Jak měl bývalý ústavní soudce David Uhlíř zametat pro ODS bitcoinovou kauzu a jak si to nedal líbit
10. 10. 2025 / Boris Cvek
Pan Uhlíř dal aktuálně, povolebně rozhovor pro Český rozhlas. Řekl, že darovací smlouva, kterou ministerstvo spravedlnosti na Pavla Blažka přijalo asi miliardu korun v bitcoinech od drogového dealera, je od počátku neplatná. Premiér Fiala na jaře říkal, jak vysoce odborný problém to a odborníci se prý neshodnou. Bývalý ústavní soudce asi není odborník a nechápe, o co jde, protože to shrnul jednoduše: nemůžete darovat, co jste ukradli.
Koordinátor Uhlíř měl za úkol komunikovat řešení kauzy s veřejností. Ale, jak víme, vůbec nekomunikoval. Paní ministryně ukončila spolupráci ve chvíli, kdy měl pan koordinátor jít na schůzku s ministrem financí Stanjurou. Cituji:
"Nevím, co bylo bezprostředním důvodem, proč mi paní ministryně navrhla skončení spolupráce. Bylo to tedy v den, kdy jsem měl sjednanou schůzku s panem ministrem Stanjurou, se kterým jsem o tom chtěl hovořit, ale k tomu už nedošlo."
"Moje závěry jsou následující. Smlouva byla z mého pohledu neplatná, protože jejím předmětem byl výnos z trestné činnosti a nikdo nemůže darovat něco, co ukradl. Myslím si, že ministerstvo spravedlnosti vůbec nebylo tím státním orgánem, který by byl povolán k přijetí daru."
"Myslel jsem si, že mým úkolem a snahou vlády i ministerstva spravedlnosti je věc před veřejností otevřít a nic neskrývat, ale ve skutečnosti se ukázalo, že zájem na otevřenosti není tak velký, jak jsem předpokládal. To byl důvod, proč jsem přistoupil na návrh paní ministryně, abych spolupráci skončil dohodou."
Kauza nekončí a Babiš si to nepochybně užije. Čí je to asi tak chyba? Uhlíře? Blažka? Paní ministryně? Uhlíř i ministryně se stali obětí premiérovy snahy zametat špínu pod koberec. Podle mě to jde jednoznačně za premiérem Fialou, který se k tomu měl postavit čelem hned na začátku a vyslovit, že ukradené peníze, nota bene od drogového dealera, nelze darovat.
Ale můžeme najít, už tak brzy po volbách, ve veřejném prostoru další vyplouvající výkaly z dílny Fialovy vlády, údajně demokratické a prozápadní. Na ministra zdravotnictví Válka
(TOP09) vyplulo, jak psal v souvislosti s mimořádně odpornou kauzou IKEM, že Fiala na něj zaklekl. Začíná to připomínat opravdu Palermo. Jen si počtěte.
To je ten boj proti Putinovi a za demokracii. Zdá se, že demokraté se mezi sebou navzájem požerou. A to zatím nezačal Babiš pouštět nějaké nové objevy, lži a dezinformace. Uhlíř ani Válek, ani novináři na Novinkách nejsou Babišovi lidé.
