Channel 4 News: Lidé se navracejí do měsíční krajiny. Gazu Izrael srovnal se zemí
11. 10. 2025
čas čtení 8 minut
Pozn. JČ: Česká televize, zdá se, podle toho, co publikuje na Twitteru, je hlavně posedlá systematickým užíváním manipulativního slova "teroristický". Zahraniční televize mají o hodně profesionálnější zpravodajství:
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, sobota 11. října 2025: Šok a zoufalství z návratu do ruin v Gaze, zatímco Hamás zaujímá pozice v ulicích a odmítá jakékoli rozhovory o brzkém odzbrojení. Američtí vyslanci Steve Witkoff, Jared Kushner a Ivanka Trump jsou právě teď na náměstí Rukojmích poté, co se setkali s 48 rodinami a promluvili k davu.
Dobrý večer z Tel Avivu, kde právě probíhá shromáždění před pondělním očekávaným předáním izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze.
Již nyní však zaznívají varování, že některé rodiny zemřelých budou muset čekat déle. Před několika minutami americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff ve svém projevu pochválil Benjamina Netanjahua a mnoho lidí v davu ho vypískalo a vykřikovalo „hanba“.
Druhý den po uzavření příměří v Gaze se lidé vracející se do svých bývalých domovů potýkají s hrůznou realitou toho, kolik toho ztratili. A síly Hamásu jsou zpět v ulicích. Tvrdí, že zajišťují bezpečnost, ale varují, že nemají v úmyslu složit zbraně, dokud nebude vytvořen palestinský stát.
Také dnes večer, kdy lidé v Londýně vycházejí do ulic na znamení solidarity s Palestinci, mnozí zpochybňují vyhlídky na trvalý mír.
V budově za mnou více než hodinu Jared Kushner, Ivanka Trumpová a Steve Witkoff hovořili s rodinami 48 rukojmích. Panuje velká nejistota ohledně stavu těchto rukojmích a toho, zda budou nalezeny všechny ostatky mrtvých. Rodiny v Gaze nemají žádné mezinárodní návštěvníky a pomoc stále není v plném proudu. Jak lidé vracejí do svých domovů, mnozí nacházejí pouze naprostou devastaci, jak hlásí Harry Fawcett.
Reportér: Můžete tomu říkat návrat domů? Jaké slovo pro to existuje, když se domov proměnil v toto?
Od včerejška podle odhadů OSN téměř 200 000 lidí opustilo tábory na dalekém jihu, kam uprchli před nejnovějším postupem Izraele na město Gaza, a zoufale se snaží vrátit do svých čtvrtí, svých komunit, do známého prostředí, které je nyní najednou úplně jiné.
Muž: „Ani nepoznáme, kde bývaly silnice. Ukažte to svou kamerou. Už nepoznáváme silnice. Tohle není život, který by se dal žít, vrátit se s nadějí, že najdeme domov, a místo toho najít trosky.“
Toto je severní předměstí města Gaza, Sheikh Radwan, nebo alespoň bylo předtím, než sem v polovině září vtrhly izraelské síly. Z domu Suhair al-Absiové se nepodařilo zachránit ani zimní oblečení, ale cesta podle ní přesto stála za to.
„Naší velkou radostí je, že jsme zpátky na severu. Nejdůležitější je, že jsme se vrátili na místo, kam patříme.“
Lidé se vrací do jižního Khan Yunisu po stažení izraelských sil z této oblasti. Nákladní vozy s humanitární pomocí se prodírají ulicemi a jejich náklad je po cestě rozebírán. Potřebujeme, aby pomoc byla distribuována oficiálně a doručována lidem jako dříve, říká, a je přejížděn nákladními vozy.
Dohoda o příměří stanoví zvýšení pomoci. Izraelská armáda uvádí, že v posledních dnech vjely do Gazy stovky nákladních vozů. OSN tvrdí, že operace se zítra ještě rozšíří.
Když tedy lidé vědí, že dostanou zásoby, ať už jde o jídlo nebo jiné věci, je méně pravděpodobné, že budou mít pocit, že si je musí vzít z nákladního vozu. Viděli jsme to při únorovém příměří, kdy se s nárůstem objemu pomoci snížila zoufalost a rabování.
Ale kromě jídla, přístřeší a naléhavé potřeby lékařské pomoci byl jednomu britskému týmu, který měl zítra vstoupit do Gazy, izraelskou armádou odepřen přístup.
