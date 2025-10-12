Příměří mezi Izraelem a Hamasem platí, buldozery odklízejí trosky v Gaze
Gaza leží v troskách, Palestinci se vracejí a nacházejí jen sutiny
Probíhají přípravy na propuštění izraelských rukojmích a palestinských vězňů
Rukojmí převezmou členové Mezinárodního výboru Červeného kříže, kteří je poté předají izraelské armádě.
Zdravotnický personál bude připraven je přijmout, provést první vyšetření a poté je přepravit do Izraele.
Probíhají také přípravy na přijetí Donalda Trumpa. Americký prezident dorazí kolem 9:00 místního času a jako první se setká s rodinami zajatců.
Bude to velmi emotivní den; emoce budou velmi silné a rodinám připomenou obvinění, že Netanjahu mohl tento krok učinit již před rokem.
Mezitím byly rodiny palestinských vězňů, které byly informovány, že jejich synové budou propuštěni na okupované Západní břeh, varovány před jakýmikoli oslavami – nebudou smět přijímat gratulanty, vyvěšovat vlajky ani oslavovat svobodu svých příbuzných.
Nevíme, kdy budou tito vězni propuštěni, nevíme, kdy bude 1 700 Palestinců, kteří zmizeli z Gazy, propuštěno zpět do pásma Gazy.
Tyto podrobnosti jsou Izraelem přísně střeženy a všechny závisí na propuštění izraelských rukojmích – pro rodiny palestinských vězňů a zmizelých to tedy bude dlouhý den.
V Gaze jsou naléhavě potřebné zdravotnické potřeby: ředitel
Mohammad Zaqout, generální ředitel nemocnic v Gaze, hovořil o zoufalé situaci ve zdravotnictví v enklávě:
Zde jsou jeho komentáře:
Potřebujeme naléhavě zdravotnické potřeby a léky, ale zatím nic nedorazilo.
Požadovali jsme vstup lékařských delegací do Gazy, ale Izrael stále brání jejich vstupu.
Co víme o zítřejším summitu v Egyptě?
Egyptský prezident v sobotu pozdě večer v prohlášení uvedl, že Trump bude v pondělí spolupředsedat „mírovému summitu“ o Gaze a širším Blízkém východě.
Setkání se uskuteční „za účasti představitelů více než dvaceti zemí“, uvedl prezident.
Účast na summitu potvrdili britský premiér Keir Starmer, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda Evropské rady Antonio Costa.
Není jasné, zda se summitu zúčastní izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Husam Badran, člen politického úřadu Hamásu, řekl agentuře AFP, že palestinská skupina „se summitu nezúčastní“. Hamás „jednal hlavně prostřednictvím ... katarských a egyptských zprostředkovatelů“ během předchozích jednání o Gaze, uvedl.
První fáze příměří začne ve stejný den propuštěním izraelských zajatců a palestinských vězňů do pondělí.
Izraelský ministr obrany hovoří o „zničení“ tunelů v Gaze
Izraelský ministr obrany říká, že „velkou výzvou“ pro zemi po návratu zajatců je „zničení všech teroristických tunelů Hamásu v Gaze“ armádou a prostřednictvím „mezinárodního mechanismu, který bude zřízen pod vedením a dohledem Spojených států“.
„To je hlavní význam realizace dohodnutého principu demilitarizace Gazy a neutralizace zbraní Hamásu,“ napsal Israel Katz na X. Uvedl, že izraelské armádě dal pokyn, aby „se připravila na provedení této mise“.
Trump se připravuje na summit v Egyptě
Prezident Trump se připravuje na cestu do Izraele a Egypta. Ministr zahraničí Marco Rubio je v kontaktu se svým egyptským protějškem, aby projednal přípravy summitu v Šarm aš-Šajchu.
Podle egyptského prezidenta se summitu zúčastní více než 20 hlav států a bude mu předsedat el-Sisi a Trump.
Samostatně se předpokládá, že se summitu zúčastní prezidenti Francie a Itálie, stejně jako šéf OSN.
Jedná se tedy o masové shromáždění lídrů, kteří se zúčastní v podstatě slavnostního podpisu tohoto 20bodového plánu.
Je však důležité poznamenat, že na rozdíl od předchozích návrhů USA má tento plán nejen začátek, ale také konec. A tím koncem je podle plánu vytvoření palestinského státu pro palestinský lid.
Izrael vyhrožuje rodinám Palestinců, aby neoslavovaly jejich propuštění
Zdroje uvádějí, že rodiny Palestinců, kteří mají být propuštěni z izraelských věznic, obdržely telefonáty od izraelských úřadů, které jim zakazují oslavovat jejich propuštění.
