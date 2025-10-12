Channel 4 News: Předání izraelských rukojmích a palestinských vězňů se blíží
12. 10. 2025
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, neděle 12. října 2025: Do Gazy začíná proudit další pomoc, ale zdaleka nestačí k tomu, aby zastavila zoufalé davy kolem nákladních vozů. Následujících několik hodin bude klíčových pro udržení míru. Na náměstí Uprchlíků zde v Tel Avivu se již shromažďují lidé, kteří byli pozváni, aby sledovali prvních dvacet živých rukojmích, kteří budou někdy po půlnoci přivezeni zpět do Izraele.
Dobrý večer z Tel Avivu během večera, který slibuje být emocionálně ohromující pro miliony Izraelců, protože všech dvacet živých rukojmích má být do rána doma.
Rodiny zemřelých nejsou tak přesvědčené, že dostanou ostatky svých blízkých včas. Ať tak či onak, Donalda Trumpa zítra čeká mimořádné hrdinské přivítání v zemi, kde je nyní pravděpodobně populárnější než kdekoli jinde na světě.
Do Gazy přichází pomoc ve větším množství a trhy jsou otevřené, ale hrůzný počet obětí rychle stoupá, protože v troskách se nachází stále více těl.
Podle podmínek mírového plánu má Hamás čas do zítřejších 11 hodin středoevropského času, aby vrátil izraelské rukojmí. Na oplátku Izrael propustí stovky palestinských zadržených a vězňů. Přesnější podrobnosti o propuštění rukojmí odhalila dnes odpoledne izraelská mluvčí. Řekla, že všichni budou současně předáni Červenému kříži, než budou odvezeni do Izraele. A v Gaze se konečně zintenzivňuje pomoc. Dnes měly do pásma vjet stovky nákladních vozidel. Harry Fawcett má nejnovější informace:
Reportér: Toto měl být první den intenzivní pomoci Gaze, která by měla zmírnit zdejší zoufalství a obnovit důvěru v distribuční systémy. To možná přijde, ale zatím ne. V jižní části Khan Yunis byly nákladní vozy vypleněny, když se pomalu proplétaly zdevastovaným městem.
„Chceme žít a chceme, aby všichni dostali pomoc. Jsou lidé, kteří nesehnali nic. Je pravda, že já jsem něco sehnal, ale jsou lidé, kteří nesehnali nic.“
„Před pomocí musí být zajištěna bezpečnost. Bezpečnost musí být zajištěna před vším ostatním.“
O několik hodin později byli na nákladních vozech ozbrojení muži, což je daleko od mezinárodních stabilizačních sil, které požaduje plán příměří prezidenta Trumpa. Bod 13 Trumpova dvacetibodového plánu stanoví, že Hamás nebude mít žádnou roli ve správě Gazy, ať už přímo, nepřímo nebo v jakékoli jiné formě. Že veškerá vojenská teroristická a útočná infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude znovu vybudována. A že k tomu dojde pod dohledem nezávislých pozorovatelů.
V současné době Hamás zřizuje kontrolní stanoviště a provádí odvetná opatření proti soupeřícím skupinám. Zdroj z Hamásu sdělil agentuře AFP, že je Hamás připraven vzdát se kontroly a správy a nepoužívat své zbraně proti Izraeli, pokud nebude napaden, což je daleko od toho, na čem Izrael trval.
Říká, že prozatím nastoluje pořádek.
A na hlavní severní tepně se kamiony plné zásob vydaly na cestu do města Gaza. A uvnitř města Gaza, kde orgán podporovaný OSN v srpnu vyhlásil hladomor, je najednou hojnost. Před několika týdny lidé mluvili o tom, že si mohou dovolit jen prohlížet zeleninu, kterou si nemohou koupit. Nyní jsou pro mnoho lidí základní potřeby i luxusní zboží na dosah.
