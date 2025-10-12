Fašista 21. století
12. 10. 2025 / Pavel Veleman
čas čtení 2 minuty
Starosta ODS - privatizace těch pár bytů, které ještě Praha vlastní...Vyhánění lidí bez domova: Nemáš prachy- chcípni!)
Kam? No přeci do vyloučených lokalit, do regionů, kde se již dneska potýkají s obrovským problémem rostoucí sociologické chudoby se vším co k tomu patří...
Prahu je nutné oplotit, vozit jen otroky, aby měl kdo stavět další sídla pro oligarchií a večer je zase odvážet mimo město ( takový lágrový systém) ...
Jo, to se potom může Praha chlubit s novináři jako Petr Honzejk, jak se zde správně volí, když systémové problémy neřešíme , ale vyvezeme z Prahy ven ...
Fašismus a nacismus Turka je pro mne jasný, čitelný a nepřekvapivý ( takových nacistických kreatur jsem poznal spousty), antihumanismus starosty Prahy 14, však je nepochopitelná ostuda hloupého starosty a ODS by se měla těchto kreatur zbavit.
Jeho útok na metodu zabydlování Housing First ukazuje jeho obrovskou sociální nevzdělanost a tupost a tito starostové jsou za mojí osobu stejně nebezpeční jako Turek, jelikož jsou to vlastně slušní pražané, kteří právě se umějí vymezit vůči otevřeným nacistům, avšak zárodky tohoto myšlení nejsou schopni odhadnout a vlastně je hájí...
Otřesný rozhovor v den úcty k lidem bez domova! Styďte se, pane starosto!
„Situace se zhoršuje. U stanice metra Černý Most máme trojnásobek bezdomovců, než jsme měli před pěti lety. Neumíme je odsud vyhnat,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy starosta městské části Praha 14 Jiří Zajac (ODS).
Nelíbí se mu bezdomovci na ulicích. A nelíbí se mu ani, že pražská radnice dala některým příležitost v sociálních bytech na Černém Mostě. Podle něj se tu příliš kumulují sociálně slabí a město by mělo tři a půl tisíce svých bytů zprivatizovat.