V únoru tohoto roku byli Palestinci také varováni Izraelci, aby neoslavovali propuštění, a úřady zakázaly jakékoli pokusy o uvítání vězňů doma.
V incidentu, který zdůraznil napětí, zahájila izraelská armáda odvetnou operaci jen jeden den po propuštění Ashrafa Zghaira, 46letého Palestince, který byl uvězněn od svých 23 let a odpykával si šest doživotních trestů.
Když sousedé a členové rodiny 25. ledna otevřeně oslavovali Zghairův propuštění, úřady zatkly jeho bratra Amira, otce čtyř dětí.
Palestinští navrátilci čelí drsným povětrnostním podmínkám v „pustině“ Gazy
Stovky tisíc Palestinců se nevracejí do svých domovů, ale do pustiny.
Říkají, že nenašli nic ze svých čtvrtí a oblastí, které kdysi nazývali domovem.
Blíží se zima a právě teď prší. Toto počasí určitě přinese další utrpení těm, kteří se vracejí, aby našli jen ruiny.
Přesto se vracejí a lpí na naději, že najdou to, co zbylo z jejich zničených budov nebo oblastí, kde vyrostli.
Palestinci se vracejí do zničených čtvrtí
Více Palestinců se vrací do města Gaza a na sever enklávy.
Palestinci mají sice svobodu pohybu, ale ve skutečnosti se vrací do svých domovů a čtvrtí, které jsou nyní zcela zdevastované, zejména kvůli útokům v posledních několika měsících.
Izrael používá vozidla naložená výbušninami, která ničí celé obytné budovy a čtvrti.
Proto Palestinci říkají, že se nemohou hned po návratu začít znovu usazovat, protože infrastruktura byla zcela zničena.
Palestinec zraněn při izraelském útoku na okupovaném Západním břehu
Podle místních zdrojů byl mladý Palestinec zraněn ostrou municí poté, co izraelské síly zaútočily na město Yatta jižně od Hebronu.
Osama Makhamareh, místní mediální aktivista, řekl agentuře Wafa, že několik vozidel izraelské armády vtrhlo do města a provedlo razii v domech rodin tří Palestinců, kteří jsou v současné době zadržováni v izraelských věznicích.
Během razie vojáci zahájili palbu a zranili mladého muže do ruky. Byl převezen do vládní nemocnice v Yatta, kde byl jeho stav popsán jako stabilní.
Při protestu v Izraeli jásot pro Trumpa, hněv vůči Netanjahuovi
Jedná se o první protest od ratifikace dohody o příměří izraelskou vládou. Zúčastnili se ho americký vyslanec na Blízkém východě Steve Witkoff, Jared Kushner a Ivanka Trumpová.
Witkoff ve svém projevu před davem pochválil prezidenta Trumpa za jeho roli při zajištění dohody o příměří, což dav přijal jásotem. Když však Witkoff zmínil zapojení Netanjahua, reakce byla zcela odlišná a odrážela hněv, který k němu mnoho demonstrantů stále cítí.
Příbuzní zajatců říkají, že si konečně mohou oddechnout, a to díky úsilí americké vlády.
Výměna by měla začít v pondělí propuštěním zajatců, po kterém budou propuštěni palestinští vězni.
Dva roky mnoho Izraelců obviňovalo Netanjahua z blokování dohody. Nyní, když je příměří v platnosti, však existuje naděje, že to znamená začátek nové kapitoly.
Propalestinské demonstrace při kvalifikačním zápase Norska a Izraele na mistrovství světa
Stovky lidí se v sobotu před kvalifikačním zápasem Norska a Izraele na mistrovství světa v Oslu připojily k propalestinské demonstraci.
Několik desítek fanoušků pokračovalo v protestu před stadionem i po zahájení zápasu, který Norsko vyhrálo 5:0.
Na tribunách aktivisté na chvíli vyvěsili velkou palestinskou vlajku a obrovský transparent s nápisy „Nechte děti“, „Červená karta pro Izrael“ a „Vyloučte Izrael z mezinárodního fotbalu“.
Někteří fanoušci vypískali izraelskou národní hymnu a další diváci zvedli červené karty. Muž v tričku s nápisem „Free Gaza“ na zádech vběhl v první polovině zápasu na hřiště.
Izraelská munice nalezená v areálu GHF vyvolala pobouření nad selháním humanitární pomoci
GHF demontovala svůj areál, aby plně převedla odpovědnost za dodávky humanitární pomoci na OSN a její přidružené agentury.
Když jsme dorazili, našli jsme zbytky izraelské vojenské munice, která byla použita k útoku na Palestince hledající pomoc. Vidíme zbytky granátů a několik kulek, které byly vystřeleny na lidi snažící se dostat do areálu.
