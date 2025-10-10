Ruské MZV uvedlo, že naděje na dohodu s Trumpem o Ukrajině zkolabovaly
Stavba rusko-amerických vztahů se "hroutí" a dynamika Anchorage, kde se Putin a Trump osobně setkali, "byla z velké části vyčerpána", řekl ve středu náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.
Podle tohoto diplomata za to, že vztahy s administrativou Donalda Trumpa nefungují, "nesou vinu Američané" a Evropa nese vinu za neschopnost dohodnout se na Ukrajině. "Je to důsledek destruktivních aktivit, především Evropanů, o kterých mluvíme otevřeně a přímo," řekl Rjabkov.
Dodal, že dodávka amerických střel Tomahawk Kyjevu, o kterých Washington diskutuje, je "velmi vážným eskalačním krokem". "Vznik takových systémů, pokud k tomu dojde, bude znamenat významnou, pravděpodobně lze dokonce použít termín kvalitativní změna situace... Hypotetické použití takových systémů je možné pouze s přímým zapojením amerického personálu," řekl náměstek ministra zahraničí.
Rusko plánuje pokračovat v nepřátelských akcích na Ukrajině, varoval den předtím sám Putin. "Náš společný úkol zůstává stejný – musíme zajistit bezpodmínečné dosažení všech cílů, kterým vojáci čelí během speciální vojenské operace," řekl na setkání s vedením ministerstva obrany a generálního štábu.
Rozhodnutí zahájit invazi v únoru 2022 bylo "včasné" a "správné", strategická iniciativa "zůstává zcela v rukou ozbrojených sil Ruské federace" a podniky obranného průmyslu uspokojují potřeby "v plném rozsahu", zdůraznil prezident.
Trump slíbil, že válku ukončí do 24 hodin, a nabídl Kremlu velkorysou dohodu – zrušení amerických sankcí, uznání Krymu ruským a obnovení ekonomické spolupráce, včetně spolupráce v Arktidě. To však Putinovi nestačilo a požadoval, aby se Kyjev vzdal území, která jsou stále pod jeho kontrolou. Zablokoval také jakékoli plány na rozmístění západních mírových sil v blízkosti fronty a nadále trval na tom, aby Ukrajina radikálně snížila počet vojáků.
Po více než šesti měsících bezvýsledných rozhovorů, které vyvrcholily osobním setkáním mezi Putinem a Trumpem na Aljašce, došlo ve vnitřním kruhu amerického prezidenta k "tektonickému posunu" ohledně situace na Ukrajině, řekl Financial Times úředník obeznámený s touto záležitostí.
Podle zdrojů FT je to prudká změna postoje Bílého domu, která vysvětluje rozhodnutí Spojených států poskytnout Kyjevu zpravodajské informace pro údery na ruskou energetickou infrastrukturu, kvůli kterému se jen v září v zemi zastavily nejméně čtyři velké rafinerie a regiony od Dálného východu po centrum byly zachváceny nedostatkem benzínu.
Rozhodnutí o zpravodajské pomoci bylo učiněno krátce poté, co Trump zveřejnil rozzlobený příspěvek na sociální síti Truth Social, kde opět vyjádřil zklamání z Putina a řekl, že Ukrajina by mohla znovu dobýt hranice z roku 1991, poznamenaly zdroje FT.
Veřejná rétorika úředníků Trumpovy administrativy se také stává agresivnější. Zvláštní zástupce Keith Kellog 15. září řekl, že americká armáda "nakope prdel" ruské armádě, a o týden později sám Trump nazval Rusko "papírovým tygrem" s vážnými ekonomickými problémy. Rusko "bojuje bezcílně tři a půl roku ve válce, kterou měly skutečné vojenské síly vyhrát za méně než týden," napsal Trump. Také nazval místopředsedu ruské Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva, který o měsíc dříve neúmyslně vyhrožoval Spojeným státům jadernými zbraněmi, "bláznem".
Den předtím Trump zopakoval, že je "zklamán" Putinem, od kterého očekával, že s ním bude snadno vycházet. "Tohle šílenství je prostě šílenství. Myslel jsem si, že to bude jeden z nejjednodušších případů. Mám s Putinem dobré vztahy a myslel jsem si, že tato otázka by mohla být vyřešena. Jsem z toho velmi zklamaný, protože jsem si myslel, že to bude snadné vyřešit, ale ukázalo se, že je to možná ještě složitější než Blízký východ," řekl Trump.
