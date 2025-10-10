"Rusko vede s EU hybridní válku"

Čína se připojila k ruské "stínové válce" proti Evropě
10. 10. 2025Evropa čelí prudkému nárůstu hybridní války Ruska proti ní, do které je zapojena Čína.
V příspěvku k projevu předseda Evropské komise vyzval, aby se nenechali mýlit ohledně jejich údajného náhodného výskytu. Ursula von der Leyen zdůraznila, že ochraně nebe EU je třeba věnovat pozornost.
"Nedávné vpády na naši oblohu jsou součástí rostoucího trendu hrozeb. Je čas nazývat věci pravými jmény. Je to hybridní válka," napsala.
Předsedkyně Evropské komise během projevu vysvětlila, že jeden incident mohl být chybou, dva – náhoda, "ale tři, pět, deset – to je záměrné a účelové tažení v šedé zóně proti Evropě." Ursula von der Leyen je přesvědčena, že Evropa musí reagovat a vyšetřit každý incident, aniž by se vyhýbala definici odpovědnosti.
Předsedkyně Evropské komise zdůraznila, že agresorská země Rusko chce zasít rozdělení, na které musí Evropa reagovat jednotně, chránit a zabezpečit "každý čtvereční centimetr svého území".
Ursula von der Leyen je přesvědčena, že země EU by měly brát invazi ruských dronů vážně a přestat pochybovat o tom, že Ruská federace skutečně vede hybridní válku proti EU.
"Musíme nejen reagovat, ale musíme odstrašit. Protože pokud budeme váhat s akcí, šedá zóna se bude jen rozšiřovat," shrnula.
Účast ukrajinské armády na výcviku evropské vojenské taktiky v boji proti ruským dronům označila za "solidaritu v akci".
