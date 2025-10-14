Filip Turek nebude ministrem zahraničí, protože by to byl velký problém, a proto taky není Donald Trump prezidentem USA, protože by to byl velký problém
14. 10. 2025 / Boris Cvek
Na Facebooku jsem si všiml, že novinář Petr Honzejk píše, že Filip Turek nebude ministrem zahraničí. To je tvrzení, které by mělo smysl, kdyby to Babiš kategoricky prohlásil nebo kdyby to sami motoristé vzdali. Honzejk ale „argumentuje“ jinak: Turek by byl velký problém jako ministr zahraničí, a proto jím nebude.
Tedy Donald Trump podle téže logiky není prezidentem Spojených států, protože Trump je přece v této funkci velký problém. Možná ještě mnohem větší než Turek na zamini. Putin určitě nezaútočil na Ukrajinu, protože to by přece byl velký problém. V Rusku přece vládne gorbačovovská demokracie, protože jinak by to byl velký problém. Velké problémy se prostě nedějí. Jak by se mohly dít? Demokracie a stabilita jsou zaručeny přírodním zákonem zvaným „deus ex machina“, čili velké problémy být nemohou.
Mezitím nová koalice usilovně pracuje na přerámování české politiky. Největší zlo jsou piráti. Ti nedostanou ve Sněmovně nic. Odporní progresivisté. Jejich bývalý předseda Bartoš se hlásil k Antifě, takže Turek se může hlásit k Hitlerovi. Antifa je přece hrůzná teroristická organizace, kterou za takovou označili Trump a Orbán (zatím žádný jiný demokratický stát). Co je proti tomu Hitler? Do toho lze podle libosti zamotat ekoteroristy, transosoby a gay pride.
