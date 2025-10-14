TOP09 přijala obročí od nové krajně pravicové většiny na úkor pirátů
14. 10. 2025
TOP09 bude mít v nové Sněmovně mnohem menší klub než piráti. Je to devět versus osmnáct. Přesto piráti nebudou mít ve vedení výborů žádné zastoupení, zatímco TOP09 dostane z milosti nové většiny nějaké to obročí. Záleží totiž jen a jen na většině, která ovšem podle mnohých komentátorů neexistuje, protože přijdou demokraté, obejmou Babiše a budou mít novou koalici.
Ale vraťme se do reality. Pecunia non olet, říkal císař Vespasianus v souvislosti s daní z veřejných záchodků. Peníze nesmrdí. Když je dává Babiš s krajní pravicí bez ohledu na princip proporcionality, blb by byl, kdo by si nevzal. Není dobré okrádat vlastní rodinu. TOP09 bude mít ostatně nové vedení a vydá se svou cestou, aby nás zachránila před totalitou. S preferencemi kolem dvou procent podrží vlivný školský výbor. Z milosti Babiše, Macinky a Okamury. Pokud by ti nezvedli ruce, nebude z toho nic. To je ta většina, která neexistuje, ale na obročí stačí. Ty peníze určitě také nebudou imaginární.
Cituji: „Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti mají ve Sněmovně 18 křesel, zatímco lidovci 16 a TOP 09 devět. "Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise," řekla Richterová.“
Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/top-09-ma-vest-skolsky-vybor-stan-vybory-pro-obranu-a-regionalni-rozvoj/2733908
Cituji: „Podle výpočtu ČTK z platného znění platového zákona tak plat řadového poslance příští rok dosáhne 115 000 korun. U předsedy sněmovny bude brát 308 700 korun, místopředsedové 219 300 korun a předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací 161 800 korun.“
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kolik-bere-mesicne-poslanec-jake-ma-benefity-sef-ci-sefka-sn/r~5851f2a6a0f711f0b689ac1f6b220ee8/
