Západní diskuse o příměří je plná dvojích standardů
10. 10. 2025
čas čtení 1 minuta
Západ trvá na tom, že Hamás nesmí mít žádnou roli při správě Gazy (bez ohledu na to, jaké jsou přání obyvatel Gazy). Ale opět, pokud přijmeme tuto logiku, pak Netanjahu, Likud a další strany, které vládnou Izraeli, který opět spáchal *skutečnou genocidu*, musí být také násilně odstraněni a vyloučeni ze správy Izraele.
Západ trvá na tom, že Palestinci musí být „deradikalizováni”. Toto by se mohlo tisíckrát urgentněji vztahovat na izraelskou společnost, která aktivně prováděla a podporovala genocidu s nepatrným nebo prakticky žádným nesouhlasem.
Jinými slovy, i podle vlastní logiky Západu, bez ohledu na všechny ostatní aspekty mezinárodního práva, bychom měli odzbrojit Izrael, násilně odstranit jeho vládu a vynutit deradikalizaci izraelské společnosti, aby nepředstavovala žádnou další hrozbu.
Zdroj v angličtině ZDE