„Ceny klesly o 70 až 80 %. K dispozici je vše, od mouky po konzervy. Potřebovali jsme jen, aby válka skončila.“
Válka sice skončila, ale její stopy jsou vidět po celém městě. Před několika týdny toto byla jedna z nejničivějších zbraní izraelské armády. Vozidla s nastraženými výbušninami, které byly odpáleny na dálku. Nyní jsou již válečným artefaktem.
„V této budově se ukrývalo deset rodin. Díky bohu, že nevybuchla. Viděli jste, co tyto věci napáchaly v ostatních částech oblasti.“
Mít v Gaze něco, co připomíná domov, znamená být jedním z těch šťastných. Tolik lidí se stále vrací k totálním troskám.
„Když zmizel dům, zmizela i naše vlast. Čekám, až otevřou hranice, abych mohl emigrovat.“
„Pláčeme spíše nad lidmi, kteří zemřeli, než nad materiálními věcmi, které jsme ztratili. Jsou to duše.“
Stále více z těchto lidí je nyní konečně nacházeno. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku příměří bylo v troskách nalezeno více než 230 těl.
Moderátor: Před chvílí jsem hovořil se Samem Rosem, prozatímním ředitelem UNRWA v Gaze. Jedná se o agenturu OSN, která poskytuje palestinským uprchlíkům vzdělání, zdravotní péči a jídlo, ale na začátku tohoto roku byla Izraelem fakticky uzavřena, obvinil ji z předpojatosti. Zeptali jsme se ho, zda to znamená, že agentura obnoví svou roli hlavního poskytovatele pomoci v Gaze, když je nová dohoda na místě a čeká 5 000 nákladních vozů s pomocí. A znamená to konec kontroverzní Humanitární nadace v Gaze?
„To ještě není jasné. Možná bychom měli rozdělit vaše dvě otázky. Humanitární nadace v Gaze se zdá být na konci. Dnes ráno jsme viděli videozáznam. Mluvil jsem s kolegy, z nichž někteří jeli na sever po Salahdin Road a hlásili, že se její místa vyklízejí. Zdá se tedy, že se to v rámci dohody o příměří chýlí ke konci. Zatím nemáme jasno v tom, zda UNRWA bude schopna dovézt ty zásoby, které máme, a které představují asi polovinu všech zásob UNRWA mimo Gazu a jsou přesně tím, co lidé potřebují. Jedná se o potraviny, které vystačí na tři měsíce, zásoby pro ubytování, tedy deky a stany pro stovky tisíc lidí, a léky, aby naše zdravotní kliniky mohly fungovat.“
V současné době se stovky tisíc lidí vrátily zpět do míst, odkud původně přišly, a opustily místa na jihu, kde přežívaly. To pravděpodobně přináší řadu nových výzev?
„Obrovské výzvy. Mám na mysli výzvy v oblasti bezpečnosti kvůli troskám a výbuchům bomb v oblastech, do kterých se tito lidé vrací, a také skutečné výzvy v oblasti poskytování služeb v těchto oblastech. Mám na mysli to, co normálně děláme, UNRWA jako největší poskytovatel služeb v Gaze, co budeme dělat, je snažit se obnovit a opravit naši kritickou infrastrukturu v oblastech, do kterých se lidé vrací, abychom podpořili jejich návrat.“
A co Izraelci? Komunikují s vámi nyní? Protože je zřejmé, že vás odřízli a obvinili vás z předpojatosti a propagandistické podpory režimu Hamásu.
„Politika nulového kontaktu, která byla zavedena na začátku ledna tohoto roku, je důvodem, proč s vámi mluvím z Velké Británie a ne v Gaze se svými zaměstnanci. Tato politika zůstává v platnosti. Takže ne, nemáme přímé komunikační kanály s izraelskými úřady. To vše se odehrává ani ne prostřednictvím třetích stran. Přes to všechno mnoho našich služeb pokračuje. Distribuce se zastavila. Nemohli jsme dovézt naše zásoby, ale veřejná zdravotní péče, očkování, výroba vody, svoz odpadu, všechny věci, které udržují lidi naživu vedle humanitárních dodávek, ty mohly pokračovat. Informace, které máme v tuto chvíli k dispozici, jsou velmi, velmi skromné, pokud jde o to, co budeme moci dělat. Všichni čekáme, všichni doufáme, ale rekonstrukce, zotavení, fyzické zotavení, psychické zotavení, smíření se a zpracování všeho, co všichni za poslední dva roky ztratili, je obrovské."