Lékařka: "V květnu a červnu jsem operovala každý den 12 pacientů. Odepřít v této době přístup třem chirurgům a anesteziologovi tedy není v souladu s mírovým plánem.“
Ale s plánem Donalda Trumpa nesedí mnoho věcí, v neposlední řadě oživení Hamásu v ulicích Gazy. Hamás prohlásil, že je ochoten předat vládu palestinskému orgánu, ale ponechá si své zbraně, což izraelský premiér odmítl.
Síly ministerstva vnitra se rozmísťují po celé Gaze v oblastech, které nejsou pod kontrolou okupantů, zejména na křižovatkách a trzích, aby zajistily bezpečnost občanů.
Obrázky na sociálních médiích však ukazují represe ze strany Hamásu. Informuje se o tom, že členové klanu, který je proti Hamásu, byli zastřeleni na ulici. Jinde propukají přestřelky.
V Izraelem okupované části Gazy se dnes konala briefing pro amerického vyslance Steva Witkoffa, zetě prezidenta Trumpa Jareda Kushnera a velitele americké armády v regionu. Jeho jednotky mají podle dohody zřídit koordinační centrum uvnitř Izraele. Navštívili také izraelskou základnu, kde se připravují na to, co je zde prioritou, a to návrat rukojmích. Na náměstí rukojmích v Tel Avivu tikají hodiny od jejich zajetí, zatímco lidé odpočítávají čas do jejich propuštění.
„Konečně cítíme naději, ale teď nemůžeme a nebudeme přestat. Každý rukojmí se musí vrátit domů, živí i mrtví. Každá rodina si zaslouží uzavření.“
Palestinské rodiny se také připravují na setkání, zatímco Izrael se chystá propustit téměř 2 000 lidí, z nichž 250 si odpykává doživotní tresty. V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, kde bylo dohodnuto příměří, se dokončují poslední přípravy před pondělním summitem světových lídrů, včetně prezidenta Trumpa. Ale právě v Gaze bude muset být položen základ jakékoli trvalé dohody a kde i po dvou letech může ještě mnoho věcí dopadnout špatně.
Moderátor: Právě tady, na náměstí Hostage Square, promluvil zvláštní vyslanec USA na Blízkém východě Steve Witkoff. Poslechněme si kousek z jeho projevu. Je to velmi působivý pohled.
„Nevím, kolik lidí je tady venku. Ale podle mého odhadu je jich dost. Vypadá to, že jich tu dnes večer je téměř více než 100 000.“
Je tu se mnou náš zahraniční korespondent Paraick O'Brien. Je to výjimečný okamžik.
Reportér: Rozhodně. Těsně před projevem se Steve Witkoff setkal s rodinami rukojmích v budově, s rodinami v budově za mnou. Krátce jsem se setkal s Yehudou Cohenem. To je otec Nimroda Cohena, jednoho z rukojmích, kteří jsou stále v Gaze. Byl samozřejmě velmi vděčný Witkoffovi, ale také řekl, že nemá žádné nové zprávy, nic podstatného, co by mohl sdělit. Ale pak Steve Witkoff vystoupil na pódium. Na začátku zazněl bouřlivý potlesk, který pokračoval několik okamžiků, pak se pokusil poděkovat Benjaminu Netanjahuovi, a stalo se toto.
"Poděkovat Premiérovi Benjaminu Netanjahuovi." (pískot)
Moderátor: Dobře, pojďme se podívat na druhou stranu toho, co se dnes děje. Strávil jste den na Západním břehu, protože kromě rukojmích, kteří opouštějí Gazu, se do palestinských oblastí vrátí také palestinští vězni a zadržení.
Reportér: To je pravda, atmosféra tam je úplně jiná než tam, kde jsme byli my. Myslím tím tiché oslavy, které jste mohli slyšet, když jste procházeli kolem některých bytů v malých uličkách ve velkých uprchlických táborech v Betlémě a na Západním břehu. Nic takovéhoto, samozřejmě. Bude to několik těžkých hodin, má být propuštěno asi 2 000 palestinských vězňů. Asi 1 700 z nich bylo zatčeno během války v Gaze a budou vráceni do Gazy. Ale jsou tu i ostatní, více než 250 vězňů, kteří mají doživotní tresty, někteří z nich budou propuštěni, což bude velmi obtížné. Někteří z nich budou deportováni a někteří se vrátí na Západní břeh. Ale někteří z těchto lidí byli samozřejmě obviněni a odsouzeni izraelským soudem za velmi, velmi smrtící útoky, při nichž zabili několik Izraelců. Pro mnoho z těchto izraelských rodin to bude těžké přijmout.
