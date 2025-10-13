„Mám zlomené srdce“: Palestinci začínají prohledávat trosky v Gaze, aby našli své mrtvé
Pomocí ručních nástrojů a holých rukou se lidé pouštějí do obrovského úkolu najít ostatky svých blízkých
Ghali Khadr strávil dva dny, kdy prosil své rodiče, aby s ním uprchli do jižní Gazy, a varoval je, že je příliš nebezpečné zůstat. Jeho otec, známý svou tvrdohlavostí, odmítl. Jejich hádka nebyla dokončena – izraelský letecký útok zasáhl dům jeho otce a pohřbil jeho rodiče pod troskami.
V neděli, dva dny po oznámení příměří, se Khadr vrátil, aby prohledal trosky domu svých rodičů. Strávil den prohledáváním rozbitých betonových bloků a zkrouceného kovu, aby našel nějaké stopy po nich. Jediné, co se mu podařilo najít, byly úlomky jejich lebek a části rukou.
„Můj otec, bývalý řidič sanitky, byl známý svou silnou vůlí a trpělivostí. Neznal strach a byl vždy optimistický,“ řekl čtyřicetiletý Khadr z Jabalíje v severní Gaze.
Khadr odnesl ostatky svých rodičů na hřbitov, ale zjistil, že i ten byl zničen. Rozhodl se je pohřbít vedle několika hrobů, které zůstaly neporušené.
Stejně jako Khadr se od pátečního příměří do severní Gazy vrátily tisíce Palestinců, kteří před sebou mají ponurý úkol: hledat své blízké, kteří byli před týdny nebo měsíci zabiti při izraelských leteckých útocích a jejichž těla jsou pohřbena pod troskami.
Agentura civilní obrany v Gaze odhaduje, že pod troskami a zřícenými budovami je uvězněno asi 10 000 těl. Přerušení bojů dalo záchranné službě konečně šanci začít s hledáním mrtvých a dát jejich rodinám možnost uzavřít tuto kapitolu.
Úkol, který před záchranáři stojí, je obrovský, vzhledem k odhadovaným 60 milionům tun trosek na celém území.
Většina silnic byla zničena nebo zablokována troskami. Pracovníci civilní obrany nemají dostatek těžké techniky a musí používat krumpáče a kladiva, aby se dostali do zřícených budov. Záchranné týmy musí postupovat pomalu. Trosky jsou také plné nevybuchlých bomb a munice.
„Zpočátku se soustředíme na sběr těl ležících na ulicích, abychom zachovali to, co z nich zbylo, zejména kvůli přítomnosti toulavých psů, kteří napadají těla,“ řekl Khaled al-Ayoubi (64), šéf civilní obrany severní Gazy.
Ostatní záchranáři jsou nuceni prohrabávat se troskami holýma rukama. Dosud se jim podařilo najít jen zlomek z 10 000 pohřešovaných osob a ještě nezačali prohledávat trosky vícepodlažních budov.
Mnozí obyvatelé severní Gazy nemohou čekat tak dlouho. Začali se vracet do svých zničených domovů, aby sami hledali své blízké.
Yahya al-Muqra (32) z Jabalíje se domnívá, že jeho bratr Sharif je mrtvý. Ztratil s ním kontakt po izraelském leteckém útoku na jejich dům 25. července. Podařilo se mu navštívit zničené budovy, ale nenašel žádné stopy po Sharifově těle.
„Šli jsme prohledat okolí, ale nenašli jsme po něm ani stopy, jako by se vypařil. Dům a všechno kolem něj se proměnilo v trosky,“ řekl Muqra. „Svědci říkali, že ho naposledy viděli poblíž domu.“ Jeho bratr trpěl epilepsií a on se obává, že i kdyby ho letecký útok nezabil, bez léků by zemřel.
V neděli měl Muqra konečně čas hledat svého bratra, ale sám nenašel žádné stopy po něm.
„Doufal jsem, že najdu něco, co dokáže, že tam Sharif byl, kus oblečení, jakoukoli stopu. K prohledání trosek opravdu potřebujeme těžkou techniku, ale ta není k dispozici,“ řekl.
Pro mnoho rodin je bolest z nevědomosti, kde, kdy a jak jejich blízcí zemřeli, obrovská. Strávily měsíce v exilu, daleko od svých domovů, a čekaly v nejistotě na šanci najít alespoň kousek těch, které ztratily, něco, s čím by se mohly rozloučit.
Poskytnout rodinám tuto šanci je to, co pohání záchranáře v Gaze, kteří pracují pod intenzivním sluncem, zatímco úzkostné rodiny čekají po jejich boku.
„Rodiny cítí, že nalezení těl svých mučedníků je způsob, jak je uctít a uchovat jejich duše, a uklidňuje je to, že jejich blízcí se skutečně stali mučedníky a již nejsou naživu,“ řekl Fadi al-Salibi, 35 let, zaměstnanec civilní obrany.
Muqra doufá, že v příštích dnech se dozví něco o osudu svého bratra. Vzhledem k tomu, že hřbitovy v jeho sousedství byly zničeny, plánuje Sharifa pohřbít v zahradě svého domu.
