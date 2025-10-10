Čína, Evropa a dekarbonizace
10. 10. 2025
čas čtení 1 minuta
Ať se snaží i ostatní státy dekarbonizovat, Evropa to sama nezvládne!
To je pravda. A ony se snaží. Poslední souhrná zpráva od Ember Energy:
1) Vítr a slunce pokryly 109% nové poptávky v první polovině roku 2025. Celosvětově. Všimněte si růstů slunce vs vítr - fotovoltaiky jasně vedou.
2) Obnovitelné zdroje POPRVÉ v dějinách vyrobily víc elektřiny než uhlí. Též celosvětově.
4) Podíl solární elektřiny roste prudce v desítkách zemí i mimo Evropu (obrázek 2). Čína, Indie, Brazílie, Austrálie, Jižní Korea, Jižní Afrika...
5) 58% vyrobené elektřiny ze Slunce pochází ze zemí mimo OECD.
6) Slunce v noci nesvítí... jenomže ceny baterií prudce klesají a instalovaná kapacita bateriových úložišť prudce roste - 400% během dvou let! Ta hokejka je neuvěřitelná. (obr. 3)
7) Dvě obří země, Čína a Indie. Ta první už by letos měla být za "uhelným vrcholem" a jenom klesat dolů. Indie předpokládá bohužel pořád růst - ale splošťuje se a "výseč" pokrytá obnovitelnými zdroji roste násobně rychleji. (obr. 4)
Indie má v rozdělaných projektech 143 GW instalované kapacity obnovitelných zdrojů (zdvojnásobení té dnešní).
9) Lidnatá Brazílie už vyrábí jen 10% elektřiny z fosilních zdrojů (tedy je na tom násobně lépe než EU). (Nevšiml jsem si že by tam docházelo k nějaké "deindustrializaci" bla bla. Naopak se zemi ekonomicky daří, roste, exportuje).
10) A dokonce i to příšerné Rusko dělá 36% své elektřiny z čistých zdrojů a tento podíl pomaličku roste. Zde ale dominuje jádro a voda, samozřejmě.
