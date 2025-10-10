Prezident je proti Babišovi fakticky bezmocný
10. 10. 2025 / Boris Cvek
Rychlost vzniku nové vlády má být ukázkou akceschopnosti, má to zastřít střet zájmů i povahu vznikající vlády. A nic nespojuje tak silně jako podíl na moci a korytech. Chápu, že mnozí chtějí snít o nestabilitě nové většiny, o tom, že to nakonec s Babišem vezmou lidovci atd., ale to jsou jen fantasmagorie. Co by lidovci mohli Babišovi nabídnout? Babiš potřebuje v nejsilnějším smyslu využít dědictví Fialovy vlády proti demokratům (bude z toho žít léta, Fialova vláda se stane pro masy symbolem hrůzy, obrázkem demokracie), potřebuje se od ní radikálně distancovat a nasadit kurz Orbánův.
Do toho skvěle zapadá rétorika o tom, jak země potřebuje řešit zásadní problémy. No, neříká to sám pan prezident? Budou se omílat sliby modrého z nebe a každé zdržení bude vydáváno za něco, co poškozuje zemi, jde proti většině občanů a znemožňuje spasitelské úsilí. Prezident je fakticky bezmocný. Naděje do něj vkládané připomínají nadšení mnoha poněkud omezených tzv. demokratů, že Ústavní soud zakáže skryté koalice. Víme, jak to dopadlo.
Diskuse