Jak oživit ekonomiku v regionech
10. 10. 2025 / Filip Pertold
1. Reforma fiskálního federalismu a pravidel RUD – aktualizovat alokační mechanismus daní tak, aby motivoval k hospodářské aktivitě a investicím; zavést dynamické prvky reagující na demografické a strukturální změny.
2. Podpora slučování obcí a mezikomunální spolupráce – snížit extrémní institucionální fragmentaci (6 000+ obcí), posílit kapacitu regionálních administrací a vytvořit efektivní nástroje sdíleného investičního plánování.
3. Reforma sekundárního a terciárního vzdělávání – omezit ranou selekci, rozšířit všeobecné vzdělávání, zvýšit dostupnost a kvalitu vysokých škol mimo Prahu a Brno, zlepšit koordinaci mezi školami, sociálními službami a regionálními úřady.
4. Zřízení profesně orientovaných regionálních univerzit – odlišit výzkumně a profesně zaměřené instituce; posílit aplikovaný výzkum a spolupráci s lokálními podniky.
5. Zvýšení efektivity politiky výzkumu a inovací – zavést systematické hodnocení regionálních RIS3 strategií, dlouhodobé financování inovačních center a fiskální pobídky (např. zrychlené odpisy, daňové bonusy pro R&D).
6. Reforma trhu práce – snížit daňové zvýhodnění atypických smluv, posílit kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni a rozšířit aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, reskilling) v zaostávajících regionech.
7. Zlepšení dopravní dostupnosti a integrace veřejné dopravy – dokončit páteřní síť dálnic, prioritizovat modernizaci železnic a zajistit interoperabilitu dopravních systémů mezi kraji; posílit přeshraniční vazby mezi kraji.
8. Cílená politika sociální koheze a dostupného bydlení – rozšířit obecní nájemní sektor, intervenovat v oblastech s koncentrací chudoby (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj) a zlepšit dostupnost zdravotní péče.
9. Posílení administrativní a analytické kapacity regionů – vybudovat profesionální aparát regionálních vlád se schopností plánovat, monitorovat a vyhodnocovat strategie na základě dat.
10. Strategická koordinace rozvoje metropolitních a periferních oblastí – řídit suburbanizační procesy, investovat do dopravní a sociální infrastruktury v okolí velkých měst a zmírnit prostorovou polarizaci ekonomických příležitostí.
