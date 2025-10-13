O českém a zahraničním tisku
13. 10. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení 2 minuty
Pozn. JČ: Znovu musím upozornit, že česká média jsou především posedlá opakováním výrazu "teroristický" v souvislosti s Hamásem. Nikde v zahraničních médiích se to nedělá.
Ve Velké Británii je jednou z hlavních zpráv dneška nástup vodíkové technologie v energetice. Česko už několik dní fascinuje hajlující zmetek a jeho (ne)účast ve vládě, případně to, jak strašnou nebo ještě horší vládu budeme mít.
Podíval jsem se na titulku Seznam Zprávy a krom fascinace zmetkem mi to ukazuje taky korupční skandál v IKEM, úžasnou zprávu o nové loterijní společnosti českého miliardáře (wtf?), dozimetr, Faltýnek, zoo a poměr bývalého kanadského premiéra se zpěvačkou.
Jo a Hamás prý verbuje nové bojovníky, to jsou prosím nejdůležitější zprávy v den, kdy svět řeší propuštění rukojmích a další fázi nastolení míru v Gaze.
Etalon současné české žurnalistiky, kam odešli všichni, kdo chtěli trochu lepší plat než v krachujících českých médiích.
Za nějak pro budoucnost zajímavou zprávu lze asi považovat informaci o Nobelově ceně za ekonomii, která tam ale je kvůli tomu, že Nobelovka je buzz word, a příběh nějakého invalidy z Přerova, který ochotně pomáhá ruské propagandě. Z hlediska ekologické validity pro budoucnost je to jinak vcelku bezcenný pelmel.
Abyste tomu nerozuměli špatně, to není kritika, že není investigativa nebo řádné sledování politického dění. To je stížnost na ten provinční informační mix, který tuhle společnost krmí nutričně bezcennými nesmysly, jejichž prevalence v prostředí české společenské diskuse je spíše podobná okupaci.
Pokud se nenaučíme chápat, co je a co není důležitá informace a pokud nebudeme zvažovat relevanci pro budoucnost, a pokud se nenaučíme řešit stupidní problémy rychle (v případě zmetka má Babiš dostat okamžitou zpětnou vazbu “ne, idioty ve vládě mít nebudeš, tlač je k nominaci nečlenů s elementární expertizou a kredibilitou nebo hledej jiné řešení”), budeme nadále selhávat, protože to důležité nám unikne, budeme nadále pouze ztrácet orientaci a v politice se rozhodovat podle marginálních stupidit s často záporným vztahem k realitě (jako třeba téma imigrace).
Future ON!