Tato oblast byla označena jako aktivní „červená zóna“ a lidé byli nuceni urazit dlouhé vzdálenosti pěšky, aby se dostali k zásobám potravin, zejména v období šířícího se hladomoru. Cesta byla velmi obtížná. Pro mnoho Palestinců se tato místa s pomocí stala smrtící pastí.
Tento mechanismus dodávek pomoci vyvolal obrovskou kritiku ze strany mezinárodních humanitárních organizací, které jej označily za hluboce chybný.
Nákladní vozy s pomocí se připravují na vstup do Gazy
Nákladní vozy s pomocí vjely do přechodů Karem Abu Salem (Izraelci známý jako Kerem Shalom) a al-Awja (Nitzana) k prohlídce před vstupem do pásma Gazy.
Vyčerpaní Palestinci jsou po návratu do severní Gazy svědky masivního zničení
Desítky tisíc Palestinců se vrací do severní Gazy poté, co byli násilně vysídleni izraelskými silami.
Jsou odhodláni získat zpět to, co zbylo z jejich domovů, ale mnozí se vrací do trosek. Většina z nich říká, že jsou po dvou letech izraelského bombardování, opakovaném vysídlení a hladomoru zcela vyčerpaní.
„To je Gaza? To je to, co zbylo z Gazy? To je život? Vracíme se do domovů, kde nemáme žádné přístřeší pro naše děti, a blíží se zima,“ řekla Sherin Abu al-Yakhni.
„Žádné jídlo a žádná voda. Od včerejška jsme pro naše děti nenašli ani kapku vody.“
Farah Saleh, další vysídlená Palestinka, řekla: „Vrátili jsme se na sever, ale ten byl zničený. Tentokrát jsme se však při návratu do severní Gazy překvapili tím, co jsme viděli. Takovým rozsahem zničení. Čím dál jdeme, tím více jsme šokováni.“
Starmer se zúčastní summitu v Egyptě
Britský premiér Keir Starmer odcestuje do Egypta, aby se zúčastnil mírového summitu v Šarm aš-Šajchu, kde se očekává, že lídři podepíší mírový plán pro Gazu.
Britský lídr vzdá hold roli Trumpa a diplomatickým snahám Egypta, Kataru a Turecka při zprostředkování dohody, uvedla jeho kancelář.
Očekává se, že bude vyzývat k pokračování mezinárodní koordinace při realizaci další fáze, která zahrnuje nasazení mise pro monitorování příměří a zavedení přechodné správy v Gaze.
Starmer zopakuje „neochvějnou podporu“ Velké Británie při zajišťování příměří a poskytování humanitární pomoci, dodal jeho úřad.
Lidé, kteří se vrátili do města Gaza, hledají své blízké a zbytky svých domovů
Lidé se vrací a říkají nám, že nemají jinou možnost než se vrátit do svých domovů, protože patří do této oblasti.
Vracejí se na svou půdu. Jsou hluboce zakořeněni v těchto oblastech.
Lidé hledají pohřešované členy rodiny. Nevědí, kde jsou jejich blízcí. Jsou pod troskami, pohřešovaní a uvěznění, nebo byli zabiti?
Byli uneseni a zadrženi izraelskou armádou?
Lidé se snažili najít své domy. Chtěli se v nich ukrýt, i když jsou částečně poškozené, ale nemohli najít zbytky svých domovů, a to je pro mnoho lidí šokující.
Jejich nadšení a radost zmizely, jakmile dorazili do centra města a uviděli rozsah zničení a devastace způsobené bombardováním, zejména použitím výbušných robotů.
Buldozery odklízejí trosky v Gaze
Obnova Gazy od základů je úkol téměř nepředstavitelného rozsahu, ale pro Palestince odhodlané vrátit se ke svému životu není čas ztrácet čas.
Buldozery již odklízejí trosky, aby se navrátilci mohli dostat k tomu, co zbylo z jejich domovů.
Ali al-Attar, řidič buldozeru, řekl, že rozsah zničení, který vidí v Gaze, je „skutečně nepochopitelný“.
„Jen samotné otevření silnic zabere nejméně měsíc, aby se lidé mohli dostat do této oblasti,“ řekl. „Buldozery jsou ve špatném stavu. Ten, který používám, má únik oleje a potřebuje zásadní opravy. Upřímně řečeno, potřebujeme dvacetkrát více buldozerů, než máme.“
Úřady v Gaze uvádějí, že nejnovější letecké snímky Organizace spojených národů ukazují, že jen v samotném městě Gaza bylo zničeno asi 41 000 bytových jednotek.
