Čína neposlala do Kambodži žádné vojenské vybavení pro použití v thajsko-kambodžských pohraničních střetech," řekl mluvčí čínského velvyslanectví podle Khaosod English news.
"Vojenské vybavení z Číny, které Kambodža v současné době vlastní, pochází z již existujících projektů spolupráce mezi Čínou a Kambodžou," uvádí se ve zprávě.
Bangkok, který má dobré vztahy jak s Washingtonem, tak s Pekingem, důvěřoval Číně, že nepoužije Kambodžu jako zbraň proti Thajsku, řekl generál Nattaphol.
Čína dodala zbraně do Kambodže na vojenské cvičení a "v té době nebyl žádný konflikt mezi Thajskem a Kambodžou," řekl Nattaphon. "Ale pokud dojde k napětí, jaké vidíme nyní, jsem si jistý, že Čína by se k této záležitosti postavila opatrně."
Kambodžští a thajští vojáci si 27. září krátce vyměnili palbu, poprvé od podpisu mírové dohody ze 7. srpna.
Kambodža obvinila Thajsko ze zahájení nepřátelských akcí. Thajsko, smluvní spojenec USA v jihovýchodní Asii, uvedlo, že jeho síly pouze provedly odvetu.
"Thajské vojenské síly zahájily preventivní útok, střílely z minometů a několika ručních zbraní na kambodžskou vojenskou základnu... nacházející se na kambodžském suverénním území," uvedla kambodžská agentura Agence Kampuchea Press.
Bangkok tvrdil, že Kambodžané kolem poledne stříleli z kulometů a pancéřovek na pozice na vrcholcích kopců na thajském území v hraniční oblasti Chong Bok v severovýchodní thajské provincii Ubon Ratchathani.
Thajsko trvalo na tom, že Kambodža napsala scénář střetu, aby na mezinárodní scéně obvinila Bangkok.
"Nebyla to přirozená pohraniční potyčka, ale plánovaná provokace, jejímž cílem bylo vytvořit záběry a zprávy obviňující Thajsko z porušení příměří," řekl 28. září mluvčí thajské královské armády generálmajor Winthai Suvaree.
"V současné době je operační skupina Suranaree připravena a nařídila odvetnou palbu podle potřeby," napsal Winthai na X.Border, "kontrolní stanoviště zůstanou uzavřena, dokud Kambodža představuje pro Thajsko hrozbu," řekl Anutin 26. září.
Více než 1 400 thajských pořádkových policistů posílilo 17. září pohraniční stanoviště v provincii Sa Kaeo poté, co místní policie střílela gumovými projektily a slzným plynem na asi 200 Kambodžanů, kteří odstraňovali zátarasy z ostnatého drátu.
"Nakonec bylo nutné nasadit pořádkovou policii, aby incident potlačila v souladu s mezinárodními principy, za použití slzného plynu a gumových projektilů, aby se zabránilo eskalaci situace do občanských nepokojů," řekl Winthai.
"Někteří zaměstnanci utrpěli zranění, když byli zasaženi vrženými dřevěnými tyčemi, kameny a projektily z praku."
Bangkok uvedl, že velkoryse umožnil kambodžským uprchlíkům squatovat na thajské straně relativně neobydlené hranice během režimu kambodžského diktátora Pol Pota v letech 1975-1979 za vlády Rudých Khmerů.
"Vesnice, o kterých se zmiňuje můj kambodžský kolega, jsou na thajském území, tečka," řekl thajský ministr zahraničí Sihasak Phuangketkeow 29. září na Valném shromáždění OSN.
"Ve skutečnosti existují, protože Thajsko na konci 70. let učinilo humanitární rozhodnutí otevřít naše hranice pro stovky tisíc Kambodžanů prchajících před občanskou válkou."
"Jako mladý diplomat jsem byl sám svědkem této scény. Víme, kdo jsou skutečné oběti, jsou to thajští vojáci, kteří přišli o nohy kvůli nášlapným minám, děti, jejichž školy byly ostřelovány, a nevinní civilisté, kteří ten den nakupovali v obchodě s potravinami, který byl zasažen kambodžskou raketovou palbou," řekl Sihasak.
Kambodžský premiér Hun Manet mezitím v komuniké generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi napsal, že thajský "ostnatý drát a barikády" "potenciálně ovlivňují stovky domácností, které se skládají z asi tisíce obyvatel".
Obyvatelé na obou stranách evakuovali několik hraničních zón. Vyděšení vesničané, kteří neměli peníze na útěk, postavili vedle svých domů bunkry z pokácených stromů, gumových pneumatik, pytlů s pískem a cihel.
Každodenní obtěžování bezpilotními letouny létajícími podél hranice zvýšilo napětí.
Bangkok a Phnompenh se mezitím navzájem obviňují z rozdmýchávání xenofobní hysterie mezi obyvateli a ze lhaní o konfrontacích podél neklidné, monzuny zablácené, hornaté hranice.
Neochota Phnompenhu povolit nebo poskytnout podrobné zprávy o obětech války je některými vnímána jako pokus Hun Maneta udržet si podporu veřejnosti během konfliktu.
Thajská armáda s politickými ambicemi mezitím upevnila kontrolu nad rozhodováním na hranicích, včetně toho, kdy a kde otevřít hraniční přechody.
Phnompenh uvedl, že otevře své hraniční brány pět hodin po Thajsku.
Kambodža odmítla návrh bohatšího a lidnatějšího Thajska, aby obě země otevřely své brány současně. Thajsko musí jednat jako první, protože jednostranně uzavřelo hranici, když konflikt v červenci začal, tvrdil Hun Sen.
"Kambodža se nesníží a nebude prosit Thajsko, aby znovu otevřelo hranici. I když se Thajsko rozhodne nechat ji uzavřenou dalších 100 let, Kambodža nezanikne," řekl Hun Sen 23. září.
Neočekává se, že by hraniční konflikt v dohledné době skončil, protože má kořeny ve 100 let starých francouzských koloniálních mapách, o které se po desetiletí vedly spory.
Zdroj v angličtině: ZDE
