Rusko začalo tajně nakupovat lasery do kamikadze dronů v Jihoafrické republice
15. 10. 2025
Laserové dálkoměry z několika zemí, včetně Jihoafrické republiky, byly nalezeny na dronech dlouhého dosahu "Harpy-A1", které jsou modifikací íránského Šáhidu. "Ruské drony Šáhid se vyvíjejí," napsal na X Vladyslav Vlasjuk, který má na starosti sankce na Ukrajině. "Nyní používají dálkoměr typu lidar (Lighware SF-20/B) k měření vzdáleností a odpalování hlavic ve výšce. Sledovali jsme komponenty a výrobce: Jižní Afrika (Lightware), Čína (Qinheng), Švýcarsko (STMicroelectronics)."
Lightware Optoelectronics je jihoafrická společnost se sídlem na okraji Pretorie, hlavního města Jižní Afriky. Není jasné, jak Rusko dálkoměry získalo, uvedla Nadia Nielsen, generální ředitelka společnosti Lightware, v reakci na žádost agentury Bloomberg. Vzhledem k tomu, že nejsou určeny pro vojenské účely a jsou vyráběny výhradně pro civilní použití, není k jejich vývozu potřeba povolení, vysvětlila: "Zdá se, že nějaký bezohledný operátor bez našeho vědomí získal naše senzory jinde a nelegálně je použil v Rusku."
Je nezákonné dodávat vojenské vybavení do zemí zapojených do ozbrojeného konfliktu bez vládního povolení, ale Lightware není registrován jako prodejce munice, produktů dvojího užití nebo technologií, řekl Sipho Mashaba, úřadující ředitel Národního výboru pro kontrolu konvenčních zbraní.
"Tato záležitost bude postoupena inspektorům, kteří navštíví organizaci, aby stanovili rozsah její činnosti a také rozsah použití [zařízení]".
Laserové dálkoměry Lightware se používají v lidarech instalovaných v samořiditelných automobilech a v dalších aplikacích, jako jsou ty, které se používají k monitorování rudy v dolech nebo ke sčítání volně žijících živočichů. Malá velikost a hmotnost senzorů umožňuje jejich instalaci na drony.
Není to poprvé, co se Rusko pokusilo využít Jižní Afriku k výrobě dronů, které se pak používají k útokům na ukrajinská města. Speciální ekonomická zóna Alabuga (SEZ), kde se nachází závod na výrobu dronů Šáhid a jejich modelů, provádí rozsáhlou kampaň zaměřenou na zaměstnávání mladých lidí, především dívek, z rozvojových a chudých zemí. Jsou jim nabízeny velmi vysoké platy podle místních standardů a kariérních vyhlídek. V Jižní Africe šla Alabuga tak daleko, že verbovala lidi pro vojenské podniky prostřednictvím struktur BRICS.
Podle červencové zprávy washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost bylo více než 90 % zahraničních zaměstnanců společnosti Alabuga přiděleno k montáži bezpilotních letounů s cílem zvýšit výrobu na 6 000 kusů ročně.