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien. Tato země čeká několik velmi složitých a komplexních hodin. Dejte nám představu o tom, co se děje.
Reportér: Samozřejmě. No, první věc, která se podle mě stane, jakmile se na obrazovkách objeví záběry propuštěných rukojmí, bude velmi veřejná oslava, jak se dá očekávat. Jiný obraz se naskytne v Gaze a na Západním břehu. Podívejme se nejprve na Gazu. Jakmile budou izraelští rukojmí propuštěni, 1 700 lidí se vrátí do Gazy. Mnozí z nich byli zadržováni bez obvinění. Vrátí se do zcela zničených domovů. Podívejme se nyní na Západní břeh. Tam je situace složitější. Týká se to seznamu 250 osob, které budou propuštěny. Přibližně polovina z nich bude deportována. Druhá polovina se vrátí na Západní břeh. Jsou mezi nimi lidé, kteří si odpykávají někdy i několik doživotních trestů za zabití izraelských civilistů. Izraelská armáda a policie zakázaly jakékoli veřejné oslavy na Západním břehu. Ale dnes večer bude pozornost této země, Izraele, upřena sem. Hodiny na Náměstí rukojmích odpočítávají agónii v dnech, hodinách a vteřinách. A brzy se pro lidi zde tyto hodiny zastaví.
Toto místo se možná vrátí ke svému starému názvu, Muzejní náměstí, ale dnes nejde o starověk. Jde o téměř nesnesitelnou, bolestnou přítomnost. Mluvčí izraelské vlády v posledních několika hodinách:
"Propuštění našich rukojmích začne v pondělí brzy ráno. Očekáváme, že všech 20 našich živých rukojmích bude najednou propuštěno Červenému kříži."
Všechny části jsou na místě. Vrtulníky na vojenské základně v jižním Izraeli, kde rukojmí podstoupí první lékařskou prohlídku a poté budou převezeni do několika nemocnic v Tel Avivu. Pro palestinské vězně a zadržené osoby byly dnes ráno připraveny autobusy, které je odvezou do věznice na Západním břehu v rámci přípravy na největší výměnu vězňů za poslední roky. Ještě se může mnoho věcí pokazit, ale začíná to vypadat, že rukojmí budou propuštěni ještě před příjezdem Donalda Trumpa v dopoledních hodinách.
Dokud tyto lidi neuvidíte naživu, nemůžete si být jisti, ale díkybohu očekáváme, že je uvidíme naživu během příštích 24 hodin, pravděpodobně zítra brzy ráno amerického času, což bude samozřejmě později během dne v Izraeli.
Zítra ráno dorazí americký prezident do Izraele. Očekává se, že se setká s rodinami rukojmích, údajně v budově izraelského parlamentu. Poté pronese projev před Knesetem. Po svém projevu se Donald Trump vydá do Egypta. Tam se bude konat summit, jehož cílem je dokončit dohodu o ukončení války v Gaze. Zúčastní se ho více než 20 světových lídrů, včetně Keira Starmera, a předsedat mu bude egyptský prezident. Podle zpráv se ho nezúčastní Hamás ani Palestinská samospráva. Proběhne slavnostní podpis mírového plánu pro Blízký východ. Krátce poté by měl Donald Trump odletět z Egypta a vrátit se do Bílého domu. Včera večer na náměstí vypískali Benjamina Netanjahua. A blíží se zúčtování. Ale prozatím je to poslední nádech před radostí.
