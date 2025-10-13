Babiš se spoluprací s motoristy hlásí ke Klausově abolici, penězům z hazardu a zametací éře státního zastupitelství
13. 10. 2025 / Boris Cvek
Nyní se ale ukazuje, možná překvapivě, že motoristé mohou mít se základy demokracie ještě větší problém než krajně pravicová SPD. Prezident motoristů je velmi pravděpodobně neonacista nebo přinejmenším přítel „černého“ humoru, který by ocenili zejména Hitler a Himmler. Samozřejmě najdou se židé nebo Romové, kteří se za Turka postaví. Ve hře jsou velké peníze a velká politika.
Hlavní sponzor motoristů je miliardář, který zbohatl na hazardu a který vyzývá k demonstracím, asi stejně jako prezident Trump v souvislosti s pučem 6. ledna 2021, proti svobodnému tisku, jenž na „černý humor“ motoristického prezidenta upozornil.
Motoristé se budou právně bránit. Ujme se toho bývalá nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, nyní poslankyně za tuto stranu. Její éra ve státním zastupitelství je notoricky spojená se zametáním kauz pod koberec. A konečně šéf strany Macinka se otevřeně, hrdě hlásí k tzv. Klausově abolici z ledna 2013. Klausovi se tehdy podařilo spojit téměř celý národ v hrůze nad tím, že ukončil vyšetřování zvláště závažných zločinů hospodářské povahy.
Cituji článek na iRozhlase z 5. února 2013: „Klausovi po amnestii věří 26 procent lidí, nejméně od roku 2003. Obliba prezidenta republiky Václava Klause klesla v lednu oproti prosinci z 53 na 26 procent, což je nejméně za Klausův pobyt na Pražském hradě.“
Babišovo „protikorupční“ hnutí v roce 2013 právě na tento všeobecný pocit nasedlo a dostalo se díky němu do vlády. Dnes chystá rychle a jednoznačně, bez zvažovaných alternativ, vládu drženou Macinkou, Veseckou, Turkem a Chladem.
