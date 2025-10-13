Sociálnědemokratická opozice

13. 10. 2025

čas čtení < 1 minuta

Zítra  poprvé od červnového schválení předvolební spolupráce s hnutím Stačilo! zasedne Předsednictvo Sociální demokracie. Minulý týden se sešel II. pražský aktiv sociálně demokratické opozice, jehož účastníci formulovali tyto požadavky na vrcholný stranický orgán:

Pražský aktiv SDO

1. vyzývá Předsednictvo SOCDEM k okamžitému odvolání grémia;

2. žádá, ať Předsednictvo okamžitě ukončí spolupráci s hnutím Stačilo!;

3  požaduje svolání mimořádného sjezdu v co nejdemokratičtějším klíči a v přiměřené lhůtě, aby mohli být okresními a krajskými konferencemi znovu zvoleni sjezdoví delegáti.

Radek Mikula,

spolumluvčí

