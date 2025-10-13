Finanční apel: Když vám život nadělí opilého řidiče, pomozte Ukrajině
13. 10. 2025 / Tomasz Oryński
čas čtení 6 minut
Nejsem velký fanoušek motivačních sloganů a celého odvětví sebezdokonalování a koučování. Ale možná je na čase využít rčení „když ti život nadělí citrony, udělej z nich limonádu“. Jak někteří čtenáři možná vědí, během mé nedávné cesty do Polska jsem měl dopravní nehodu. Ukázalo se, že moje zranění byla vážnější, než jsem si původně myslel, a moje auto také utrpělo některé strukturální poškození, které sice bylo menšího rozsahu, ale ukázalo se být mnohem vážnější než jen ohnutý zadní nárazník a zadní dveře, a proto bylo auto, i když bylo pojízdné, pojišťovnou prohlášeno za totální škodu.
Je to staré auto, koupil jsem ho nové v roce 2009 a mám ho opravdu rád. Tak moc, že když jsem se stěhoval do jiné země, vzal jsem ho s sebou z Glasgow do Helsinek. Navzdory svému stáří je auto stále velmi spolehlivé a i když tu a tam prozrazuje svůj věk, splňovalo všechny naše motoristické potřeby. Nikdy jsme nešetřili na mechanických opravách a protože jsme si ho oblíbili, rozhodli jsme se investovat nějaké peníze do jeho vzhledu a vrátit mu jeho bývalou slávu. Naším plánem bylo ponechat si ho jako youngtimer a jednoho dne ho snad zaregistrovat jako muzejní vozidlo.
Jak říká staré přísloví, „Člověk míní,život mění“, a tak jeden hloupý opilý řidič tomu udělal konec: náklady na opravu auta, i když „levnou“ – s úsporami a použitím použitých dílů – by výrazně převýšily tržní hodnotu vozidla. Je velká škoda vidět, jak takové dobře udržované vozidlo mizí – zejména proto, že asi měsíc před nehodou jsem utratil přes 1000 eur za generální opravu podvozku. Ale když sedím doma a pomalu se zotavuji, vzpomněl jsem si, jak jsem se před pár lety přihlásil jako dobrovolník, abych odvezl auto na Ukrajinu, kde ho měla používat ukrajinská armáda na frontě. Zřejmě potřebují nejen terénní vozidla a pick-upy, ale také běžná auta – buď pro základní dopravní potřeby, nebo aby při operacích v městských oblastech nepřitahovali tolik pozornosti. Tehdy jsme se s mým finským přítelem vydali na cestu ve dvou běžných vozech Volvo – kombi a sedanu.
Obrátil jsem se tedy na své ukrajinské přátele a řekl jim, jak to je: auto je sice trochu poškozené, ale je dobře udržované, a pojišťovna (pravděpodobně hlavně proto, aby snížila své zisky – ale to je téma na jiný článek) mi odmítla poskytnout náhradní vozidlo, protože moje auto považuje za „pojízdné“. Jel jsem s ním z Polska do Helsinek a mohu potvrdit, že vše funguje bez problémů, dokonce i zadní dveře se správně zavírají, pokud je dostatečně silně zabouchnete. „Na frontě by přece nevadilo, že jsou zadní dveře auta poškozené, ne?“ zeptal jsem se svého přítele. A ukázalo se, že jsem měl pravdu
O pár dní později jsem mluvil s ukrajinským vojákem bojujícím na frontě a bylo rozhodnuto – jakmile budu dost fit na to, abych mohl řídit a vyřídit pojišťovací papíry, za 200 eur „koupím“ „trosky“ svého auta od pojišťovny a odvezu je na Ukrajinu, kde je dobře využije dělostřelecká a průzkumná jednotka 22. mechanizované brigády. Budu se cítit o něco lépe, když budu vědět, že místo toho, aby skončilo ve šrotu, bude moje milované autíčko ještě schopné nakopat pár ruských zadků.
Ale když už se vydávám na takovou cestu, byla by škoda přijet s prázdnou, že? Zeptal jsem se tedy vojáků: „Potřebujete něco?“ Odpověď byla jednoduchá: potřebují ENERGII.
„Je tu něco, co všichni potřebují po celý rok, protože se neustále rozbíjejí při nepřetržitém používání, zneužívání a bombardování: elektrárna Ecoflow Delta 2 Max (nebo podobné zařízení s podobným výkonem/kapacitou)“, řekli. Takové věci jsou docela drahé hračky, ale protože se stále zotavuji ze svých zranění, bude trvat několik týdnů, než budu moci vyrazit, že? A tak jsem se rozhodl požádat o pomoc několik přátel. Během let, kdy píšu o polské politice pro Britské listy, měl mnoho skvělých interakcí s jejich čtenáři, tak jsem si řekl, že by mě možná alespoň někteří z nich mohli podpořit v mé misi koupit alespoň jednu z těchto věcí a vzít ji s sebou na Ukrajinu.
Pokud chcete podpořit tuto snahu a dát ukrajinským vojákům více síly k obraně jejich země – a naší – před ruskou invazí, přispějte prosím ZDE.
Pokud můžete pomoci jiným způsobem – znáte dodavatele, který může poskytnout takové powerbanky za zvýhodněnou cenu, můžete darovat něco jiného – zdravotnické potřeby, notebooky, drony atd. – nebo můžete pomoci jiným způsobem, například nabídnout bezplatný servis automobilu na cestě na Ukrajinu – tedy v Helsinkách, pobaltských státech nebo východním Polsku, bylo by to skvělé. Auto ještě neprošlo roční prohlídkou a Ukrajinci mi sice řekli, že se o to postarají, ale bylo by lepší, kdyby bylo při příjezdu „připraveno do boje“. Ze stejného důvodu by také mohlo být dobré vybavit ho novou baterií, než se dostane do provozu. Pokud tedy můžete nabídnout jakoukoli jinou pomoc, kontaktujte mě prosím prostřednictvím kontaktních údajů na stránce sbírky.
Doufejme, že můžeme statečným ukrajinským vojákům dodat trochu energie!
Upozornění: všechny získané prostředky budou použity na nákup vybavení pro ukrajinskou armádu, zbývající částka bude věnována oficiálnímu fondu ukrajinské armády. Pokud chcete přispět na palivo nebo na mou zpáteční letenku z Ukrajiny, můžete tak učinit zakoupením virtuální kávy zde – protože se stále zotavuji z nehody i ve finančním smyslu, budu vám za to velmi vděčný.
193
Diskuse