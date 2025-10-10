„Masivní“ ruský útok na ukrajinské hlavní město způsobil výpadky elektřiny a zapálil výškovou budovu
10. 10. 2025
čas čtení 3 minuty
V Kyjevě byly hlášeny silné výbuchy, když rakety a drony zasáhly energetickou infrastrukturu a zranily devět lidí
Ukrajinské hlavní město se v pátek brzy ráno ponořilo do tmy kvůli tomu, co letectvo označilo za „masivní útok“, když Rusko bombardovalo kyjevskou infrastrukturu, přerušilo dodávky vody a energie a způsobilo požár ve výškové bytové budově.
Kyjevský starosta uvedl, že ruské síly zaútočily na „kritickou infrastrukturu“ a devět lidí bylo zraněno, z nichž pět bylo převezeno do nemocnice. Vitalij Kličko také řekl, že výpadky elektřiny a přerušení dodávek vody postihly čtvrti na východním břehu řeky Dněpr, která protéká městem.
Fotografie zveřejněné na internetu ukazují hořící byty, zatímco hasiči zaujímají své pozice. Úlomky sestřelených dronů zasáhly také několik částí města.
Novináři agentury Agence France-Presse v Kyjevě v pátek zaslechli několik silných explozí a zažili výpadky proudu ve svých domovech v různých částech města.
„Hlavní město země je pod palbou nepřátelských balistických raket a masivním útokem nepřátelských útočných dronů,“ uvedlo ukrajinské letectvo a vyzvalo obyvatele Kyjeva, aby zůstali v úkrytech.
Ministryně energetiky Svitlana Gryncčuková uvedla, že ruské síly „zasazují masivní úder“ na energetickou síť.
„Energetičtí experti přijímají všechna nezbytná opatření, aby minimalizovali negativní důsledky,“ uvedla na Facebooku.
„Jakmile to bezpečnostní podmínky dovolí, energetičtí experti začnou objasňovat důsledky útoku a provádět opravy.“
Moskva v posledních týdnech eskalovala letecké útoky na ukrajinská energetická zařízení a železniční systémy, což odráží podobné kampaně zahájené v předchozích třech zimách, které lidem znemožnily vytápění v mrazivých teplotách.
Z obavy před příchodem hypersonické rakety Kinžal, která je těžší detekovat a zachytit, vyhlásila Ukrajina v pátek pohotovost v celé zemi.
Rusko také zasáhlo jihovýchodní region Záporoží nejméně sedmi nočními útoky dronů, při nichž zahynul sedmiletý chlapec a nejméně tři lidé byli zraněni, podle Ivana Fedorova, vedoucího regionální vojenské správy.
Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že Moskva se snaží „vytvořit chaos a vyvinout psychologický tlak“ prostřednictvím ochromení energetických zařízení a železnic.
Ukrajinský prezident uvedl, že ruské útoky v tomto roce již zatížily ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu a další útoky by mohly jeho zemi donutit k navýšení dovozu.
Ukrajina také zintenzivnila své útoky dronů a raket na ruské území, což je taktika, která podle Zelenského přináší „výsledky“ a tlačí nahoru ceny pohonných hmot v Rusku.
Ukrajinský útok na elektrárnu v ruském pohraničním regionu Belgorod také způsobil výpadky elektřiny.
Rusko ve čtvrtek obvinilo Ukrajinu z poškození již nefunkčního potrubí poblíž frontové linie, které sloužilo k přepravě amoniaku na Ukrajinu pro export, čímž došlo k úniku toxického plynu.
Zveřejnilo video, na kterém je vidět, jak se z podzemí valí oblaky chemické sloučeniny.
Úřady ve východní ukrajinské oblasti Doněck uvedly, že incident nepředstavuje „ohrožení života lidí“ žijících v okolí.
Zdroj v angličtině ZDE
