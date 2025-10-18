Izrael porušil příměří 47krát a zabil 38 Palestinců, uvádí mediální kancelář v Gaze
18. 10. 2025
Mediální kancelář v Gaze obvinila Izrael z porušení příměří s Hamásem 47krát od jeho vstupu v platnost na začátku října, přičemž bylo zabito 38 Palestinců a dalších 143 bylo zraněno.
„Mezi tato porušení patří zločiny přímé střelby na civilisty, úmyslné ostřelování a cílené útoky a zatýkání řady civilistů, což odráží pokračující politiku agrese okupantů navzdory vyhlášenému konci války,“ uvádí se v prohlášení.
Úřady v Gaze vyzvaly „Organizaci spojených národů a strany, které jsou garanty dohody, aby urgentně zasáhly a donutily okupanty ukončit pokračující agresi a chránit neozbrojené civilní obyvatelstvo“.
Benjamin Netanjahu mezitím uvedl, že hraniční přechod Rafah – klíčový vstupní bod pro pomoc – bude znovu otevřen až poté, co Hamás předá těla všech zemřelých rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze.
„Premiér Netanjahu nařídil, aby hraniční přechod Rafah zůstal uzavřen až do odvolání,“ uvádí se v prohlášení jeho úřadu ze soboty. „Jeho znovuotevření bude zváženo na základě toho, jak Hamás splní své závazky vrátit rukojmí a těla zemřelých a implementovat dohodnuté podmínky.“
Hamas později uvedl, že v sobotu v 22:00 místního času (19:00 GMT) předá další dvě těla izraelských rukojmí.
V pátek bylo izraelskými silami zabito jedenáct členů palestinské rodiny, což bylo popsáno jako nejkrvavější porušení křehkého příměří od jeho vstupu v platnost před osmi dny. Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že rodina se snažila dostat do svého domu ve čtvrti Zeitoun v Gaze, když byl autobus, ve kterém cestovali, napaden za údajné překročení „žluté čáry“, která vymezuje oblasti pod kontrolou izraelské armády.
„Překročili takzvanou ‚žlutou čáru‘, imaginární hranici zmíněnou izraelskou armádou,“ řekl Mahmoud Basal, mluvčí civilní obrany v Gaze. „Jsem si jistý, že rodina nemohla rozlišit mezi žlutou a červenou čarou, protože na zemi nejsou žádné skutečné fyzické značky.“
Záběry zveřejněné civilní obranou Gazy ukazují těla rodiny během záchranné mise ve spolupráci s Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. Mezi oběťmi je sedm dětí a tři ženy.
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že „bylo identifikováno podezřelé vozidlo, které překročilo žlutou čáru a přiblížilo se k jednotkám IDF operujícím v severní části pásma Gazy“, a dodaly: „Jednotky vystřelily varovné výstřely směrem k podezřelému vozidlu, ale vozidlo pokračovalo v přibližování k jednotkám způsobem, který pro ně představoval bezprostřední ohrožení. Jednotky zahájily palbu, aby odstranily hrozbu, v souladu s dohodou.“
Izrael a Hamás si nadále vzájemně přičítají vinu za porušení příměří. Izrael obvinil militantní skupinu z porušení dohody o příměří tím, že nevrátila ostatky zemřelých rukojmí. V pondělí Hamás vrátil posledních 20 přeživších rukojmí, ale z 28 zemřelých zajatců vrátil pouze 10 s tím, že k vyzvednutí ostatků z ruin Gazy bude potřebovat speciální vybavení.
Turecko vyslalo desítky specialistů na pomoc při hledání těl pod troskami. Úsilí o vyzvednutí těl pokračuje i po více než týdnu od uzavření příměří, přičemž podle ministerstva zdravotnictví v Gaze počet palestinských obětí nyní přesahuje 68 000.
Agentura civilní obrany v Gaze odhaduje, že pod troskami a zřícenými budovami je uvězněno asi 10 000 těl. Úkol, který záchranáře čeká, je obrovský, vzhledem k tomu, že na území je odhadem 60 milionů tun trosek.
Netanjahuova kancelář v sobotu oznámila, že tělo zemřelého rukojmího, které Hamás vrátil v noci, bylo identifikováno jako Eliyahu Margalit.
Izrael v sobotu vrátil do Gazy těla dalších 15 Palestinců, čímž se celkový počet předaných těl zvýšil na 135, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Lékaři v Násirově nemocnici v Khan Younis uvedli, že těla vykazovala známky mučení a popravy, včetně pásků přes oči, spoutaných rukou a střelných ran v hlavě.
Mezitím humanitární organizace varují, že týden po uzavření příměří je v Gaze stále kritický nedostatek pomoci, protože Izrael zdržuje vstup konvojů s potravinami na území.
Palestinská ambasáda v Egyptě v sobotu oznámila, že palestinští občané žijící v Egyptě, kteří se chtějí vrátit do Gazy, budou moci od pondělí cestovat přes hraniční přechod Rafah.
V sobotu došlo k dalšímu incidentu, kdy izraelský útok na stavební vozidlo v jižním Libanonu zabil jednoho muže, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
